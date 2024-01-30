Google Yapay Zekalarından Biri: Duet AI Nedir? Nasıl Kullanılır?

Duet Al, akıllı akıllı yanıtlar üzerine oluşturulan bir yapay zeka aracıdır. Google Workspace üretkenlik araçları içerisinde öne çıkan Duet Al, dokunmatik kontrol ve sesli komutlarla iş verimliliğini artırıyor.

Bu yapay zeka aracı, tek araç gibi görünse de çoğunlukla Google Cloud ve Google Workspace’yle kullanılıyor. Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan Google’ın yapay zeka asistanı sayesinde bilgiye çok hızlı ve ulaşılabiliyor.

Kullanıcı tercihleriyle alışkanlıklarını dikkate alarak ona özel sonuçlar sunan Duet Al’in özelliklerini ve nasıl kullanıldığını bu rehberde öğrenebilirsiniz.

Duet Al Özellikleri

Kurumlar; Duet Al aracılığıyla ortak çalışma, içerik üretme ve bağlantı kurmak gibi birçok özelliğe sahip olur. Duet Al’in özelliklerini genel olarak şu şekilde ele alabiliriz:

1. İş Görevlerini Otomatikleştirir

Araç, analiz ve veri girişi gibi işlemleri otomatikleştirir. Bu da çalışanların işlerini önemli ölçüde kolaylaştırır. İş verimliliğinin artırılmasında etkin rol oynayan bir yapay zeka aracıdır.

2. İçerik Oluşturur

Duet Al, pazarlama faaliyetleri için kullanılabilir. Markalar, hedef kitlelerini büyütmek için bahsettiğimiz araçtan yararlanabilir. Sosyal medya platformlarına ve web sitelerine metin şeklinde içerikler üretmek için de yararlanılabilir.

3. Çalışma Verimini Artırır

Yapay zeka aracı tarafından markaya bazı tavsiye ve önerilerde bulunulur. Markalar, kendilerine iletilen öneri ve tavsiyeler sayesinde daha verimli çalışmaya başlar. Böylelikle hem paradan hem de zamandan tasarruf edilmiş olunur.

4. Oluşturulan Veri ve Kodları Kontrol Eder

Yapay zeka asistanı, ilk olarak oluşturulan kod ve verilerdeki hataları kontrol eder. Kontrol sonucunda hatalara ulaşıldıysa onları minimuma indirmeye çalışır. Bunun sonucunda iş maliyetleri azaltılmış olur.

5. Google Meet Kullanılır

Google Meet ile Duet Al entegre edildiğinde yapılan görüşmelerde görüntü kalitesi artar. Online çeviri işlemleri, farklı birçok dilde yapay zeka aracılığıyla gerçekleştirilir. Görüşmelerin profesyonelce geçmesi için çok önemlidir.

6. Satış Departmanı Oluşturur

Araçla potansiyel müşterilere daha kolay ulaşılır. Müşterilerin nitelendirilmesi açısından da önemli bir alan oluşturuyor. Aynı zamanda markalara daha çok anlaşma yapma imkanı da veriyor.

7. Gmail Aracılığıyla E-Posta Yanıtlama

Aracın en önemli özelliklerinden biri de Gmail aracılığıyla kullanıcıların yerine e-postaları yanıtlamasıdır. E-posta verileri üzerinden kullanıcıların yerine hem grafik hem de görsellerin oluşturulmasını da sağlar.

8. Müşteri Hizmetleri Desteği Sağlar

Yapay zeka asistanı, kullanıcının yerine müşterilerin sorularını yanıtlar. Bir müşteri hizmeti danışmanının yapacağı işleri yürütür. Markalar, müşterilerine çok düşük maliyetle kaliteli müşteri hizmetleri sunma şansına sahip olur.

Duet Al Nasıl Kullanılır?

Duel Al’in kullanılması için ilk öncelikle Google Workspace üzerinden abonelik oluşturmak gerekiyor. Ülkemizde bu yapay zeka asistanını kullanabilmek için Google Workspace Enterprise üzerinden abonelik oluşturulmalıdır.

Google Workspace Enterprise, 100’ün üzerinde çalışana sahip işletmeler için tasarlandı. Google Workspace’de abonelik oluşturulduktan sonra işletme için Duet Al’de etkinleştirilmelidir.

Google Workapace Enterprise üzerinden bu yapay zeka aracının etkinleştirilmesi için şu adımlar takip edilmelidir;