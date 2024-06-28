Doogee V40 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Doogee imzalı V40 Pro görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Dayanıklılığı ile öne çıkan model şimdiden ‘dünyanın en sağlam telefonu’ olarak anılmaya başladı. Gelişmiş kamera özellikleri ve dış ortam koşullarına dayanıklılığı ile dikkat çeken cihaz, yüksek performansıyla da göz dolduruyor. Bu yazımızda yeni Dooge V40 Pro özellikleri, fiyatı ve diğer detaylarını inceliyoruz. İşte, Doogee V40 Pro ile ilgili ayrıntılar!

Doogee V40 Pro Özellikleri

İşlemci olarak Mediatek Dimensity 7300 yonga setinden güç alan cihazda işletim sistemi olarak Android 14 kullanılıyor. Depolama olanaklarına baktığımızda 16 GB RAM kapasitesi sunan modelde dahili hafıza alanı 512 GB olacak. Full HD+ çözünürlüklü IPS teknolojisi ile donatılmış 6.78 inç büyüklüğündeki ekranda 120 Hz yenileme hızı sunacak.

Arka kamera setinde 200 MP çözünürlüklü başarılı bir ana kamera olduğunu görüyoruz. Bu donanıma eşlik eden 20 MP’lik bir adet gece görüş kamerası, 8 MP’lik geniş açılı kamera ve yine 8 MP’lik telefoto kamera da cihazda mevcut. Yani 4lü arka kamera setine sahip olduğunu söyleyebiliriz.

3x optik, 30x dijital zoom imkânı sunn gelişmiş kamerasının yanı sıra arka yüzeyde bir adet çok işlevli ekrana yer verileceği belirtiliyor. Bu ekranda batarya doluluk oranı, tarih, saat gibi bilgilere yer verilcek. Cihazın ön kamerası ise 32 MP çözünürlüğe sahip olacak. Doogee V40 Pro ile ilgili en çok ses getiren özelliklerden birisi cihazda bulunan yapay zekâ teknolojileri olarak karşımıza çıkıyor.

Markanın kendine özel geliştirdiği Doogee AI teknolojisi sayesinde yapay zekâ destekli çağrı kaydı ve metin asistanı hizmetlerinden yararlanılabilecek. Çağrı kayıtları bu yapay zekâ teknolojisi sayesinde kolayca metin haline getirilebilecek ve çeviri hizmetlerinden yararlanılarak istenilen dile tercüme edilebilecek.

İsteğe bağlı olarak yapay zeka desteği çağrıların özetini oluşturma amacıyla da kullanılabilecek. Cihazın yan yüzeyinde bir adet parmak izi okuyucu bulunacak. Ayrıca suya ve toza karşı dayanıklılık açısından da en üst seviyede derecelendirildiğini görüyoruz. Yani, cihaz IP68 sertifikasına sahip.

Ek olarak MIL-STD-810H sertifikası da mevcut. İki farklı renk seçeneği ile satışa sunulması planlanan akıllı telefonda mavi ya da gümüş renk seçeneklerinden dilediğinizi seçebilirsiniz. Cihazın batarya kapasitesi 8.680 mh olarak belirtiliyor. 33 W hızlı şarj desteği ile kolayca şarj edilebilecek.

Doogee V40 Pro Özellikleri

İşlemci : Mediatek Dimensity 7300

: Mediatek Dimensity 7300 İşletim Sistemi : Android 14

: Android 14 RAM : 16 GB

: 16 GB Dahili Hafıza : 512 GB

: 512 GB Ekran : 6.78 inç, Full HD+ çözünürlüklü, IPS teknoloji, 120 Hz yenileme hızı

: 6.78 inç, Full HD+ çözünürlüklü, IPS teknoloji, 120 Hz yenileme hızı Arka Kamera : 200 MP ana kamera 20 MP gece görüş kamerası 8 MP geniş açılı kamera 8 MP telefoto kamera 3x optik zoom, 30x dijital zoom

: Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Ekstra Ekran : Arka yüzeyde batarya doluluk oranı, tarih, saat gibi bilgileri gösteren çok işlevli ekran

: Arka yüzeyde batarya doluluk oranı, tarih, saat gibi bilgileri gösteren çok işlevli ekran Yapay Zeka Teknolojileri : Doogee AI teknolojisi Yapay zekâ destekli çağrı kaydı Metin asistanı ve çeviri hizmetleri Çağrıların özetini oluşturma

: Parmak İzi Okuyucu : Yan yüzeyde

: Yan yüzeyde Dayanıklılık : IP68 sertifikası (suya ve toza karşı dayanıklı) MIL-STD-810H sertifikası

: Batarya : 8.680 mAh

: 8.680 mAh Hızlı Şarj : 33 W hızlı şarj desteği

: 33 W hızlı şarj desteği Renk Seçenekleri: Mavi ve gümüş

Doogee V40 Pro Fiyatı

Henüz resmi satış fiyatı açıklanmayan Doogee V40 Pro, dayanıklılığı ve yüksek performans özellikleri ile akıllı telefon almayı düşünenlerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Bu cihaza ilişkin tahmini bir fiyat bilgisi de paylaşılmamış.

Siz bu cihazı nasıl buldunuz? Sunulan özellikler ilginizi çekti mi? Türkiye’ye gelirse bu telefonu almayı düşünür müsünüz? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın!