Demon Slayer İzleme Sırası Nedir? (2023)

Demon Slayer izleme sırası, kısa sürede tüm dünyada oldukça popüler hâle gelen Demon Slayer animesine başlamak isteyen kişiler tarafından merak ediliyor çünkü hikâyenin tam olarak anlaşılabilmesi için söz konusu yapımı kronolojik sıraya göre izlenmesi gerekiyor.

Bu rehberde Demon Slayer hangi sırayla izlenmeli sorusunu yanıtlayacağız. Eğer popüler animeyi izlemeye başlamak istiyorsanız rehberimizde yer alan listeye göz atabilirsiniz. Böylelikle büyük bir hayran kitlesine sahip olan yapımın hikâyesini öğrenebilirsiniz.

Demon Slayer İzleme Sırası Nasıl Olmalı?

Demon Slayer 1. sezon (2019)

Demon Slayer: Mugen Train (2020)

Demon Slayer 2. sezon (2021-2022)

Demon Slayer 3. sezon (2023)

En iyi animeler arasında yer alan Demon Slayer ilk olarak 2019 yılında izleyicilerle buluştu. Tüm dünyada büyük beğeni toplayan animeyi kronolojik sırayla izlemek istiyorsanız öncelikle söz konusu anime dizisinin ilk sezonunu izlemeniz gerekiyor.

Popüler yapımın ilk sezonunu izledikten sonra Demon Slayer: Mugen Train (Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen) isimli anime filmini izleyin. 2020 yılında vizyona giren ve 507 milyon dolar hasılat elde eden filmin yönetmenliğini Haruo Sotozaki üstlendi. 8,2 IMDb puanına sahip olan yapım bazı ödüllere layık görüldü.

imetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen filmini izledikten sonra Demon Slayer dizisinin 2021-2022 yılları arasında yayımlanan ikinci sezonunu izleyin. Son olarak 2023 yılında izleyiciler ile buluşan üçüncü sezona göz atın.

Demon Slayer Konusu Nedir?

İblis saldırısı sonucunda Tanjiro'nun ailesi hayatını kaybeder, kız kardeşi ise lanetlenir. Tanjiro bunun üzerine laneti kaldırmanın bir yöntemini bulabilmek ve intikam alabilmek için oldukça tehlikeli bir yolculuğa çıkar.

Demon Slayer Animesi Kaç Sezon?

Yüksek IMDb puanıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Demon Slayer animesinin şu anda üç sezonu bulunuyor. İlk olarak 2019 yılında başlayan dizinin 3. sezonu 2023 yılında yayımlandı. Anime dizisinin yanı sıra Demon Slayer: Mugen Train isimli film de bulunuyor.

Demon Slayer Karakterleri ve Seslendirme Kadrosu