Görsel Oluşturan Yapay Zeka: DreamStudio Nedir? Nasıl Kullanılır?

Yapay zekâ desteği ile fotoğraf ve videolarınızı düzenlemek istiyorsanız, tercih edebileceğiniz programlardan birisinin DreamStudio olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde kolayca öğrenebileceğiniz birkaç adımı uygulayarak DreamStudio’da özgün ve yeni görseller oluşturabilirsiniz.

Oluşturduğunuz fotoğraf ve videolara çeşitli efektler ekleyebilir, filtreler uygulayabilirsiniz. Işık ve renk ayarları yapmanın yanı sıra görselde bulunmasını istemediğiniz unsurları kolayca çıkartıp ekleyebilirsiniz. Görsel oluşturma anlamında hem profesyonel hem de amatör kullanıma uygun bir yapay zekâ aracı olan DreamStudio AI’yı gelin, şimdi daha yakından tanıyalım!

DreamStudio Nedir?

Resim ve fotoğraflarınızda profesyonel düzenlemeler yapmanıza ve yeni görsel tasarımlar oluşturmanıza imkân tanıyan yapay zeka aracı Dream Studio, Stability AI tarafından geliştirilmiş, WEB tabanlı bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Stability AI’nin amiral gemisi olarak bilinen Stable Diffusion teknolojisini kullanan DreamStudio, yazdığınız metin ile eşleşen kreatif görseller üretiyor.

DreamStudio Nasıl Kullanılır?

Dream Studio uygulaması görsel oluşturan diğer yapay zekâ araçları ile arayüz açısından benzerlik gösteriyor. İlk etapta Leonardo AI uygulamasındaki gibi bir ekran sizi karşılarken bu sistemi kullanmak için üye girişi yapmanız gerekiyor.

Ardından çeşitli ayarlamalar yaparak Dream Studio’da hayallerinizin ötesine geçen görseller elde etmeniz mümkün. İşte, Dream Studio’yu kullanırken izleyeceğiniz başlıca adımlar:

Öncelikle siteye giriş yapmak için üyelik oluşturmanız gerekiyor. Sağ üstte çıkan Login butonuna tıklayarak mevcut hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

Eğer bir hesabınız yoksa yine Login bölümünde bulunan Sign Up butonuna tıklayarak üyelik işlemlerini gerçekleştirebilir ya da direkt olarak Google veya Discord hesabınızla oturum açabilirsiniz.

veya hesabınızla oturum açabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra solda bulunan paneli kullanarak görsel oluşturmanız gerekiyor. Bunun içini prompt kısmına nasıl bir görsel istediğinizi yazmalısınız. Prompt’un altında yer alan negative prompt bölümü ise görselde bulunmasını istemediğiniz nesneleri tanımlamak için kullanılıyor. Bu şekilde uygulamanın üreteceği görsele dair beklentilerinizi daha net bir şekilde belirtme imkânınız oluyor.

Prompt’un üst kısmında yer alan Style sekmesinden oluşturulacak görselin stili için seçim yapabiliyorsunuz. Bu bölümde photographic, digital art, enhance, comic book, neon punk gibi çeşitli seçenekler bulunuyor.

Dream butonuna bastığınızda yaptığınız tanımlama ve seçimlere göre bir görsel üretimi yapılıyor.

Aynı prompt için farklı görseller elde etmek istiyorsanız, uygulamanın size sunmasını istediğiniz ürün sayısını image count bölümünden değiştirebilirsiniz. Bu kısımda yapacağınız değişikliklere göre kaç kredi harcayacağınızı Dream butonunun sağ kısmında görüntüleyebilirsiniz.

Mevcut görseller üstünde düzenleme yapmak veya bu görsellere benzer yeni alternatifler üretmek isterseniz, yine Generate seçimindeyken sol tarafta yer alan upload image kısmına gelip seçtiğiniz görseli sisteme yüklemeniz gerekiyor.

Generate’in yanında bulunan Edit kısmı ise oluşturulan görseller üzerinde yapacağınız değişiklikler için kullanılıyor.

Kısaca bu adımları izleyerek Dream Studio aracılığıyla görsel üretebilirsiniz. Oluşturduğunuz görselleri download butonuna tıklayarak kaydedebilir, paylaş butonuna basarak çeşitli platformlarda paylaşabilirsiniz.

DreamStudio Ücretli Mi?

DreamStudio uygulamasında ücretsiz bir şekilde görsel üretme imkânınız var. Ancak bu konuda sistem size belli bir limit koyuyor. Ücretsiz üyelikle giriş yaptığınızda hesabınıza 200 kredi tanımlanıyor. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken nokta şu ki: Bir görsel bir krediye eşdeğer gibi bir durum söz konusu değil.

Görsel üstünde yapacağınız çeşitli uygulamalar için kredilerinizi harcamanız gerekebiliyor. İhtiyaç duyduğunuzda daha fazla kredi satın alma imkânınız da bulunuyor. Bunun için purchase membership bölümüne geçmeniz gerekiyor. Kredilerinizi tasarruflu bir şekilde kullanmak istiyorsanız boyut olarak 512 x 512 seçimini yapmanız öneriliyor.

DreamStudio’yu kullanmak için herhangi bir yeterliliğinizin olması gerekmiyor. Basit komutlarla yaratıcı görseller elde etmenize imkân veren uygulama fotoğrafçılar, dijital içerik üreticileri, sosyal medya kullanıcıları gibi farklı kesimler tarafından ilgi görüyor.

Çeşitli sektörlere yönelik profesyonel görsel üretimi yapan ve amatör içerik üreticileri tarafından kullanılan DreamStudio’da girdiğiniz prompt’a uygun görsel seçeneklerinden bazılarının bulanıklaştırıldığını görürseniz şaşırmamanız gerekiyor. DreamStudio zararlı olabileceğini düşündüğü içeriklerde bu yöntemi uyguluyor.

İlgilendiğiniz alan hangi sektörle ilişkili olursa olsun, yeni görseller elde etmek için kullanabileceğiniz, pratik ve kullanımı kolay yapay zekâ araçlarından biri olarak DreamStudio’yu siz de deneyebilirsiniz.