Deprem Sonrası İş Bulmak İçin Neler Yapılabilir?

Yaşanan deprem felaketinin ardından pek çok kişi, başka bir şehre taşınmak ve farklı bir iş bulmak zorunda kaldı. Peki, deprem sonrası iş bulmak için neler yapılabilir? Hazırladığımız rehberde bu konuda neler yapılabileceğini açıkladık.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler büyük bir felakete yol açtı. Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Osmaniye, Adıyaman, Elazığ ve Kilis olmak üzere toplamda 11 ilin etkilendiği depremde 40 bini aşkın insan hayatını kaybetti ve çok sayıda bina yıkıldı.

Deprem felaketinden etkilenen ve her şeye sıfırdan başlamak zorunda kalan kişilerin iş bulmasına yardım edebilecek bazı firmalar bulunuyor. Bu firmalar, depremden etkilenen kişilerin yeni bir iş bulması için destek oluyor.

Deprem Sonrası Nasıl İş Bulunur?

Kariyer.net

SecretCV

Youthall

Indeed

Kariyer.net

En iyi iş bulma siteleri arasında bulunan Kariyer.net, depremden etkilenen kişiler için çok faydalı bir destek programı başlattı. Web sitesine girdikten sonra ana sayfada "Deprem İstihdam Seferberliği" şeklinde bir alan göreceksiniz. Bu alanda yer alan "Detayları Gör" butonuna tıklayabilir, ardından "İş Arıyorum" butonuna basabilirsiniz.

Söz konusu adımları uyguladıktan sonra iş ilanlarını görüntüleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra ana sayfada bulunan "Deprem Seferberliği Genel Başvuru" butonlarına tıklayarak iş ilanlarına bakabilmeniz mümkün. Size uygun olan iş ilanına başvuru yapabilmek için bir hesap oluşturmanız gerektiğini belirtelim.

SecretCV

İşveren ile iş arayanları bir araya getiren SecretCV de depremden etkilenenler için bir destek programı başlattı. Siteyi ziyaret ettikten sonra üst kısımda yer alan "Deprem Öncelikli İlanları Görmek İçin Tıklayınız" yazısının yer aldığı alana tıklayın. Bunu yaptığınızda ilan listesinin yer aldığı bir sayfa açılacak.

Açılan sayfa üzerinden iş ilanlarına göz atabilirsiniz. Sayfanın sol kısmından şehir, pozisyon ve eğitim seviyesi gibi seçenekleri ayarlayabilirsiniz. Böylelikle ilanları filtreleyerek size en uygun iş ilanına daha kolay bir şekilde ulaşabilmeniz mümkün.

Youthall

Gençlere yönelik bir platform olan Youthall'da "Genç İstihdam Seferberliği" isimli bir program mevcut. Web sitesine girdikten sonra üst kısımdaki "Detayları İncele" butonuna tıklayarak söz konusu sayfaya ulaşabilirsiniz.

Açılan sayfada "İş veya Staj Arıyorum", "Destek İstiyorum", "İstihdam Sağlayacağım" ve "Destek Vereceğim" şeklinde dört farklı bölüm bulunuyor. "İş veya Staj Arıyorum" bölümündeki "Nereden Başlamalıyım" butonuna tıklayabilir ve adımları uygulayabilirsiniz.

Indeed

Çok kolay bir kullanıma sahip olan Indeed üzerinden de iş arayabilirsiniz. Web sitesinde yer alan kutucuğa mesleğinizi yazıp arattığınızda ilgili iş ilanları görüntülenecektir. Ayrıca şehir, ilanın yayımlandığı tarih, iş türü gibi filtreleme seçenekleri de bulunuyor.

İş ilanlarının yanı sıra sayfanın üst kısmındaki "Maaş Bul" bölümünden hangi mesleğin yılda ortalama ne kadar maaş aldığını da öğrenebilirsiniz. Böylece mesleklerin maaşları hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

Evim Yuvam Olsun Kampanyası Nedir? Nasıl Başvurulur?

Sahibinden.com, İçişleri Bakanlığı ve AFAD iş birliğiyle Evim Yuvam Olsun isimli bir kampanya başlattı. Siteyi ziyaret ettikten sonra hemen sol kısımdan erişebileceğiniz kampanya kapsamında eğer imkânınız varsa boş evinizi depremden etkilenen kişilere açabilirsiniz.

Evim Yuvam Olsun sayfasındaki "Destek olmak için tıklayın" yazısının yer aldığı mavi butona tıklayarak başvuru sayfasını görüntüleyebilirsiniz. Açılan sayfada "Evimi en az 3 ay süre ile bedelsiz tahsis etmek istiyorum" veya "Evimi 1 yıl süre ile indirimli bedelle kiraya vermek istiyorum" seçeneğini seçebilirsiniz.

Sayfada ayrıca söz konusu ev ile ilgili eşya durumu, konut tipi, bina yaşı gibi bazı bilgiler de girmeniz gerekiyor. Gerekli bilgileri girdikten sonra "Gönder" butonuna basarak başvuruda bulunabilirsiniz.