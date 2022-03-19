Distribütör garantili ne demek? Distribütör garantili cihaz alınır mı, distribütör garantili cihaz alırken dikkat edilmesi gerekenler neler? Bu makalede hem bu soruların yanıtını veriyor hem de distribütör garantili ve ithalatçı garantili arasındaki farklara değiniyoruz.

İnternet üzerinden alışveriş yapmak gittikçe daha çok sık başvurulan bir eylem hâline geliyor. Her internet kullanıcısı muhtemelen hayatında en az bir kez internetten alışveriş yapmıştır. İnternetten sık sık alışveriş yapıyorsanız muhtemelen "distribütör garantili" ifadesini fark etmişsinizdir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki bu garanti satın alma sırasında bir rol oynamıyor. Asıl rol oynadığı kısım, ürünü aldıktan sonra herhangi bir sorun ile karşılaştığınızda hakkınızı kullanmaktan çekinmeyeceğiniz kısımdır.

Peki, bu garantinin ithalatçı garantiden tam olarak farkı nedir? Bu sorunun cevabını yukarıda yer verdiğimiz sorular üzerinden ilerleyerek verelim.

Distribütör Garantili Ne Demek?

Distribütör garantisi, üretici firmanın teknik servis desteğinden kendisinin sorumlu olduğu bir garanti çeşididir. Bir ürünün sayfasında distribütör garantili ifadesinin yer alması, o ürünün garantisinin ürünün arkasında yer alan marka tarafından sağlandığı anlamına gelir. Distribütör garantili ürünün garantisinden sorumlu olan ise ürünün arkasındaki markadır.

Türkiye'de faaliyet gösteren bazı teknoloji şirketlerini ele almak gerekirse bu şirketlerin bazıları hem üretici hem de garanti sunan şirket konumunda. Bu şirketten aldığınız bir ürün ile ilgili herhangi bir sorun yaşamanız hâlinde başvuracağınız yer ürünün üreticisi olan şirketin kendisidir.

Bu garantiye sahip ürünlerde yaşanan sorunlar eğer üretim tarafında yaşanan bir sorundan kaynaklanıyorsa ve yapılan müdahalelere rağmen sorunun devam etmesi hâlinde ücretsiz değişim yoluna gidilebilir.

Samsung'un ürettiği bir telefonu ele alalım. Bu telefonla ilgili bir sorununuz varsa ve garanti süreniz henüz dolmamışsa bu durumda firmanın yetkili teknik destek servisine cihazınızı gönderebilirsiniz. Bu telefon eğer fabrika çıkışında yaşanan sorunlardan ötürü arızalıysa ve tamir edilemiyorsa size bir yenisi verilecektir.

Distribütör garantili ürünlerin fiyatı, ithalatçı garantili ürünlere göre daha yüksektir. Bunun sebebi, markaların fiyat etiketine vergi ve reklam harcamaları gibi maliyetleri de eklemesidir. İthalatçı garantili ürünlerde ise şirket zaten ürünleri toptan bir fiyata satın alır, gümrükte kaydedilen ürünler için vergiler öder ve anlaştığı teknik servise belirli bir ücret öder.

Kıyaslama yapacak olduğumuzda ithalatçı garantili ürünler satan şirketlerin toplam harcaması, distribütör garantisi sunan şirketlere göre daha az oluyor.

Distribütör Garantili Cihaz Alınır mı?

Fiyat: Satın almak ile almamak arasında gidip gelmenize neden olabilir.

Satın almak ile almamak arasında gidip gelmenize neden olabilir. Teknik destek: Karşılaştığınız sorunlar büyük ölçüde çözüme kavuşturulur.

Distribütör garantili ürünler, bir önceki başlık altında bahsettiğimiz üzere fiyat bakımından biraz cep aşındırabiliyor. Bu temelde şirketlerin faaliyetlerini sürdürmek için belirlediği harcama miktarına bağlı.

Distribütör garantili ürün almanın en önemli avantajlarından biri ise karşılaştığınız her türlü sorunun çözüme kavuşma ihtimalinin oldukça yüksek olması.

Tabii ki ithalatçı garantili bir ürün satın alırsanız da garantiden yararlanabilirsiniz ama her ithalatçı garantili ürün garanti sürecinde çok iyi bir deneyim yaşamanızı sağlamıyor.

Bu tüm ithalatçı garantili ürünler için geçerli olmasa da önemli bir kısmında herhangi bir sorun yaşamanız hâlinde karşınızda bir muhatap bulamayabiliyorsunuz. Bazı ithalatçı garantili ürünler süreci kusursuz bir şekilde yönetirken bazıları ise süreci olduğundan daha karmaşık hâle getirebiliyor.

Sonuç olarak distribütör garantili ürün alıp almamak tamamen sizin seçiminize bağlı. Garanti sürecinde yaşanabilecek sorunları göz önünde bulundurursanız ithalatçı garantili cihaz almak yerine distribütör garantili cihaz almak daha iyi bir seçim olacaktır.

Distribütör Garantili Cihaz Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Neler?

Distribütör garantili cihazı güvenilir yerden aldığınızdan emin olun.

Ulaşılabilirlik bakımından ne kadar iyi olduğunu öğrenin.

Garanti süresini göz önünde bulundurun.

Bugün satın alma işlemlerinin büyük bir kısmı internet üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu da hem bilgisayar korsanlarının hem dolandırıcıların gözlerinin hiç olmadığı kadar açık olmasına yol açıyor. Distribütör garantili cihaz alırken de bu tür dolandırıcılıklara maruz kalmamak için güvenilir yerlerden alışveriş yaptığınızdan emin olmanız gerekiyor.

Cihazı üreten markanın sunduğu teknik servis desteğinin ulaşılabilirlik bakımından ne kadar iyi olduğunu mutlaka dikkate alın. Cihaz ile ilgili bir sorun yaşadığınız zaman sürecin kullanıcılar açısından nasıl işlediğini öğrenmek için diğer kullanıcıların garanti kapsamındaki yorumlarını inceleyin.

Distribütör garantili cihaz alırken markanın sunduğu garanti süresini de göz önünde bulundurun. Garanti süresi, ürünün tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren başlıyor. Bu garanti süresi minimum 2 yıldan başlıyor fakat bazı ürünlerde süre değişiklik gösterebiliyor.

Distribütör Garantili ve İthalatçı Garantili Arasındaki Fark Nedir?

İthalatçı garantili cihazlar, distribütör garantili cihazlara göre daha ucuzdur.

Distribütör garantili cihazlarda garanti süreci genellikle daha sorunsuz işler.

Distribütör garantili ürün ile ithalatçı garantili ürün arasında birkaç önemli fark bulunuyor. İki garanti çeşidi arasındaki göze çarpan en önemli fark şüphesiz ki fiyattır. Distribütör garantisi sunan şirketlerin tek gideri bununla sınırlı değildir.

Bu şirketler, tanıtıma da bütçe ayırıyor. Faaliyet sürdürmekte olduğu ülkede vergi veriyor. Bunları eğer çıkış fiyatından kısarak satarsa zarar edeceği için fiyata ekstradan ekleme yapmak zorunda kalıyor.

Yurt dışından ürün getiren şirketlerin harcaması, bu şirketlere göre daha az oluyor. Ne var ki ithalatçı garanti söz konusudur. İthalatçı garantili cihazda bir sorun meydana gelirse sizi her zaman sorunsuz bir süreç bekleyemeyebilir.

Bazı şirketlerin anlaştığı teknik servisler ne yazık ki kusursuz bir deneyim yaşatmaktan çok uzak olabiliyor. Bu da size günün sonunda ne yazık ki olumsuz bir deneyim olarak geri dönüyor.

Bu ürünlerin en iyi yanı ise daha düşük bir fiyat sunması. Distribütör garantili ürünler için yapılan harcama daha yüksek olduğu için fiyat etiketi de yüksek olur ama bu ürünlerin fiyat etiketi genellikle daha uygun olma eğilimindedir.

Garanti çeşitlerinin arasındaki bir diğer önemli fark da teknik servis. Daha önce de değindiğimiz üzere distribütör garantili cihazlarda teknik servise ihtiyacımız olduğunda bizi genellikle daha iyi bir süreç bekliyor.

Kullanıcı, distribütör garantili ürününde bir sorun meydana gelirse doğrudan marka ile iletişime geçebiliyor. Satın aldığı ürünü markanın resmî teknik destek servisine göndererek ücretsiz tamir ya da yenileme işleminin gerçekleştirilmesini sağlayabiliyor.

İthalatçı garantili ürünü satın alırsanız ve ürününüzde beklenmedik bir sorun meydana gelirse ürünü yurt dışından getiren firma ile iletişime geçme şansınız bulunuyor. Tabii, şirketin ne kadar güvenilir olduğu da büyük önem taşıyor.

Şirket güvenilir ise sorunlara da titizlikle yaklaşıyordur. Bu durumda şirketin anlaştığı teknik servise ürününüzü götürebilir ve sorununuzun çözülmesini isteyebilirsiniz. Aksi bir durumda ise çeşitli mağduriyet senaryolarını yaşamanız ihtimaller dahilindedir.

Bu makalede distribütör garantili ne demek, distribütör garantili cihaz alınır mı, distribütör garantili cihaz alırken dikkat edilmesi gerekenler neler, distribütör garantili ve ithalatçı garantili arasındaki fark nedir sorularını yanıtladık.

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