Dokunmatik Ekrana Sahip Monitör Modelleri ve Fiyatları

Dokunmatik ekranlı monitörler teknoloji çağında hem amatör hem de profesyonel bilgisayar kullanıcılarına büyük avantajlar sağlıyor. Telefon ve tabletlerin sunduğu dokunmatik deneyimini bir üst seviyeye taşıyan bu monitörler üretkenliği arttırıyor.

Ekran üzerinde üretilen içeriklerle sezgisel bir etkileşim kurmanızı sağlayan dokunmatik monitörler aynı zamanda fare ve klavye gibi ekstra donanımlara olan ihtiyacınızı ortadan kaldırarak çalışma alanlarında yer tasarrufu yapmanızı sağlıyor.

Kullanıcı deneyimini iyileştirdiği düşünülen dokunmatik monitör modelleri arasında seçim yaparken ise boyut, çözünürlük, dokunma teknolojisi gibi bazı kriterleri göz önünde bulundurmanız gerekiyor.

Bu yazımızda güncel ürün seçeneklerini birbiri ile kıyaslayarak, tercih edebileceğiniz en iyi 11 dokunmatik monitör alternatifini sizin için sıraladık. İşte, daha sürükleyici ve sezgisel bir ekran deneyimi için satın alabileceğiniz en iyi dokunmatik monitör seçenekleri!

En İyi Dokunmatik Monitör Modelleri

Dell P2418HT

Acer T272HL

Dell P2219H

ViewSonic TD2230

Asus ProArt Display PA148CTV

HP EliteDisplay E230t

Viewsonic TD1655

ASUS VT229H

Philips 242B9T

Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One 24 Gen 4

Lenovo ThinkVision T24v-20 23.8″ Touch Monitor

1. Dell P2418HT

23,8 inç büyüklüğündeki 1080p monitör LCD bir ekrana sahip. Çözünürlük ve kontrast açısından oldukça başarılı bir deneyim sunuyor. Monitör seçiminde en önemli konulardan birisi ‘detaylar’ olarak karşımıza çıkıyor.

Dell P2418HT ise bu konuda oldukça başarılı. 10 noktalı dokunmatik özelliği ve monitörde yapılabilen eğim, yükseklik ve dönme ayarları ile son derece ergonomik bir kullanım sunuyor. Hem ofis hem de ev kullanımına uygun bir ürün olarak nitelendiriliyor.

2. Acer T272HL

Full HD çözünürlüklü 27 inç’lik bir monitör olarak Acer T2722HL karşımıza çıkıyor. Stand olarak yine yükseklik, eğim ve döndürme ayarları yapılabilen ürün ergonomik tasarımı ile öne çıkıyor. Uzun süreli kullanımlarda konfor vadeden monitörde 10 noktalı dokunmatik özelliği bulunuyor.

3. Dell P2219H

Fiyat / performans ürünü olarak nitelendirebileceğimiz, Dell gibi ünlü bir markanın ekonomik bir ürün seçeneği olan Dell P2219H dokunmatik monitör 250 nit’e kadar parlaklık ve Full HD ekran çözünürlüğü sunuyor.

Göz yormayan teknolojisi ve fiyat aralığı ile öne çıkan model, profesyonel fotoğraf düzenlemeleri için tam anlamıyla yeterli olmasa da amatör ve ev tipi kullanımlar için ideal seçeneklerden birisi.

4. ViewSonic TD2230

Kompakt tasarımı ile dikkat çeken ViewSonic TD2230, full HD çözünürlüğe sahip 22 inçlik bir ekran. Ergonomik kullanıma sahip bir standı bulunuyor. Küçük ve hafif olması kolay taşınabilir bir dokunmatik monitör olmasını sağlıyor.

IPS ekran’da görüntü kalitesinde keskinlik oldukça başarılı. Bağlantı noktalarının tamamı cihazın yan kısmında bulunuyor. HDMI, VGA, USB, DisplayPort girişlerini monitörün yan tarafında bulabilirsiniz.

Düşük güç tüketimi sayesinde ekonomik bir seçenek olarak değerlendirebileceğimiz ViewSonic TD2230 çizilmelere karşı dayanıklı bir ekran tasarımı ile karşımıza çıkıyor.

5. Asus ProArt Display PA148CTV

14 inç büyüklüğündeki monitörde 1920 x 1080 ekran çözünürlüğü bulunuyor. 2 adet USB Type-C girişi bulunuyor.

Bu modelin en önemli özelliklerinden birisi kusursuz bir renk deneyimi sunması ve aynı zamanda küçük boyutu sayesinde kolay taşınabiliyor olması. Özellikle seyahat halindeyken veya sahadayken görsel tasarım ve projeleriniz üzerinde çalışmak daha kolay bir hale geliyor.

6. HP EliteDisplay E230t

23 inç boyutunda tam HD çözünürlük sunan modelde 10 noktalı dokunma duyarlılığı bulunuyor. Stand kısmında yine eğilme ve dönme ayarlamaları yapılabiliyor. Hem amatör hem de profesyonel kullanıma hitap eden dokunmatik monitör seçenekleri arasında sıralanıyor.

7. Viewsonic TD1655

Taşınabilirliği ile öne çıkan bir diğer dokunmatik monitör ise Viewsonic TD1655 olarak karşımıza çıkıyor. 15,6 inçlik bir ekranda 1080 p çözünürlük sunan model oldukça hafif bir yapıya sahip.

250 nit parlaklıkve yüksek görüntü kalitesi sunuyor. Ürün ile birlikte gelen dijital kalem daha iyi bir kullanıcı deneyimine sahip olmanızı sağlıyor. Monitörün iki tarafında da USB-C bağlantı noktaları bulunuyor. Bu bağlantı noktalarından 60 W’a kadar güç sağlanabiliyor.

8. ASUS VT229H

Diğer dokunmatik monitör modellerinde bulunan 10 noktalı dokunmatik, mavi ışık filtresi, titreşimsiz arka aydınlatma gibi özelliklere ek olarak ASUS VT229H kullanıcılarına farklı avantajlar sunuyor.

Bunlardan en önemlisi içeriklerde en boy oranlarının değiştirilebiliyor olması. 16:9 ve 4:3 oranları arasında kolayca geçiş yapabileceğiniz bu monitörde görsel düzenlemeler yapmanız kolaylaşıyor.

Bu noktada etkili olan bir diğer ürün özelliği ise ‘hizalama ızgarası’ olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca Asus QuickFit Sanal Ölçek ve Splendid Video Intelligence gibi özel teknolojiler sunuyor.

9. Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One 24 Gen 4

23,8 inç büyüklüğünde tam HD çözünürlük sunan bu monitör Tiny Pc modellerine kolayca entegre edilebiliyor. Ergonomik standı ve yer tasarrufu sağlayan kullanışlı özellikleri ile öne çıkan Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One 24 Gen 4 dar alanlarda fonksiyonel bir çözüm olarak değerlendirilebilir.

10. Lenovo ThinkVision T24v-20 23.8″ Touch Monitor

Ekran büyüklüğü tıpkı bir önceki monitörde olduğu gibi 23,8 inç olarak belirtiliyor. 10 noktalı dokunmatik özelliğinin yanı sıra standında yapılabilecek pozisyon değişikliklerine imkân veren monitör ergonomik tasarımı ile ön plana çıkmayı başarıyor.

En İyi Dokunmatik Monitör Fiyatları