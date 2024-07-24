2024’ün en çok beklenen yapımlarından biri olan Deadpool & Wolverine nihayet çıkışını yaptı. Marvel hayranlarının bayılacağı bir yapım olan Deadpool & Wolverine oyuncuları ile de dikkat çeken bir yapım. Daha önce Marvel işlerinde gördüğümüz pek çok karakteri bu filmde tekrar göreceğiz.

Deadpool & Wolverine filminin elbette en büyük ikilisi Ryan Reynolds (Wade Wilson / Deadpool) ve Hugh Jackman (Logan / Wolverine) olacak. Pek çok kişi sırf bu iki oyuncuyu izlemek için sinemaya gidecek ancak Deadpool & Wolverine oyuncuları bu iki isimle sınırlı değil. Marvel evreninden pek çok karakter bu film ile tekrar karşımıza çıkacak. İşte Deadpool & Wolverine oyuncularının tam listesi:

Tüm Deadpool & Wolverine Oyuncuları Listesi

Ryan Reynolds : Wade Wilson / Deadpool

: Wade Wilson / Deadpool Hugh Jackman : Logan / Wolverine

: Logan / Wolverine Emma Corrin : Cassandra Nova

: Cassandra Nova Matthew Macfadyen : Mr. Paradox

: Mr. Paradox Jon Favreau : Happy Hogan

: Happy Hogan Morena Baccarin : Vanessa

: Vanessa Rob Delaney : Peter

: Peter Leslie Uggams : Blind Al

: Blind Al Aaron Stanford : Pyro

: Pyro Tyler Mane : Sabretooth

: Sabretooth Karan Soni : Dopinder

: Dopinder Brianna Hildebrand : Negasonic Teenage Warhead

: Negasonic Teenage Warhead Shioli Kutsuna : Yukio

: Yukio Stefan Kapicic : Colossus

: Colossus Randal Reeder : Buck

: Buck Lewis Tan : Shatterstar

: Shatterstar Nick Pauley : Dancepool

: Dancepool Sonita Henry : Mrs. Chipman

: Mrs. Chipman Ryan McKen : Mr. Chipman

: Mr. Chipman Nanak Phlora : Elliot Chipman

: Elliot Chipman Aydin Ahmed : Kevin Chipman

: Kevin Chipman Leemore Marrett Jr. : Minuteman Leader

: Minuteman Leader James Dryden : TVA Tech

: TVA Tech Ollie Palmer : Bar Patron

: Bar Patron Greg Hemphill : Seedy Bartender

: Seedy Bartender Rob McElhenney : TVA Soldier

: TVA Soldier Peggy the Dog : Dogpool

: Dogpool Ed Kear : Outpost Tech

: Outpost Tech Paul G. Raymond : TVA Office Agent

: TVA Office Agent Henry Cavill : Wolverine Variant

: Wolverine Variant Chris Evans : Johnny Storm

: Johnny Storm Jennifer Garner : Elektra

: Elektra Kelly Hu : Yuriko Oyama / Deathstrike

: Yuriko Oyama / Deathstrike Dafne Keen : Laura / X-23

: Laura / X-23 Blake Lively : Lady Deadpool

: Lady Deadpool Wunmi Mosaku : Hunter B-15

: Hunter B-15 Ray Park : Mortimer Toynbee / Toad

: Mortimer Toynbee / Toad Wesley Snipes : Blade

: Blade Channing Tatum: Gambit

Deadpool & Wolverine filminin oyuncu kadrosu göz dolduruyor. Çizgi roman ve Marvel filmlerine ilgi duyanların ilgisini epey cezbedecek olan bu filmi tüm süper kahraman severlere öneriyoruz.

Deadpool & Wolverine oyuncuları ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Deadpool & Wolverine oyuncularını nasıl buldunuz? Deadpool filmlerinde ileride hangi oyuncuları görmek istersiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.