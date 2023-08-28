Dead Island 2 Çöküyor, Nasıl Düzeltilir?

Dead Island 2 oynayanların zaman zaman maruz kaldığı önemli bir sorun var. Çökme sorunu dediğimiz bu problemin yaşanması oyunda büyük aksaklıklara neden oluyor.

Çökme sorununun yaşanmasına neden olan etmenler ise değişiklik gösteriyor. Bazen oyun dosyalarındaki bozukluklar bazen de sistem gereksinimlerini karşılayamadığınız durumlar Dead Island 2’de çökme sorununa neden olabiliyor.

Peki, 'Dead Island 2 kapanıyor' sorunu nasıl çözülür? Üretebileceğiniz çözümler nelerdir? İşte, grafik anlamda üstün performans sergileyen ve akıcı bir oyun deneyimi sunan Dead Island 2 için çökme sorununu ortadan kaldırmanın yolları!

Dead Island 2 Çökme Sorunu Nasıl Düzeltilir?

Dead Island 2 oynunu aktif bir şekilde onayanların çökme sorununu ortadan kaldırmak için uygulayabileceği çeşitli yöntemler bulunuyor. Bu yöntemleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Cache File’ı temizlemek

Oyun dosyalarındaki hataları gidermek

Sistem gereksinimlerini kontrol etmek

Dead Island 2’yi pencere şeklinde açmak

1. Cache File’ı Temizlemek

Epic Games’ten indirilen oyunların daha sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak için Cache File’ı temizlemeniz gerekiyor. Eğer siz de Dead Island 2’de çökme sorunu yaşıyorsanız bu Cache File temizliği ile işe başlayabilirsiniz. İlk olarak bilgisayarınızda arama yaparak ‘çalıştır’ı bulun.

Çalıştır uygulamasını açtıktan sonra %localappdata% yazıp enter’a basın.

Karşınıza çıkan dosyadan Epic Games Launcer’a tıklayın.

Kaydedilenler dosyasına girip ‘webcache’i silin.

Bu işlemleri tamamlayıp bilgisayarınıza reset attıktan sonra yeniden oyuna girebilirsiniz.

2. Oyun Dosyalarındaki Hataları Gidermek

Dead Island 2’deki çökme sorunu gibi problemler genellikle oyun dosyalarındaki bozulmalardan meydana geliyor. Özellikle yeni oyunlarda bu durumun daha sık yaşandığı gözlemleniyor. Peki ne yapmalısınız?

Epic Games uygulamasını çalıştırdıktan sonra kitaplık kısmına geçip Dead Island 2’nin yanında yer alan üç noktaya tıklamalısınız. Bu kısımdan ‘yönet’ sekmesine girip ‘doğrula’ butonuna bastığınızda oyun dosyalarındaki hatalar giderilmiş oluyor.

3. Sistem Gereksinimlerini Kontrol Etmek

Oyunların yeni sürümleri, ek özellikler ve bazı güncellemelerin aktifleştirilmesi için ihtiyaç duyulan sistem gereksinimleri zaman içinde değişiklik gösterebiliyor.

Dead Island 2’yi oynamak istediğiniz cihazın oyun için gerekli olan sistem gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını, güncellemelerin yeterli olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Bu noktadaki eksiklikleri gidermek oyundaki çökme sorununun çözülmesine yardımcı olabilir.

4. Dead Island 2’yi Pencere Şeklinde Açmak

Oyunu başlatırken hikaye ekrana gelmeden önce ‘ayarlar’ bölümüne ilerleyin. Bu kısımda yer alan ‘video ayarları’nda ‘tam ekran modu’ yazan seçeneği ‘pencereli’ ile değiştirin.

Ardından hikayeyi başlatıp, hikâye bittiğinde alt + enter tuşlarına basın. Bu şekilde tekrar tam ekrana geçebilir, arada oluşan çökme sorununu ortadan kaldırabilirsiniz.