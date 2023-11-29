Yaklaşan Marvel Filmleri ve Çıkış Tarihleri - Tam Liste

Kurgusal bir çizgi roman ve çizgi film evreni olarak tanımlayabileceğimiz Marvel dünyasında yenilikler sürüyor. Dünyanın dört bir yanında hayranlıkla izlenen Marvel karakterlerinin yer aldığı yeni projeler geniş kitlelerde büyük bir heyecan uyandırıyor.

Önümüzdeki günlerde Marvel evrenine yeni yapımlar ekleniyor olacak. Bize de bu eserleri büyük bir keyifle izlemek kalacak. Peki, yeni çıkacak Marvel filmleri hangileri? Bu filmlerin çıkış tarihleri ne zaman? Hepsini tek tek sıralıyoruz!

Yakında Vizyona Girmesi Beklenen Marvel Filmleri ve Çıkış Tarihleri

What if…? (2.Sezon)

Echo

Deadpool 3

Captain America: Brave New World

Fantastic Four

Thunderbolts

Blade

Avengers: The Kang Dynasty

Avengers: Secret Wars

Armor Wars

Ironheart

Agatha: Coven of Chaos

Daredaveil: Born Again

X-Men ‘97

Spider-Man: Freshman Year

Marvel Zombies

1. What if…? (2.Sezon)

10 bölümlük bir Netflix dizisi olarak ilk sezonunu izlediğimiz bu yapımın 2. sezonu yolda. Çok yakında seyirciyle buluşması beklenen ‘What if…’ bir antoloji dizisi. İdealist bir bilim kadınını oynayan Renee Zellweger’in dizideki eşi kadının teknolojik ve tıbbi startup’ı için kaynak bulmasına yardımcı olmaya çalışıyor.

Bu sırada gizemli bir yatırımcı ile karşılaşan çift ilginç olaylar silsilesine giriş yapıyor. Bu yatırımcı kadına kocası ile bir gece geçirmesi karşılığında şirketine 80 milyon dolar yatırım yapmayı teklif ediyor.

Büyük bir ilgiyle izlenen ve çıkış tarihi 2019 olan ilk sezonun ardından ikinci sezonun ise 22 Aralık 2023’te seyirci ile buluşması bekleniyor.

2. Echo

Marvel, bu yapımda da online platformlarda yayınlanacak bir dizi ile karşımıza çıkıyor. Disney+’te izleyici karşısına çıkması planlanan Echo, hem ilk TV-MA dizisi hem de Marvel Spotlight markası ile anılacak olan ilk dizi olarak tanımlanıyor.

Peki bu ne anlama geliyor? TV-MA dizisi dediğimizde bunun bir yetişkin dizisi olduğunu anlamalıyız.

Konusuna geldiğimizde ise aksiyon temalı bir yapım olduğunu söyleyebiliriz. New York’un en ünlü suç liderlerinden olan Wilson Fisk’in yeğeni Maya Lopez’e odaklanan bu minik dizide Alaqua Cox, Zahin McClarnon, Charlie Cox, Vinccent D’Onofrio ve Devery Jacobs rol alıyor. Çıkış tarihi 10 Ocak 2024 olan Echo Disney+’ta yayınlanacak.

3. Deadpool 3

Marvel evreninin anti-kahramanı olarak bildiğimiz Deadpool’un ilk iki filminin ardından yakın bir gelecekte 3. Filminin çıkması bekleniyor. İlk filmi 2016 yılında yayınlanmıştı. IMDB puanının 8 olduğunu burada hatırlatmış olalım.

İkinci film de benzer bir performans göstererek IMDB’de 7.7 puana layık görültü. Şimdi Deadpool 3’ün nasıl bir performans sergileyeceği ise merak konusu. Marvel evrenindeki diğer karakterlerle karşılaşması beklenen Deadpool’un konusu ile ilgili çok fazla detay paylaşılmıyor. Çıkış tarihi de resmi olarak paylaşılmadı ancak beklentiler 26 Temmuz 2024’te bu yapımın izleyicisi ile buluşacağı yönünde.

4. Captain America: Brave New World

Captain America serisinin dördüncü filmi olarak çıkması planlanan yeni Marvel yapımının adı: Cesur Yeni Dünya! İlk başta ‘New World Order’ yani ‘Yeni Dünya Düzeni’ adı konulmuştu ancak kısa bir süre önce filmin yeni adı duyuruldu.

Anthony Mackie’nin Kaptan Amerika’ya hayat verdiği bu filmde Carl Lumbly, Tim Blake Nelson, Harrison Ford, Danny Ramirez yer alıyor. Çıkış tarihi 14 Şubat 2025 olarak belirtiliyor.

5. Fantastic Four

Özel olarak görevlendirilmiş dört astronotun hikayesini konu alan bu filmdeki karakterler Sue, Ben, Johnny ve Reed. Bu ekibin üyeleri özel güçlere sahip. 2015’te çıkan ilk filmde gördüğümüz kadarıyla Sue istediği zaman görünmez olabilir. Reed akıl almaz bir esnekliğe sahip olabilir. Ben kayaya, Johnny ise ateş topuna dönüşebilir.

Filmin ilk versiyonu çıktığı dönemlerde çok da başarılı bulunmadı. Şimdi ise yeni çıkacak olan filmi ikinci bir deneme gibi düşünmek mümkün. Ayrıca Marvel Evreni’nin Altıncı Evresi’ne ait ilk film olması da Fantastik Dörtlü’yü öne çıkaran bir detay. Bu filmin 2 Mayıs 2025’de ABD’de vizyona girmesini bekliyoruz.

6. Thunderbolts

2025 yılında vizyona girmesi planlanan Thunderbolts’un bir devam filmi olmadığını ve sıra dışı bir etki yaratacağını en baştan belirtmiş olalım. Filmin yapımcıları bu yönde izleyiciye çok fazla sinyal verdi. ‘Beklenmeyeni bekleyin’ diyerek seyircinin heyecanını zirveye taşıdı.

Marvel sinematik evreninin 5. Evresinin son filmi diyebileceğimiz Thunderbolts’da Sebastian Stan, David Harbour, Florence Pugh, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen ve Olga Kurylenko’nun başrolleri paylaştığını görüyoruz. Çıkış tarihi ise 25 Haziran 2025 olarak paylaşılıyor.

Bu listeyi takip eden ve çıkış tarihi açıklanan diğer Marvel filmleri şunlar:

7 Kasım 2025’te çıkması beklenen Blade

1 Mayıs 2026 – Avengers: The Kang Dynasty

7 Mayıs 2027 - Avengers: Secret Wars

Çıkış tarihi henüz açıklanmamış ancak yakında vizyona girmesi beklenen diğer Marvel filmleri ise Armor Wars, Ironheart, Agatha:Coven of Chaos, Daredevil: Born Again, X-Men ’97, Spiderman: Freshman Year ve Marvel Zombies olarak sıralanıyor.