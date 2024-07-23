OpenAl GPT-4o mini Nedir ve Özellikleri Neler?

OpenAl, yapay zeka sektöründe hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Şirket, birkaç gün önce yeni bir model daha tanıttı. OpenAl GPT-4o olarak isimlendirilen bu yeni model, en güçlü dil modeli olan GPT 4-o’a kıyasla daha basit.

Biz de bu rehberde güçlü özellikleri ve uygun fiyatıyla dikkat çeken OpenAl GPT-4o mini’nin özelliklerini ele aldık.

OpenAl GPT-4o mini Özellikleri Neler?

OpenAl GPT-4o mini sunduğu özelliklerle dikkat çekiyor. OpenAl GPT-4o mini özellikleri şöyle sıralanabilir;

Geniş dil desteği sunuyor

Görsel ve metin işleme özelliğine sahip

Uygun maliyetlidir

Kullanım alanları çok geniş

Performansı çok güçlü

OpenAl GPT-4o mini, geniş dil desteğine sahip olduğu için uluslararası kullanıcılar içinde çok avantajlıdır. OpenAl’in yeni yapay zeka modeli hem görsel hem de metinleri işleyebiliyor. Bu yapay zeka modeli ilerleyen zamanlarda görsel, ses, metin, video girdi ve çıktılarını da destekleyecek.

OpenAl GPT-4o mini önceki modellere göre daha uygun maliyetlidir. Diğer modellerden farklı olarak GPT-4o mini, 1 milyon girdi tokeni başına 15 senttir. 1 milyon çıktı tokeni başınaysa 60 sent olarak kullanıcılarına sunuluyor. Böylelikle modelle yapay zeka tabanlı uygulamalar daha geniş kitlelere ulaşabilecek.

OpenAl GPT-4o mini, düşük gecikme süresinden dolayı farklı uygulama ve sektörlerde çok rahat kullanılıyor. Büyük hacimli verileri işleme, API’lerin paralel olarak çağrılması ve müşteri hizmetleri chatbotları başta olmak üzere birçok alanda kullanılabilir. Model, güçlü performasıyla da kullanıcılarından tam not alıyor. MMLU benchmark testinde %82’lik bir başarıya ulaşmıştır. Aynı zamanda GPT-4 modelini LMSYS liderlik tablosunun sohbet tercihlerini de geçiyor.

OpenAl GPT-4o mini Nasıl Kullanılır?

OpenAl GPT-4o mini kullanımı için şu adımlar takip edilmeli;

İlk olarak OpenAl platformu üzerinden hesap oluşturulmalı.

OpenAl’in web sitesinden ücretsiz olarak hesap oluşturduktan sonra GPT-4o mini’nin dahil olduğu ChatGPT arayüzüne erişim sağlanır.

Hesap açıldıktan sonra ChatGPT arayüzüne gidilir.

ChatGPT arayüzünün temel sürümünün kullanıldığından emin olunduktan sonra sohbet penceresinin üst tarafındaki model seçenekleri içerisinden GPT-4o mini seçilir.