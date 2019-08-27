Android ve iOS kullanıcılarının yaşadıkları sorunlara çözüm getiren en iyi paket program olarak öne çıkan dr.fone inceleme konuğumuz. Android / iPhone veri kurtarma, silinen fotoğrafları geri getirme, WhatsApp konuşmaları (yedekleri) aktarma, kilit ekran şifresini kaldırma, Android iPhone arası veri transferi, Android ve iOS sistem sorunları çözümü ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz mobil sorunlara çözüm sunan dr fone nedir? dr fone nasıl kullanılır? dr fone kullanımı detaylı olarak blog yazımızda.

dr.fone nedir, nasıl kullanılır?

Android telefondan silinen fotoğrafları geri getirmek için bir program mı arıyorsunuz? iPhone kilit ekranı şifresini unuttunuz kaldırmak için ne yapacağınızı bilmiyor musunuz? Yeni bir telefona geçtiniz, WhatsApp mesajlarınızı nasıl aktaracağınızı mı düşünüyorsunuz? Akıllı telefonunuzu satacaksınız, satmadan önce verileri tamamen silmek mi istiyorsunuz? Android’den iPhone’a veya iPhone’dan Android’e geçiş yapacaksınız ve verileri nasıl taşıyacağınızı mı düşünüyorsunuz? Akıllı telefonunuz siyah ekranda kaldı veya sürekli yeniden mi başlatılıyor? Tüm bu sorunlar ve daha fazlasını çözmek için tek bir program indirmeniz yeterli: dr.fone. iPhone, Android telefon, Mac bilgisayar, Windows PC, hangi sistemi ve cihazı kullanıyorsanız kullanın bu programı indirebilirsiniz.

dr.fone Toolkit nedir, nasıl kullanılır?

Android telefon ve iPhone kullanıcılarının sıklıkla karşılaştığı sorunları gidermelerine yardımcı olacak araçları tek bir yerde sunan dr.fone Toolkit ile başlamak istiyorum. Telefonunuzdan silinen mesaj, fotoğraf, video ve diğer verileri kurtarmak, cihazlarınız arasında (iOS, Android ve bilgisayar) veri transferi yapmak, WhatsApp mesajlarınızı (yedeklerinizi) iOS ve Android cihazınız arasında aktarmak, iTunes, iCloud yedeklemeleri dahil herhangi bir yerden yedekleri geri yüklemek, güncelleme esnasında siyah ekranda kalma, sürekli yeniden başlatma gibi sistem sorunlarını 5 dakikada çözmek, tek tıkla rehber, mesaj, fotoğraf, arama geçmişi ve diğer verileri bir telefondan diğerine aktarmak, kilit ekranı şifresini unuttuğunuz telefonu açmak, telefondaki verileri kurtarılamayacak şekilde temizlemek gibi işlemleri yapabileceğiniz harika bir araçtan bahsediyorum. dr fone Toolkit size nasıl yardımcı olur? dr.fone Toolkit içerisinde hangi faydalı araçlar var? Şimdi dilerseniz buna bakalım.

dr.fone Toolkit (iOS - Android) nasıl kullanılır?

1. Recover (Kurtarma): iPhone ve Android veri kurtarma programı dr.fone - Recover, hangi verileri kaybettiğinizin, verileri nasıl kaybettiğinizin önemi olmaksızın akıllı telefonunuzdan silinen verileri (fotoğraf, video, rehber, mesajlar, notlar, arama kayıtları, WhatsApp mesajları, sesli mesajlar, yer imleri vs.) kurtarmanıza yardımcı olur. Yanlışlıkla silme, parolayı unutma, root hatası, hasar, siyah ekran, sistem çökmesi, SD kart sorunu, ROM atma, fabrika ayarlarına döndürme, Jailbreak, suya düşme, çalınma vb. nedenlerle telefonunuzdan silinen, kaybolan verileri geri getirmek için kullanabileceğiniz en iyi program. dr.fone - Recover Android, 6000’den fazla Android cihazla; dr.fone - Recover (iPhone), iOS 12 ve iPhone Xs ve Xr ile tam uyumlu. Sadece üç adımda telefondan silinen, kaybolan her şeyi kurtarmanız mümkün. dr.fone Recover ile veri kurtarma işleminin nasıl yapıldığını detaylı olarak aşağıdaki videodan görebilirsiniz:

2. Transfer (Aktarma): iPhone ve Android veri aktarma (taşıma) programı dr.fone - Transfer, Android telefon, iPhone ve bilgisayarınız arasında verileri aktarmanızı sağlıyor. Kişiler (Rehber), SMS (Mesajlar), müzikler, fotoğraflar dahil tüm verileri cihazlarınız arasında kolayca taşıyabiliyor, dilediğinizce düzenleyebiliyorsunuz. Bilgisayardan Android telefona / iPhone’a, Android telefon / iPhone’dan bilgisayara veri aktarma ihtiyacı duyduğunuzda yardımınıza koşan dr.fone Transfer programı, hem Windows hem de Mac işletim sistemli bilgisayarlarla uyumlu. Veri aktarımı da 3 adımda tamamlanıyor. dr.fone Transfer ile veri aktarma işleminin nasıl yapıldığını aşağıdaki videodan görebilirsiniz:

3. Restore Social App (WhatsApp Yedekleme ve Android/iOS veya iOS/Android Aktarma): iOS/Android WhatsApp mesajlarını bilgisayara yedekleme veya dışa aktarma, WhatsApp konuşmalarını iOS ve Android arasında aktarma ihtiyacı duyduğunuzda kullanabileceğiniz bir program dr.fone - Restore Social App. Bildiğiniz gibi, Android için WhatsApp uygulamasında sadece Google Drive’a yedekleme, iPhone için WhatsApp uygulamasında da yalnızca iCloud’a yedekleme seçeneği var. Android’den iPhone’a geçtiğinizde veya tam tersi WhatsApp sohbetleriniz öylece kalıyor. Bu programla WhatsApp mesajlarını bilgisayara yedekliyor, sonrasında yeni iPhone veya Android telefonunuza kolayca geri yüklüyorsunuz. WhatsApp dışında LINE, Kik, Viber, WeChat sohbet geçmişini de yedekleyebiliyor. Sohbet yedeği almak ve geri yüklemek 3 adımda mümkün. dr.fone - Restore Social App ile WhatsApp aktarma, yedekleme, geri yükleme işleminin nasıl yapıldığını aşağıdaki videodan görebilirsiniz:

4. Backup&Restore (Yedekleme ve Geri Yükleme): Android telefon / iPhone yedeklemek için ekstra programa ihtiyacınız olmadığını düşünebilirsiniz ancak dr.fone - Backup & Restore, basit bir akıllı telefon yedekleme programından fazlası. Android telefon / iPhone’unuzdaki hangi verilerin yedeklenebileceğini tek tıkla seçebiliyor, yedekten geri yükleme aşamasında önizleme yaparak hangi verilerin geri yüklendiğini önceden görebiliyor, iCloud veya iTunes’a aldığınız yedekleri ister iOS ister Android cihazınıza geri yükleyebiliyorsunuz. Veri aktarımı, yedeklemek, geri yükleme boyunca veri kaybınız olmuyor. Kişiler (rehber), mesajlar (SMS), arama geçmişi, takvim, galeri, müzik, video, uygulama ve hatta uygulama verileri, WhatsApp mesajları dahil akıllı telefonunuzdaki tüm verileri tek tıkla bilgisayarınıza yedekleyip seçmeli olarak mobil cihazınıza geri yükleyebiliyorsunuz. iPhone/iPad/Android telefon yedekleme işlemi 3 adımda tamamlanıyor. dr.fone - Backup & Restore ile Android ve iOS yedekleme işleminin nasıl yapıldığını aşağıdaki videolarda görebilirsiniz:

5. Repair (Onarım): Siyah ekran, sürekli yeniden başlatma sorunu gibi can sıkan sistem sorunlarını çözmenize yardımcı olan dr.fone - Repair ile Android telefon / iPhone’unuzda yaşadığınız yazılımsal sorunları tek başınıza hem de 5 dakika içerisinde çözebilirsiniz. iOS tarafında kurtarma modunda kalma, DFU modda kalma, beyaz ekran sorunu, iPhone siyah ekran, iPhone yeniden başlatma sorunu, iPhone donma, iOS sorunları gibi pek çok yazılımsal sorunu; Android tarafında siyah ekran, Play Store çalışmaması, açılmama, uygulamaların çökmesi, güncelleme sorunu, sürekli yeniden başlatma gibi sorunları kimseden yardım almadan giderebilirsiniz. Teknik bilgi gerektirmez. dr.fone - Repair ile Android / iOS sorunlarının nasıl çözüldüğünü görmek için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz:

6. Switch (Telefondan Telefona Aktarım): Android’den iOS’a veya iOS’tan Android’e geçiş yaptınız ve eski telefonunuzdaki verileri (rehber, SMS, fotoğraflar, videolar, müzikler, belgeler vs.) yeni telefonunuza nasıl aktaracağınızı kara kara düşünüyorsunuz. dr.fone - Switch programını indiriyorsunuz ve telefonlar arasında verileri tek tıkla hızlıca aktarıyorsunuz. Son Android ve iOS sürümü ile uyumlu ve tüm büyük markaları destekliyor. iOS’tan Android’e, iOS’tan iOS’a, Android’den iOS’a, Android’den Android’e yüksek hızda veri transferine izin veren dr.fone - Switch, Android sisteminde 15 dosya türünü, iOS sisteminde 7 dosya türünü destekliyor. Telefondan telefona aktarım 3 adımda tamamlanıyor. dr.fone - Switch programının nasıl kullanıldığını aşağıdaki videodan görebilirsiniz:

7. Unlock (Kilit Kaldırma): Android telefon / iPhone’unuza koyduğunuz ekran kilidi şifresini unuttunuz, yedek almadığınızdan veya uygulamalarınızı baştan kurmak istemediğinizden telefonu sıfırlamak istemiyorsunuz. dr.fone - Unlock programı bu noktada yardımınıza koşuyor. PIN, desen, parmak izi, Face ID, parola, fark etmeksizin akıllı telefonunuzun kilit ekranı şifresini kaldırmanıza yardımcı oluyor ve bunun için sadece 5 dakika harcıyorsunuz, veri kaybınız da olmuyor. Sadece 3 adımda akıllı telefonun kilidini şifresini kırmanız mümkün. dr.fone - Unlock ile unutulan ekran kilidini kaldırma işleminin nasıl yapıldığını öğrenmek için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz:

8. Erase (Silme): Akıllı telefonu satmadan önce yapılması gerekenlerden birisi de; silme işlemidir. Telefonu fabrika ayarlarına döndürme, basit sıfırlama işlemi uygularsanız telefonun yeni sahibi telefonunuzdaki verilere bir veri kurtarma programı ile ulaşabilir. Verilerin geri getirilemeyecek, kurtarılamayacak şekilde silinmesi için dr.fone - Erase gibi etkili programlar kullanmanız gerekir. Rehberiniz, mesajlarınız, fotoğraf ve videolarınız, belgeleriniz, WhatsApp mesajlarınız dahil tüm verileri askeri sınıf silme algoritması kullanarak %100 kurtarılamayacak şekilde silen dr.fone - Erase programı, tüm dosya türlerini ve piyasadaki tüm iOS/Android cihazları destekliyor. iPhone / Android telefonu tamamen silme işlemi diğer işlemler gibi 3 adım gerektiriyor. dr.fone - Erase ile akıllı telefonu silme işleminin nasıl yapıldığını aşağıdaki videodan görebilirsiniz:

Gördüğünüz üzere dr.fone Toolkit ile çözemeyeceğiniz yazılımsal sorun yok! Telefondan silinen numaraları, fotoğrafları, videoları, dosyaları geri getirmek için bir program arıyorsanız dr.fone - Recovery’i tavsiye ederim. Eski telefondan yeni telefona mesaj, fotoğraf, rehber, veri aktarımı için de dr.fone - Switch programı harika. Cihazlarınız arasında dosya paylaşımına ihtiyaç duyduğunuzda hızlı, güvenli ve kolay dosya transfer uygulaması dr.fone Cloud TransMore emrinize amade. Son olarak yeni iOS güncellemesini almayan eski bir iPhone/iPad kullanıcısı olarak ekran kaydetme programı, ekran kaydedici arıyorsanız iOS Screen Recorder’ı öneririm.

dr.fone Android - iOS ile çözebileceğiniz Android ve iPhone sorunları