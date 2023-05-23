DS Fiyat Listesi - 2023

DS fiyat listesi, Fransa merkezli üretici DS Automobiles tarafından piyasaya sürülen otomobil modellerinin ne kadar ücrete satıldığı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor. Bu yazıda DS marka araçların fiyat etiketlerine dair merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

2023 Yılına Ait DS Fiyat Listesi

Türkiye'de satılan DS marka otomobil modelleri arasında DS 7, DS 4 ve DS 9 yer alıyor. Bu araçların fiyatları modelden modele ve donanımdan donanıma göre değişiyor. Peki, DS'nin lüks araba modelleri ne kadar fiyata satılıyor?

Not: Not: Listede yer alan otomobil fiyatları zaman içerisinde artabilir veya azabilir.

DS 7 Fiyatları

DS 7 OPÉRA BlueHDi 130 Otomatik : 1.910.900 TL

: 1.910.900 TL DS 7 Performance Line BlueHDi 130 Otomatik : 1.874.500 TL

: 1.874.500 TL DS 7 OPÉRA E-TENSE 225 : 2.092.400 TL

: 2.092.400 TL DS 7 OPÉRA E-TENSE 4x4 300 : 2.580.300 TL

: 2.580.300 TL DS 7 OPÉRA E-TENSE 4x4 360: 2.910.900 TL

DS 7 OPÉRA BlueHDi 130 otomatik modeli bir milyon 910 bin 900 TL, DS 7 Performance Line BlueHDi 130 otomatik 1 milyon 874 bin 500 TL, DS 7 OPÉRA E-TENSE 225 modeli 2 milyon 92 bin 400 TL, DS 7 OPÉRA E-TENSE 4x4 300 modeli 2 milyon 580 bin 300 TL, DS 7 OPÉRA E-TENSE 4x4 360 ise 2 milyon 910 bin 900 TL'ye satılıyor.

DS 4 Fiyatları

DS 4 Performance Line BlueHDi 130 Otomatik : 1.365.800 TL

: 1.365.800 TL DS 4 Esprit de Voyage BlueHDi 130 Otomatik : 1.506.900 TL

: 1.506.900 TL DS 4 Performance Line PureTech 130 Otomatik : 1.321.000 TL

: 1.321.000 TL DS 4 Esprit de Voyage PureTech 130 Otomatik: 1.462.100 TL

DS 4 Performance Line BlueHDi 130 otomatik modeli 1 milyon 365 bin 800 TL, DS 4 Esprit de Voyage BlueHDi 130 otomatik 1 milyon 506 bin 900 TL, DS 4 Performance Line PureTech 130 otomatik 1 milyon 321 bin TL ve DS 4 Esprit de Voyage PureTech 130 otomatik ise 1 milyon 462 bin 100 TL fiyat etiketine sahip.

DS 9 Fiyatı

DS 9 OPÉRA PureTech 225 Otomatik: 2.264.800 TL

Çok şık bir tasarıma sahip olan DS 9 OPÉRA PureTech 225 otomatik modeli 2 milyon 264 bin 800 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Bu yazıda DS marka sıfır araba fiyatları ne kadar sorusunu yanıtladık. Söz konusu otomobiller ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.