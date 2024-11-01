Elektrikli Pickup Maxus eTerron 9 Özellikleri ve Fiyatı

Avrupa’da satışa çıkması planlanan yeni pickup modeli Maxus eTerron 9 geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Bu otomobilin Türkiye pazarına da giriş yapma olasılığı mevcut. IAA Hannover’da tanıtımı gerçekleştirilen araç piyasadaki çeşitli pickup modelleri ile benzer özelliklere sahip. Bu içerikte Maxus eTerron 9’un sunduğu özellikleri ve satış fiyatını inceledik. İşte, detaylar!

Maxus eTerron 9 Özellikleri

Ford Ranger ile benzer bir kasa tasarımına sahip olan araç aynı zamanda BYD imzalı Shark isimli pickup’a benzetiliyor. Aracın diğer dikkat çeken özellikleri ise şu şekilde:

Ön bagaj hacmi oldukça geniş. Kabin bölümünün arka kısmı iç tarafa doğru açılabiliyor. Böylece depolama hacmi genişletiliyor. Ayrıca ön yolcu koltuğu da katlanabilme özelliğine sahip.

Aracın ön konsolunda iki adet ekran bulunuyor. Dokunmatik kontrol mekanizması yerine fiziksel butonlara yer verilmiş.

Aracın batarya kapasitesi 102 kWh olarak belirtiliyor. Lityum demir fosfat batarya tercih edilmiş.

DC şarj ile %20 doluluk oranından %80’e ulaşma süresi 40 dakika olarak karşımıza çıkıyor.

Çift motorlu araç toplamda 436 beygir güce sahip.

4x4 bir araç olan Maxus eTerron 9’un menzil mesafesi ise 430 km olarak belirtiliyor.

Toplamda 3.500 kg çekme kapasiteli araç 620 kg’a kadar yük kaldırabiliyor.

Araçta farklı yol özelliklerine uygun çeşitli sürüş modları mevcut. Çamur, kum gibi farklı yapılardaki arazilerde uygun mod seçilerek sürüş yapılabiliyor.

Deri kaplamalı koltuklarda havalandırma ve masaj özellikleri mevcut. Tamamen yatırılabilen ön koltuklar kullanıcılara uzanıp dinlenebilecekleri bir alan yaratıyor.

Maxus eTerron 9 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

2024’ün sonlarında Avrupa’da satışa sunulması beklenen aracın satış fiyatı ile ilgili henüz kesin bir açıklama yapılmadı. Beklentilere göre eTerron 9’un Maxus T90EV ile benzer bir satış fiyatına sahip olması muhtemel.

Maxus T90EV’in satış fiyatına baktığımızda ise 49.995 £ gibi bir rakam bizi karşılıyor. Bu tutara vergiler dahil değil. TL bazında vergisiz fiyatı 2.250.000 TL civarında gibi gözüküyor. Maxus eTerron 9’un satış fiyatı bu rakamdan biraz daha düşük veya yüksek olabilir. Yaklaşık bir değerden söz etmek gerekirse aracın ortalama bu fiyatlara satışa çıkabileceği düşünülüyor.

Siz bu aracı nasıl buldunuz? Türkiye’de satışa çıkarsa satın almayı düşünür müsünüz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın.