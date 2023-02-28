Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından birçok konuda tartışmalar yaşanmaya başladı. Bu konular arasında konut sigortası ve DASK öne çıkıyor. Şubat ayı itibarıyla Şikayetvar verileri ele alındığında %23 konut sigortalarına şikayet arttı.

Şikayetvar üzerinden DASK sayfası son 30 gün içerisinde 67 bin 531 kez görüntülendi. Deprem bölgesindeki vatandaşlar maalesef DASK’a ulaşamamaktan şikayetçi diyebiliriz. Ayrıca depremzede vatandaşlarımız ekspertizleri çağırdıkları halde gelmemelerinden de şikayetçi oldular.

Depremzede vatandaşlar, deprem sigortası firmalarının sözleşme maddelerine uymamasından şikayetçiler. Aynı zamanda haksız iade-tahsilat ve personel davranışlarına yönelik şikayetler de öne çıkıyor. Personellerin yanlış ve eksik bilgi vermesi, eksper-rapor ikame araç gibi konulara dair depremzede vatandaşlar sigorta şirketlerinden cevap alamadılar.

Deprem Sonrasında Şikayetvar’a DASK İçin Yapılan Şikayetler

Deprem sonrasında sigorta sektöründe en çok şikayet edilenler şu şekilde sıralanabilir:

1.10 Gündür Yetkililere Ulaşılamıyor

En çok yapılan şikayetler arasında; depremzedeler 10 gündür 125 müşteri hizmetlerini aramasına rağmen geri dönüş alamıyor. Depremde hasar alan daire için TC kimlik bilgileri doğrultusunda dosya oluşturulduğu halde ilgilenen olmadığı belirtildi. Dairesi oturulamayacak duruma gelenler de ulaşmaya çalıştıkları halde karşılarında muhatap bulamadı.

2. Acente Yok Fakat Sigorta Var

Depremde evi yıkılan vatandaşlar deprem sigortası yaptırdıklarını fakat karşılarında muhatap olacak acente olmadığını belirttiler. Bu noktada müşteri hizmetleri arandığında farklı yerlere yönlendirildiği söyleniyor.

3. İkame Araç Vermiyorlar

Vatandaşlar kesintisiz kasko yaptırdığı halde depremden sonra aracı hasar alınca sigorta şirketine ulaşıp ikame araç ve çekici talep ediyor. Fakat depremzede vatandaşların bu istekleri de geri çevriliyor.

Maalesef depremin ardından sigorta şirketlerine dair en çok yapılan çekici hizmetinin verilmemesi. Deprem bölgesinde birçok araç hasar gördü. Fakat bölgede servisler çalışmıyor. Bu nedenle en yakın servise gönderilmek istendiğinde çekici gelecek deyip hala göndermeyen sigorta şirketlerinden birçok vatandaş şikayetçi.

4. Hasarlı Evlerden Eşyalar Alınamıyor

Hasar tespiti dosyası oluşturulduğu halde yine insanlar evlerine girip eşyalarını alamıyor. Çünkü karşılarında muhatap alacakları kişiler yok. Olsa da insanlara gelişi güzel yanıtlar verip problem çözülmeye çalışılmıyor.

5. DASK Sonucu İçin Bekletiliyorum

Deprem sonrasında DASK’ la ilgili “DASK sonucu için bekletiliyorum” şeklinde şikayetler de çok yapılıyor. Depremzede vatandaşların evleri yıkıldığı ve hasar aldığı halde sigorta şirketleri arandığında “Evinizin DASK sonucu çıkmadan dosya açmak mümkün değil” şeklinde bir söylemle karşılaştıklarını belirttiler. Konut sigortası kapsamında “konut yardımı” vb. birçok teminat yer aldığı halde depremzedeler hiçbirinden yararlanamıyor.

6. Poliçede Yer Almasına Rağmen Enkaz Kaldırma Ücreti Ödenmiyor

Depremde evi hasar alan kişiler özel konut sigortası yaptırdığı halde yine birçok hizmetten yararlanamıyor. Depremzede vatandaşlar; enkaz kaldırma ve deprem gibi hizmetlerden poliçede olduğu halde yararlanamıyor.