DFSK Otomobil Fiyat Listesi – 2024
Bu rehberde DFSK otomobil fiyat listesi hazırladık. İşte Fengon 500, Fengon 5 ve E5 modellerinin fiyat etiketleri ve özellikleri hakkında detaylar!
DFSK otomobil fiyat listesi, yeni bir araba satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bu rehberde birbirinden etkileyici tasarımlara ve özelliklere sahip otomobil modellere dair merak edilen soruları cevaplayacağız.
2024 Yılına Ait DFSK Otomobil Fiyat Listesi
Türkiye'de satılan DFSK marka otomobiller arasında Fengon 500, Fengon 5 ve E5 modelleri yer alıyor. Peki, 2024 yılında bu arabalardan birini satın almak için ne kadar ücret ödemek gerekiyor? İşte DFSK marka sıfır araba fiyatları listesi!
DFSK Fengon 500 Fiyatı
- FENGON 500 1.5 PREMIUM: 1.390.000 TL
DFSK Fengon 5 Fiyatı
- FENGON 5 1.5T PREMIUM: 1.790.000 TL
DFSK E5 Fiyat Etiketleri
- E5 Comfort: 1.890.000 TL
- E5 Elegance: 2.290.000 TL
DFSK Fengon 500 Özellikleri
- Motor Hacmi: 1498 cc
- Maksimum Güç: 105 hp
- Motor Teknolojisi: İçten Yanmalı (MPI)
- Yakıt Deposu: 50 lt
- Şanzıman Tipi: 5 İleri / CVT
- Çekiş Tipi (4X2): Önden Çekiş
- Net Ağırlık: 1410 kg
- Bagaj Hacmi: 318 lt
DFSK Fengon 5 Özellikleri
- Motor Hacmi: 1499 cc
- Maksimum Güç: 136 hp
- Motor Teknolojisi: İçten Yanmalı
- Yakıt Deposu: 58 lt
- Şanzıman Tipi: 6 İleri / CVT
- Çekiş Tipi (4X2): Önden Çekiş
- Net Ağırlık: 1590 kg
- Bagaj Hacmi: normal konumda 379 lt, koltuklar yatık konumda 1420 lt
DFSK E5 Özellikleri
- Benzinli Motor: Hacmi 1498 cc, maksimum Güç (hp) 108,6 hp, maksimum tork (Nm)/(d/dk) 128/4500
- Elektrikli Motor: Azami Güç (hp) 174 hp, maksimum hız (km/sa) 165 km/sa, toplam menzil (Benzin+Elektrik) 1150 km, 0-50 km/h 2,9 sn
- AC Şarj Süresi: 4 saat
- Çekiş Tipi (4X2): Önden çekiş
- Boş Ağırlık: 1820 kg
- Bagaj Hacmi: 7 koltuk dik konumda 187 lt, 5 Koltuk dik konumda 465 lt, 2. ve 3. sıra koltuklar yatık konumda 1432 lt
- Uzunluk: 4760 mm
- Genişlik: 1865 mm
- Aks Mesafesi: 2785 mm
DFSK otomobil modellerinin özellikleri ve fiyat etiketleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu arabalar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.