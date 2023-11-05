Bu Kelimeyi Öğrenmelisiniz: Cringe Ne Demek?

Herhalde son 10 yılda sosyal medyada en çok gördüğümüz kelimelerden biri olan cringe sözcüğünü duymayan kalmamıştır öyle değil mi? Önce sosyal medyada daha sonra da günlük yaşantımızda duymaya başladığımız bir kelime olan cringe ne demek biliyor musunuz? Cringe nedir, ne anlama gelir sizlere izah edeceğiz.

Cringe Ne Demek?

Bir sözlükte cringe kelimesini arattığınız zaman utandırıcı, yaltaklanmak, sinmek, yalakalık yapmak, korkuyla eğilmek gibi anlamlara geldiğini göreceksiniz. Bunlar doğru olmakla beraber sosyal medyadaki cringe kelimesinin anlamı biraz daha fazlı.

Cringe Ne Anlamda Kullanılır?

Sosyal medyada cringe kelimesi daha çok “başkasının adına utanmak” ya da “başkasının yerine utanmak” anlamlarına gelir. Bir kişi utanç verici bir davranışta bulunuyorsa ancak yaptığı eylemin utanç verici olduğunun farkında değilse, bunu gözlemleyen diğer kişiler o şahıs için utanıyorsa, bu duruma cringe denir.

Pek çok örnek ile bu durum izah edilebilir. Örneğin yeni evlilik yapan çiftlerin görgüsüzce paylaşımları, parasıyla ve malıyla hava atanların sosyal medyadaki durumları, karşı cinsi etkilemek için kılıktan kılığa giren tipler cringe kelimesi için verilebilecek en güzel örneklerdir.

Cringe, genellikle gençler arasında kullanılan bir kelime olsa da orta yaşlıların ve yaşlanmaya başlayanların bu kelimeyi öğrenmesinde büyük fayda var. Zira cringe kelimesini bilmemek bile cringe bir durum.

Günlük hayatta cringe kelimesini kullanmanın da cringe bir durum olduğunu düşünen bir kesim de var. İngilizce kelime duymaya katlanamayan ve Türkçe kelimeler ile tüm yaşamını idame ettirmeye çalışan bu insanlar cringe kelimesi yerine Türkçe bir sözcük kullanmak istiyorlar. Ancak cringe kelimesini %100 karşılayan bir ifade dilimizde yok gibi. Uzun uzun “X’in adına utandım” ya da “Y’nin yaptığı hareket beni onun yerine çok utandırdı” demek oldukça kulak tırmalayıcı.

Cringe sözcüğü ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizler günlük hayatınızda cringe kelimesini kullanıyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.