Disney'in Holo Tile Teknolojisi Nedir? Ne İşe Yarar?

Disney’in ünlü mucitlerinden Lanny Smoot yepyeni bir teknoloji geliştirdi. Sanal gerçekliği fiziksel süreklilik ile birleştiren bir zemin tasarlayan Smoot, bu teknolojiden aynı anda birden fazla kişinin yararlanmasını hedefliyor.

Sanal mekânlarda gezinmeniz için sınırlı bir zeminde sınırsız hareket etmenizi sağlayan bu teknolojiyi gelin, daha yakından tanıyalım.

Disney’in Holo Tile Teknolojisi Nedir?

Lanny Smoot Disney bünyesindeki en üretken mucitler arasında yer alıyor. 100’ü aşkın patente sahip olan Smoot’un yeni buluşu ise dünya genelinde büyük bir merak uyandırmayı başarıyor. HoloTile isimli bu teknolojide sınırlandırılmış bir alana kurulu, daha önce hiç deneyimlemediğiniz bir zemin tasarımı yer alıyor.

Bu zemin üstünde sınırsız bir şekilde istediğiniz yöne doğru yürüme şansınız var. Ayak hareketlerinize göre şekil alarak süreklilik sağlayan ve istediğiniz an istediğiniz yönde ilerleyebileceğiniz çok yönlü bir koşu bandı gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki yürüme hızınız da sabit değil.

VR gözlüklerle deneyimleyeceğiniz sanal mekânlarda özgürce hareket etmenizi sağlayan bu zeminde aynı anda birden fazla kişi özgürce hareket edebiliyor. Zemini oluşturan parçacıklar her bir kişinin veya nesnenin kendi istediği yönde sonsuz biçimde hareket etmesine olanak sağlıyor.

Üstelik bu kişilerin yolları hiçbir zaman kesişmiyor. Dolayısıyla da kişilerin birbirine çarpması, deneyimlerin yarıda kalması gibi bir durum mevcut değil.

Disney’in Holo Tile Teknolojisi Ne İşe Yarar?

Yuvarlak parçacıklardan oluşan bu zemin farklı kullanıcıların eş zamanlı hareketlerine uyum sağlayabildiği için hem kişisel hem de grup halindeki kullanımlara uygun olma özelliği taşıyor.

Şu an için Disney tarafından bu teknolojinin hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin net bir açıklama yapılmış olmasa da eğitim, oyun, sinema, sanal turizm gibi çeşitli alanlarda kullanılabileceği düşünülüyor.

Sadece VR deneyimi ile sınırlandırılamayacak bir proje olduğunun altını çizmekte fayda var. Karmaşık kareografileri canlandıran dansçıların bu teknoloji ile sanatlarını bir adım öteye taşımaları mümkün.

Kişilerin yanı sıra eşyaların da bu teknoloji ile sınırsız hareket özgürlüğüne kavuşacağı belirtiliyor. Bu da özellikle endüstriyel alanda farklı kullanımlar ile karşımıza çıkabileceğini gösteriyor.

Özellikle birden fazla kişinin kullanımına uygun olması, Holo Tile’ın en dikkat çeken özellikleri arasında sıralanıyor.