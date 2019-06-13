Diğer Cihazlardaki Facebook Oturumları Nasıl Kapatılır?

Dışarıda, hesabınızı ele geçirmek için bekleyen milyonlarca kötü amaçlı insan var. Bu insanlar göz önüne getirildiğinde, güvenliği üst düzeyde tutmanın önemini çok iyi bir şekilde anlıyoruz. Bu yazıda, Facebook hesabınıza hangi cihazların eriştiğini ve bu cihazlardaki oturumları nasıl sonlandıracağınızı öğreneceksiniz.

Diğer Cihazlardaki Oturumlar Nasıl Kapatılır?

Facebook, giriş yapılan tüm cihazları izler ve kaydeder. Bu kaydedilen cihazları görmek ve cihazlardaki oturumları sonlandırmak son derece hızlı ve kolaydır.

Diğer cihazlardaki oturumları kapatmak için Ayarlar > Güvenlik ve Giriş yolunu takip edin. Bu sayfada, oturum açılan tüm cihazları listelendiğini göreceksiniz. Çok sayıda veri olduğu durumlarda, “Daha Fazlasını Gör” seçeneğine basmanız gerekebilir.

Bu bölümde, kullanılan cihazı/tarayıcıyı, giriş yapan kişinin konumunu öğrenebilirsiniz. Facebook hesabına giriş yapan kişinin IP adresini görmek için ise imleci konumun üzerine getirmeniz yeterli olacaktır.

“Şu an aktif” yazısı, oturumun şu anda açık olduğunu belirtir. Kişinin oturumunu sonlandırmak için hemen yanda yer alan üç noktaya tıklamanız ve “Çıkış Yap”ı seçmeniz yeterlidir.

Yanlışlıkla bir oturumu kapatırsanız endişelenmenize gerek yok çünkü kişinin hesaba erişimi tamamen engellenmiyor, sadece yeniden giriş yapması isteniyor. Hesabınızın kötü niyetli birinin elinde olduğunu öğrendiğinizde hemen şifrenizi değiştirmeyi ve gereken güvenlik önlemlerini almayı unutmayın.