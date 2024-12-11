Dragla Nedir, Nasıl Kullanılır ve Ne İşe Yarar?

Günümüzde markalar için sosyal medya platformları ürün ve hizmet satışları için hayati önem taşıyor. Sosyal medya platformları sayesinde markalar, dijital varlıklarını güçlendirebilirler. Ayrıca kitleleriyle etkileşim kurma noktasında da etkin rol oynuyor. Yalnız devamlı olarak özgün içerikler üretmek zorunda kalmak zorlayabilir. Böyle durumlarda Dragla isimli yapay zeka aracından yararlanılabilir. Dragla, saniyeler içinde dikkat çekici sosyal medya gönderileri oluşturulmasına olanak tanıyor.

Dragla, kullanıcıların hem metin girdileri hem de tercihleri doğrultusunda özgün içerikler üretiyor. Dragla sayesinde sosyal medya yönetimi kolaylaşır. Sosyal medya çalışmalarında verimliliği de artırır. Biz de bu rehberde dragla nasıl kullanılır ve ne işe yarar sorularını yanıtlayacağız.

Dragla Nasıl Kullanılır?

Dragla’ı kullanmak için takip edilecek adımlar şu şekilde sıralanabilir;

Dragla web sitesine giriş yapılıp bir hesap oluşturulur.

Hangi sosyal medya platformları için içerik oluşturulacaksa onlar seçilir.

Oluşturulmak istenen içerik türü de belirlenir. (Hikaye, metin gibi…)

Paylaşılmak istenen konuyla ilgili Dragla’ya bilgi verilir. Bu noktada ne kadar çok bilgi verilirse o kadar içerikler üretilir. Örneğin, bir ürün tanıtılacaksa onun özellikleri, hedef kitlesi ve faydaları belirtilebilir.

İçeriklerin tonu ve stili seçilir. Kullanılmak istenen görseller, renk paletleri ve yazı tipleri de ayarlanır.

Dragla, girilen tercih ve bilgilere göre birden çok içerik önerisini kullanıcılarına sunuyor. Öneriler incelenip beğenilen içerikler arasında seçim yapılır.

Seçilen içerikleri kullanıcı dilediği gibi düzenleyebilir. Görsellerin ve metinlerin yerlerini değiştirebilir. Farklı filtreler uygulamakta mümkündür.

Yukarıdaki ayarlamalar bittikten sonra içerik hemen yayınlanabilir. Kullanıcı dilediği zamanda içeriklerin yayınlanmasını da ayarlayabilir. Dragla planlama özelliği, kullanıcılara sosyal medya paylaşımlarını önceden hazırlayıp zamandan tasarruf etme şansı tanıyor. Kullanıcılar, Dragla tarafından sunulan farklı şablonları ve örnekleri inceleyip ona göre içerikler hazırlama imkanına da sahiptir. Dragla analitik araçlarıyla içeriklerin performansı da takip edilir. Bu noktada strateji de optimize edilebilir.

Dragla Ne İşe Yarar?

Dragla çeşitli sosyal medya gönderileri oluşturularak platformlardaki etkileşim artırılabilir. Dragla ile şu çalışmalar yapılabilir;

Yalnızca metinlerden oluşan gönderiler için alakalı hashtag’ler, başlıklar ve etkileyici açıklamalar oluşturulur.

Facebook, Instagram vb. platformlara özel hikayeler hazırlanır. Dragla ile hikayelere uygun formatlarda metin ve görseller tasarlanır. Aynı zamanda hikayelere uygun müziklerde eklenir.

Dragla, reklamlara içerik üretme imkanı da sunuyor. Reklam kampanyalarını optimize eder. Hedef kitleye göre çeşitli görseller ve metinler oluşturulup reklamların etkisi de artırılır.

Belirtilen yapay zeka aracıyla metinlere göre görseller bulunur. Ayrıca özgün görsellerde tasarlayabiliyor. Alıntı görseller, infografikler vb. farklı içerikler üretilir.

Her sosyal medya platformlarının özellikleri farklıdır. Dragla Linkedln, Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformlarına özel içerikler üretir. Sosyal medya platformlarının her birinin görsel boyutları, içerik formatları ve karakter sınırlamalarında farklılık var. Tüm bu farklılıkları Dragla dikkate alır. Dragla sayesinde sosyal medya platformlarına içerik üretme süreci kolaylaşır. Özellikle verimli ve hızlı şekilde içerikler üretilir.

Dragla Ücreti Nedir?

Sosyal medya gönderileri üretmeyi sağlayan yapay zeka aracı Dragla, ücretlidir. Kullanıcılarının farklı bütçe ve ihtiyaçlarına yönelik çeşitli ücretlendirme seçenekleri sunuyor. Dragla ücretli planlarının avantajlarını şöyle sıralayabiliriz;

Sorular ve sorunlar için öncelikli destek alınır.

Farklı sayılarda içerikler oluşturulur.

Sosyal medya platformlarına daha çok içerikler oluşturulur.

Analitik araçlar, reklam optimizasyonu vb. gelişmiş özelliklere ulaşılır.

Dragla ücretlendirme modeli, aylık abonelik şeklindedir. Dragla’nın planları arasında fiyat farklılığı vardır. Seçilen planın hem özellikleri hem de kullanım sınırlarında değişiklikler vardır.