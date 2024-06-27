DFSK Otomobil Fiyat Listesi – 2024

DFSK otomobil fiyat listesi, yeni bir araba satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bu rehberde birbirinden etkileyici tasarımlara ve özelliklere sahip otomobil modellere dair merak edilen soruları cevaplayacağız.

2024 Yılına Ait DFSK Otomobil Fiyat Listesi

Türkiye'de satılan DFSK marka otomobiller arasında Fengon 500, Fengon 5 ve E5 modelleri yer alıyor. Peki, 2024 yılında bu arabalardan birini satın almak için ne kadar ücret ödemek gerekiyor? İşte DFSK marka sıfır araba fiyatları listesi!

DFSK Fengon 500 Fiyatı

FENGON 500 1.5 PREMIUM: 1.390.000 TL

DFSK Fengon 5 Fiyatı

FENGON 5 1.5T PREMIUM: 1.790.000 TL

DFSK E5 Fiyat Etiketleri

E5 Comfort : 1.890.000 TL

: 1.890.000 TL E5 Elegance: 2.290.000 TL

DFSK Fengon 500 Özellikleri

Motor Hacmi : 1498 cc

: 1498 cc Maksimum Güç : 105 hp

: 105 hp Motor Teknolojisi: İçten Yanmalı (MPI)

İçten Yanmalı (MPI) Yakıt Deposu : 50 lt

: 50 lt Şanzıman Tipi : 5 İleri / CVT

: 5 İleri / CVT Çekiş Tipi (4X2) : Önden Çekiş

: Önden Çekiş Net Ağırlık : 1410 kg

: 1410 kg Bagaj Hacmi: 318 lt

DFSK Fengon 5 Özellikleri

Motor Hacmi : 1499 cc

: 1499 cc Maksimum Güç : 136 hp

: 136 hp Motor Teknolojisi : İçten Yanmalı

: İçten Yanmalı Yakıt Deposu : 58 lt

: 58 lt Şanzıman Tipi : 6 İleri / CVT

: 6 İleri / CVT Çekiş Tipi (4X2) : Önden Çekiş

: Önden Çekiş Net Ağırlık : 1590 kg

: 1590 kg Bagaj Hacmi: normal konumda 379 lt, koltuklar yatık konumda 1420 lt

DFSK E5 Özellikleri

Benzinli Motor : Hacmi 1498 cc, maksimum Güç (hp) 108,6 hp, maksimum tork (Nm)/(d/dk) 128/4500

: Hacmi 1498 cc, maksimum Güç (hp) 108,6 hp, maksimum tork (Nm)/(d/dk) 128/4500 Elektrikli Motor : Azami Güç (hp) 174 hp, maksimum hız (km/sa) 165 km/sa, toplam menzil (Benzin+Elektrik) 1150 km, 0-50 km/h 2,9 sn

: Azami Güç (hp) 174 hp, maksimum hız (km/sa) 165 km/sa, toplam menzil (Benzin+Elektrik) 1150 km, 0-50 km/h 2,9 sn AC Şarj Süresi : 4 saat

: 4 saat Çekiş Tipi (4X2) : Önden çekiş

: Önden çekiş Boş Ağırlık : 1820 kg

: 1820 kg Bagaj Hacmi : 7 koltuk dik konumda 187 lt, 5 Koltuk dik konumda 465 lt, 2. ve 3. sıra koltuklar yatık konumda 1432 lt

: 7 koltuk dik konumda 187 lt, 5 Koltuk dik konumda 465 lt, 2. ve 3. sıra koltuklar yatık konumda 1432 lt Uzunluk : 4760 mm

: 4760 mm Genişlik : 1865 mm

: 1865 mm Aks Mesafesi: 2785 mm

DFSK otomobil modellerinin özellikleri ve fiyat etiketleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu arabalar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.