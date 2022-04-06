Geometride sıklıkla kullanılan dairenin alanı ve çevresi, aslında günlük hayatımızda da oldukça önemli bir konumda bulunuyor. Peki, basit bir matematik işleminden, önemli bir mühendislik işlemine kadar oldukça geniş bir çevrede kullanılan dairenin alanı ve çevresi nasıl hesaplanır? Gelin birlikte bakalım.

Günlük hayatımızda farklı biçimlerde de kullanılan daire, aslında matematik alanında oldukça önemlidir. Özellikle geometride sıklıkla kullanılan daire; çember içinde kalan bölgeyi ifade eder. Bu durumda günlük hayatımızda bile bir dairenin çevresini ya da alanını hesaplamak birçok konuda hayat kurtarıcı olabilir. Dairenin alanını hesaplamak için birden fazla formül bulunuyor. Tabi ki bu formüller daire hakkında bilinen temel verilere göre değişiklik gösteriyor. Çap, yarıçap ya da çevre ile dairenin alanını hesaplayabileceğiniz formüller bulunuyor.

Dairenin Alanı Nasıl Hesaplanır?

Çap ile Dairenin Alanı Hesaplama

Yarıçap ile Dairenin Alanı Hesaplama

Çevre ile Dairenin Alanı Hesaplama

Hazır Araçlar ile Dairenin Alanı Hesaplama

Çap ile Dairenin Alanı Hesaplama

Dairenin çapı d olarak gösterilir.

Formül; A = π x d/22

Dairenin çapı 20 cm olsun.

Pi sayısı 3,14 olsun.

A = 3,14 x 20/22

A = 3,14 x 102

A = 3,14 x 100

A = 314 cm2

Dairenin alanı = 314 cm2

Yarıçap ile Dairenin Alanı Hesaplama

Dairenin yarıçapı r olarak gösterilir.

Formül; A = π x r2

Dairenin yarıçapı 6 cm olsun.

Pi sayısı 3,14 olsun.

A = π x r2 yani A = 3,14 x 62

A = 3,14 x 36

A = 113,04 cm2

Dairenin alanı = 113,04 cm2

Çevre ile Dairenin Alanı Hesaplama

Dairenin çevresi C olarak gösterilir.

Formül; A = C2 / 4π

Dairenin çevresi 42 cm olsun.

Pi sayısı 3,14 olsun.

A = 422 / 4 x 3,14

A = 1764 / 12,56

A = 140,4 cm2

Dairenin alanı = 140,4 cm2

Hazır Araçlar ile Dairenin Alanı Hesaplama

Buradan dairenin alanı hesaplama aracına sahip internet sitesini açın.

Circumference satırına dairenin çevresini yazarak dairenin alanını hesaplayabilirsiniz.

Diameter satırına dairenin çapını yazarak dairenin alanını bulabilirsiniz.

Radius satırına dairenin yarıçapını yazarak dairenin alanını bulabilirsiniz.

Dairenin çevresini bulmak için uygulanması gereken bazı formüller bulunur. Her dairenin belirli bir çapı ve yarıçapı bulunur. Dairenin çevresini bulmak için ise daire çapı ile pi sayısı çarpılabilir.

Dairenin Çevresi Nasıl Hesaplanır?

Çap Biliniyorsa Dairenin Çevresini Hesaplama

Yarıçap Biliniyorsa Dairenin Çevresini Hesaplama

Çap Biliniyorsa Dairenin Çevresini Hesaplama

Dairenin çevresi C olarak gösterilir.

Formül; C = π x d

Dairenin çapı 20 metre olsun

Pi sayısı 3,14 olsun.

C = 3,14 x 20

C = 62.8 metre

Dairenin çevresi = 62.8 metre

Yarıçap Biliniyorsa Dairenin Çevresini Hesaplama