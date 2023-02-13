Deprem Ağı Uygulaması Nedir? Nasıl Kullanılır?

Dünyadaki pek çok ülkede kullanıcısı olan deprem ağı uygulaması, depreme dair kapsamlı bilgiler veriyor. Uygulama, sismik dalgalar meydana gelmeden önce kullanıcılarını uyarıyor. Bu anlamda kullanıcılarını uyaran tek uygulama olduğunu söyleyebiliriz. Ağ üzerinde belirlenen depremleri anlık olarak haber vermesi de uygulamayı ön plana çıkarıyor.

Deprem Ağı Uygulaması Nasıl Kullanılır?

Deprem erken uyarı sistemi ve uygulaması özelliklerini şöyle sıralayabiliriz;

Acil durumlarda öncelikli sohbet mesajı (ücretli)

Akıllı telefon ağlarıyla depremlerin gerçek zamanlı olarak tespit edilmesi,

Hissedilen depremlerle ilgili kullanıcı raporları,

Ses sentezleyicilerle deprem bildirimleri (ücretli)

Depremlerin esnasında bilgi alışverişinin sağlanması için sohbet odaları,

Artırılmış gerçeklikle deprem görüntüleme (ücretli)

0.0 büyüklüğünden başlayan hem ulusal hem de uluslararası sismik ağlarla elde edilen deprem verileri,

Saniyeler öncesinde deprem uyarısı,

Şiddetli depremin ardından arkadaş ve akrabaların bulunması adına “Güvenlik Kontrolü İşlevi”.

Deprem Ağı uygulaması sayesinde akıllı cihazlarınızdan gerçek zamanlı olarak deprem uyarıları alabilirsiniz. 2012’de hayata geçirilen Eartquake Network; kitle kaynaklı ve akıllı telefon ağlarıyla tasarlanan araştırma projesidir. Uygulamanın hem ücretli hem de ücretsiz versiyonu bulunuyor.

Uygulama gerçek zamanlı depremleri algıladığı için hayat kurtardığını söyleyebiliriz. Tüm cihazlarda yer alan ivmeölçerle depremler kolayca tespit ediliyor. Depremler tespit edildikten sonra uygulama tarafından kullanıcı bilgilendiriliyor. Uygulamanın amacı toplumu gerçek zamanlı olarak uyarmaktır.

Uygulamayı yükleyen kullanıcılar kolayca depremden haberdar oluyor. Deprem dalgaları, 5 ile 10 km/s arasında hareket ediyor. Dolayısıyla depremin zararlı dalgaları kullanıcıya ulaşmadan kişilere uyarı gönderiliyor. Sistemde kayıtlı olan 21 sismik ağ listesini şöyle sıralayabiliriz;

Japonya

Türkiye

Ekvator

Dominik Cumhuriyeti

İspanya

Kolombiya

Venezuela

Kosta Rika

Arjantin

Yunanistan

Yeni Zelanda

Peru

Nikaragua

İtalya

Meksika

Çin

Şili

Hindistan

Endonezya

ABD

Hırvatistan

Sıkça Sorulan Sorular

Deprem ağı uygulamasına dair merak ettiğiniz tüm soru ve cevaplarını sizler için hazırladık.

1. Deprem Uyarı Sistemi Nasıl İndirilir?

Deprem uyarı sistemi; Play Store ve App Store üzerinden cihazlara Android ya da iOS cihazlara indirilebilir.

2. Deprem İçin Hangi Uygulama?

Depremin erkenden fark edilebilmesi noktasında Deprem Ağı önemli rol oynuyor. Sismik dalgalardan önce kullanıcı hızlıca uyarılıyor.

3. Deprem Uyarı Sistemi Hangi Telefonlarda Var?

Deprem uyarı sistemi, Android ve iOS cihazlarda kullanılabiliyor.

Depremde hayat kurtaran bu uygulamamızın yanı sıra Deprem Bölgesindeki Evin Hasar Durumunu Öğrenme başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.