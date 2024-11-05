Valve tarafından 2023 yılında Counter-2 yani CS2 oyunu piyasaya sunuldu. Taktiksel birinci şahıs nişancı oyunu olan CS2, nokta nişangah ayarlarıyla daha popüler hale geldi. Özellikle oyuncular, nokta crosshair ile oyunun daha etkili oynandığını belirtti. Biz de bu rehberde CS2 nokta Crosshair yapma yöntemlerinden bahsedeceğiz.

CS2 Nokta Crosshair Nasıl Yapılır? CS2 Nokta Crosshair Kodu

CS2 oyununda oyuncuların daha etkili nişan almasını sağlayan nokta Crosshair ayarları şunlardır:

Oyun İçi Ayarları Kullanarak Nokta Crosshair Oluşturma

CS2’de direkt ayarlar menüsü üzerinden nokta crosshair düzenlemesi yapılabilir. Oyun içi ayarlar kullanılarak nokta Crosshair şöyle oluşturulur;

Oyun başlatılıp “Ayarlar” kısmına gidilir.

Oyun sekmesinden “Nişangah” bölümü açılır.

Yeni sayfa üzerinden “Merkez Nokta” seçeneği aktifleştirilir.

Nişangahın hem uzunluğu hem de kalınlığı sıfır yada sıfıra yakın bir seviyeye getirilir.

Oyuncu kendi isteğine göre renk ve görsel seçeneklerini ayarlar.

Konsol Komutlarıyla Nokta Crosshair Oluşturma

Konsol komutları ile nişangahın hem opaklığı hem de kalınlığı, rengi ve büyüklüğü istenildiği gibi ayarlanır. Konsolun kullanılabilmesi için ilk olarak “Geliştirici Konsol” aktifleştirilir:

İlk olarak oyun ayarlarından “Enable Developer Console” seçeneği aktifleştirilir.

Oyun esnasında ESC tuşu altında konumlanan é butonuna basılarak konsol açılır.

Aşağıda yer alan komutlar girilip crosshair yapılandırılır.

Crosshair yapılandırma

Renk ayarı: cl_crosshaircolor1

Nokta crosshair stili: cl_crosshairstyle 2

Çizgileri gizleme ve yalnız noktayı bırakma: cl_crosshairsize 0

Nokta kalınlığı: cl_crosshairthickness 2

Noktanın merkezde olmasını sağlar: cl_crosshairgap-8.5

Nişangahın rengi de şöyle düzenlenir

Kırmızı değeri: cl_crosshaircolor-r255

Kullanıcı tanımlı renk: cl_crosshaircolor 5

Mavi değer: cl_crosshaircolor_b 0

Yeşil değer: cl_crosshaircolor- g 0

CS2 Nokta Crosshair Kodu

CS2 tarafından ayarları manuel girmek istemeyen oyunculara kod sistemi sunuluyor. Bu kod sistemi üzerinden bir tane kod kopyalanıp nişangah ayarları hızlı şekilde özelleştirilebiliyor.

CS2 Nokta Nişangah Kodları:

CSGO-rpnKr-SAeJq-EDzHA-e9Ocf-tUfOQ (Bu kodla popüler bir nokta Crosshair ayarı hızlıca oyuna aktarılır.)

CSGO-88rvX-m4s5X-44444-44444-eOQQQ (Renkli nokta Crosshair denemesi yapmak isteyen oyuncular bu kodu kullanabilir.)

CSGO-d8dyp-9STBf-vT4Yb-zvM8y-jKTSD: (Sade ve küçük bir Crosshair isteyen oyuncuların kullanabileceği bir koddur. )

Oyunda yukarıdaki kodları kullanmak için oyun içi ayarlar menüsü üzerinden "Nişangah" bölümüne girilir. "Paylaş ve İçe Aktar" seçeneğine tıklanarak kod metin kutusuna yapıştırılır. Akabinde sadece "İçe Aktar" sekmesine tıklanarak işlem tamamlanır.