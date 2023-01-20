Suya ve toza dayanıklı telefon, suyla temas edilmesi hâlinde normal şekilde çalışmayı sürdürür. Bu, kullanıcı için oldukça büyük bir öneme sahiptir. Peki, bu konuda en başarılı olan modeller hangileri?

Günümüzde çok fazla sayıda akıllı telefon bulunuyor ve artmaya devam ediyor. Bu telefonların bir kısmı suya ve toza karşı dayanıklılık sağlıyor. Hazırladığımız yazıda su ve toz konularında dayanıklılık sunan en başarılı cihazları bir arada topladık.

Not: Listede yer alan telefonlar yalnızca belirli bir seviyeye kadar suya dayanıklıdır. Bazı durumlarda cihazlar su geçirebilir ve çalışamaz hâle gelebilir. Dolayısıyla bu telefonları bilinçli bir şekilde suya daldırmamanızda fayda var.

Suya ve Toza Dayanıklı Telefon Modelleri Listesi

Huawei Mate 50 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone SE (2022)

iPhone 14

Honor Magic4 Ultimate

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S22+

Xiaomi 12T Pro

Sony Xperia 1 IV

Google Pixel 7 Pro

Yukarıda suya ve toza karşı dayanıklılık sağlayan çeşitli cihazlar bulunuyor. Listede yer alan cihazların özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca cihazların nasıl suya dayanıklı olduğunu merak ediyorsanız suya dayanıklı telefonlar nasıl çalışıyor sorusunu yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.

Huawei Mate 50 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,74 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1212 x 2616 piksel

Ekran Paneli: OLED

İşlemci: Qualcoom Snapdragon 8+ Gen 1

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 50 MP + 13 MP + 64 MP

Ön Kamera: 13 MP

Bluetooth: 5.2

Yazılım: Android

Ağırlık: 205 gram

Kalınlık: 8,5 mm

6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei Mate 50 Pro, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1212 x 2616 piksel çözünürlük ve 120Hz tazeleme hızı sunuyor. Gücünü Snapdragon 8+ Gen 1 4G işlemcisinden alan telefonda Adreno 730 GPU ve 8 GB RAM bulunuyor.

iPhone 14 Pro Max Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,7 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1290 x 2796 piksel

Ekran Paneli: LTPO Super Retina XDR OLED

İşlemci: Apple A16 Bionic

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

Arka Kamera: 48 MP + 12 MP + 12 MP

Ön Kamera: 12 MP

Bluetooth: 5.3

Yazılım: iOS 16 (iOS 16.2'ye yükseltilebilir)

Ağırlık: 240 gram

Kalınlık: 7,9 mm

Gücünü Apple A16 Bionic işlemcisinden alan iPhone 14 Pro Max 6,7 inç ekran büyüklüğünde. Telefonun arka yüzeyinde 48 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 12 MP çözünürlüğünde telefoto kamera, 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve TOF 3D LiDAR bulunuyor.

iPhone SE (2022) Özellikleri

Ekran Boyutu: 4,7 inç

Ekran Çözünürlüğü: 750 x 1334 piksel

Ekran Paneli: Retina IPS LCD

İşlemci: Apple A15 Bionic

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 12 MP

Ön Kamera: 7 MP

Bluetooth: 5.0

Yazılım: iOS 15.4 (iOS 16.2'ye yükseltilebilir)

Ağırlık: 144 gram

Kalınlık: 7,3 mm

4 GB RAM'e sahip olan iPhone SE (2022) isimli telefonun arka yüzeyinde 12 megapiksel çözünürlüğüne sahip geniş açılı kamera, ön tarafında ise 7 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera bulunuyor. IP67 sertifikasına sahip olan modelde Apple A15 Bionic işlemcisi mevcut.

iPhone 14 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,1 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1179 x 2556 piksel

Ekran Paneli: LTPO Super Retina XDR OLED

İşlemci: Apple A16 Bionic

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

Arka Kamera: 48 MP + 12 MP + 12 MP

Ön Kamera: 12 MP

Bluetooth: 5.3

Yazılım: iOS 16 (iOS 16.2'ye yükseltilebilir)

Ağırlık: 206 gram

Kalınlık: 7,9 mm

206 gram ağırlığındaki iPhone 14 Pro'nun LTPO Super Retina XDR OLED ekranı 1179 x 2556 piksel çözünürlük ve 120Hz tazeleme hızı sunuyor. 6 GB RAM'e sahip olan cihazda 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere dört farklı depolama alanı seçeneği yer alıyor.

Honor Magic4 Ultimate Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,81 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1312 x 2848 piksel

Ekran Paneli: LTPO OLED

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

RAM: 12 GB

Depolama: 512 GB

Arka Kamera: 50 MP + 64 MP + 64 MP + 50 MP

Ön Kamera: 12 MP

Bluetooth: 5.2

Yazılım: Android 12, Magic UI 6

Ağırlık: 242 gram

Kalınlık: 11,4 mm

Suya ve toza dayanıklı telefonlar arasında yer alan Honor Magic 4 Ultimate isimli modelde IP68 sertifikası bulunuyor. Gücünü Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden alan cihazda 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı mevcut.

Samsung Galaxy S22 Ultra Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,8 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3088

Ekran Paneli: Dynamic AMOLED 2X

İşlemci: Exynos 2200

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

Arka Kamera: 108 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP

Ön Kamera: 40 MP

Bluetooth: 5.2

Yazılım: Android 12 (Android 13'e yükseltilebilir)

Kalınlık: 8,9 mm

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Samsung Galaxy S22 Ultra, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1440 x 3088 piksel çözünürlük, 120Hz tazeleme hızı ve HDR10+ sunuyor. Gücünü Exynos 2200 işlemcisinden alan telefonda 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunuyor.

Samsung Galaxy S22+ Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,6 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

Ekran Paneli: Dynamic AMOLED 2X

İşlemci: Exynos 2200

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 50 MP + 10 MP + 12 MP

Ön Kamera: 10 MP

Bluetooth: 5.2

Yazılım: Android 12 (Android 13'e yükseltilebilir)

Kalınlık: 7,6 mm

Şık tasarıma sahip olan telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 10 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 10 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.

Xiaomi 12T Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,67 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1220 x 2712 piksel

Ekran Paneli: AMOLED

İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 200 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 20 MP

Bluetooth: 5.2

Yazılım: Android 12, MIUI 13

Ağırlık: 205 gram

Kalınlık: 8,6 mm

8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine sahip olan Xiaomi 12T Pro modelinde IP53 sertifikası bulunuyor. 6,67 inç ekran büyüklüğündeki telefonun AMOLED ekranı 1220 x 2712 piksel çözünürlük, 120Hz tazeleme hızı ve HDR10+ sunuyor.

Sony Xperia 1 IV Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,5 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1644 x 3840 piksel

Ekran Paneli: OLED

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 12 MP + 0.3 MP

Ön Kamera: 12 MP

Bluetooth: 5.2

Yazılım: Android 12 (Android 13'e yükseltilebilir)

Ağırlık: 185 gram

Kalınlık: 8,2mm

12 GB RAM'e sahip olan Sony Xperia 1 IV modelinin depolama tarafında 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı seçenek mevcut. Gücünü Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden alan cihazın OLED ekranı 1644 x 3840 piksel çözünürlük ve 120Hz tazeleme hızı sunuyor.

Google Pixel 7 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,7 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3120 piksel

Ekran Paneli: OLED

İşlemci: Google Tensor G2

RAM: 12 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 50 MP + 12 MP + 48 MP

Ön Kamera: 10.8 MP

Bluetooth: 5.2

Ağırlık: 212 gram

Kalınlık: 8.9 mm

Gücünü Google Tensor G2 işlemcisinden alan Google Pixel 7 Pro'da 12 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. 212 gram ağırlığındaki telefon 6,7 inç ekran büyüklüğünde. Telefonun arka yüzeyinde 50 MP geniş açılı kamera, 48 MP telefoto kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kamera mevcut.

Bu yazıda suya ve toza karşı dayanıklı telefon modelleri listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı cihaz hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.