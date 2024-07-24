Deadpool & Wolverine Oyuncuları
Bu yazımıza göz atın ve Deadpool & Wolverine oyuncuları kimmiş hemen öğrenin.
2024’ün en çok beklenen yapımlarından biri olan Deadpool & Wolverine nihayet çıkışını yaptı. Marvel hayranlarının bayılacağı bir yapım olan Deadpool & Wolverine oyuncuları ile de dikkat çeken bir yapım. Daha önce Marvel işlerinde gördüğümüz pek çok karakteri bu filmde tekrar göreceğiz.
Deadpool & Wolverine filminin elbette en büyük ikilisi Ryan Reynolds (Wade Wilson / Deadpool) ve Hugh Jackman (Logan / Wolverine) olacak. Pek çok kişi sırf bu iki oyuncuyu izlemek için sinemaya gidecek ancak Deadpool & Wolverine oyuncuları bu iki isimle sınırlı değil. Marvel evreninden pek çok karakter bu film ile tekrar karşımıza çıkacak. İşte Deadpool & Wolverine oyuncularının tam listesi:
Tüm Deadpool & Wolverine Oyuncuları Listesi
- Ryan Reynolds: Wade Wilson / Deadpool
- Hugh Jackman: Logan / Wolverine
- Emma Corrin: Cassandra Nova
- Matthew Macfadyen: Mr. Paradox
- Jon Favreau: Happy Hogan
- Morena Baccarin: Vanessa
- Rob Delaney: Peter
- Leslie Uggams: Blind Al
- Aaron Stanford: Pyro
- Tyler Mane: Sabretooth
- Karan Soni: Dopinder
- Brianna Hildebrand: Negasonic Teenage Warhead
- Shioli Kutsuna: Yukio
- Stefan Kapicic: Colossus
- Randal Reeder: Buck
- Lewis Tan: Shatterstar
- Nick Pauley: Dancepool
- Sonita Henry: Mrs. Chipman
- Ryan McKen: Mr. Chipman
- Nanak Phlora: Elliot Chipman
- Aydin Ahmed: Kevin Chipman
- Leemore Marrett Jr.: Minuteman Leader
- James Dryden: TVA Tech
- Ollie Palmer: Bar Patron
- Greg Hemphill: Seedy Bartender
- Rob McElhenney: TVA Soldier
- Peggy the Dog: Dogpool
- Ed Kear: Outpost Tech
- Paul G. Raymond: TVA Office Agent
- Henry Cavill: Wolverine Variant
- Chris Evans: Johnny Storm
- Jennifer Garner: Elektra
- Kelly Hu: Yuriko Oyama / Deathstrike
- Dafne Keen: Laura / X-23
- Blake Lively: Lady Deadpool
- Wunmi Mosaku: Hunter B-15
- Ray Park: Mortimer Toynbee / Toad
- Wesley Snipes: Blade
- Channing Tatum: Gambit
Deadpool & Wolverine filminin oyuncu kadrosu göz dolduruyor. Çizgi roman ve Marvel filmlerine ilgi duyanların ilgisini epey cezbedecek olan bu filmi tüm süper kahraman severlere öneriyoruz.
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Deadpool & Wolverine oyuncuları ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Deadpool & Wolverine oyuncularını nasıl buldunuz? Deadpool filmlerinde ileride hangi oyuncuları görmek istersiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.