Son Zamanların En Popüler Kelimesi: Based Ne Demek?

Sosyal medyada dolanırken, özellikle de global sayfaların yorumlarında karşılaşmış olabileceğiniz bir kelime var. Based. Bu kelime genellikle tek başına kullanılıyor ve oldukça sık karşımıza çıkıyor. Peki based ne demek? Based ne anlama gelir? Gelin bu soruların cevaplarını beraber irdeleyelim.

Based Nedir?

Bu kelimeyi direkt olarak çevirdiğinizde; temelli, merkezli, dayanmış gibi anlamlara geldiğini göreceksiniz ancak sosyal medyadaki kullanımı bunlardan epey farklıdır.

Sosyal medyada based kelimesi daha çok bir şeye fikren katıldığınızda kullanılan bir sözcük. Bir kimse kendisini cesurca, kimsenin ne dediğini umursamadan ifade ettiğinde takdir etmek için “based” kelimesi kullanılabilir. Özellikle de siyasi jargonda kullanılır.

Bu noktada based kelimesi, bir başka popüler sözcük olan cringe’ın tam tersi gibidir. Nasıl ki birisi sosyal medya üzerinde yüz kızartıcı bir davranış gösterdiğinde ona “cringe” diyoruz; tam tersi durumda da birisi cesur, sağlam ve iddialı bir şekilde fikir belirttiğinde de “based” diyebiliriz.

Bir örnek üzerinden ilerleyelim. Aşağıdaki konuşma, based kelimesinin anlamı hakkında konuşan iki Reddit kullanıcısı arasında geçiyor.

“Tartışmaya açık ancak ben aynı fikirdeyim demenin bir yolu” şeklinde Türkçeye çevirebileceğimiz bu metnin altına başka bir Reddit kullanıcısı sadece “based” diye cevap veriyor. Harika bir cevap doğrusu ve bu kelimenin anlamını en iyi özetleyen konuşma budur desek yanılmayız herhalde.

Türkçemizde bu sözcüğü karşılayan başka bir kelime var mı bilmiyoruz ancak Türkçe içeriklerin de altına sıklıkla based yazıldığını görüyoruz. Bu tarz yabancı kelimeleri karşılayacak Türkçe kelimeler maalesef bulunamadığı için based ifadesini pek çok Türkçe içeriğin altında, yorumlar kısmında görebiliyoruz.

Based nedir, based ne demek gibi sorulara cevap niteliğinde olan yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz bu kelimeyi günlük hayatınızda kullanıyor musunuz? Bundan sonra kullanmayı düşünüyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.