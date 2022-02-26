Dünyanın en hızlı arabaları neler? Otomobil üreticileri, bundan seneler önce en hızlı araçları üretmek için kıyasıya bir rekabet ortamına adım attı. Seneler önce 482 km/h hıza kadar çıkabilen performans canavarı araçları sürme hayali kurmak bir kenara, bu araçları düşünmek heyecanlandırmak için yetip de artıyordu.

Otomobil üreticilerinin güç aktarma organlarında ve aerodinamikte kaydettiği büyük ilerleme, bize yüksek hızlı sürüş deneyimi ile geri döndü.

Listedeki araçları dünyanın en hızlı araçları oluşturuyor. Listeye geçmeden önce belirtmek gerekir ki listeleme sırasında en hızlı araçtan en az hızlı araca doğru gidildi. Dilerseniz giriş kısmını daha fazla uzatmadan yeni hız rekorları kırılmasına vesile olma potansiyeli taşıyan araçlara geçelim.

Dünyanın En Hızlı Arabaları Listesi

Bugatti Chiron Super Sport 300+

SSC Tuatara

Koenigsegg Agera RS

Hennessey Venom GT

Bugatti Veyron Super Sport

Dünyanın dört bir yanında büyük bir hayranlık beslenen, hız tutkunlarını âdeta büyüleyen hız canavarı arabalar bu şekilde. Bu listedeki araçların ne kadar hıza sahip olduğunu, nasıl özelliklere sahip olduğunu aşağıdan detaylı bir şekilde ele aldık.

Listedeki arabaları ayrıntılı bir şekilde incelemek isterseniz aşağıdaki dünyanın en hızlı arabalar listesine göz atmanızı tavsiye ederiz.

1. Bugatti Chiron Super Sport 300+

İyi bir hıza sahip araba, iyi bir tasarıma sahip olmadan olmazdı. Chiron Super Sport 300+ hem görünümü hem hızı ile ağızları açık bırakacak türden bir araba. Arabanın ulaşabildiği en yüksek hızın 490 km/h olduğu aşağıdaki video ile kanıtlandı.

Saatte 300 mil sınırının üzerine çıkmak gerçekten de inanılmaz bir başarı ki Bugatti, kırılan bu rekorla bir ilke imza attı. Daha önce hiçbir otomobil üreticisi bu kadar yüksek bir hıza ulaşabilen araba üretememişti. Bundan birkaç yıl önce Chiron Super Sport 300+ saatte 300 mil (482 km/h) gibi bir sınırı aşan ilk süper hızlı araba oldu.

Chiron Super Sport 300+ 2019'un sonlarında çıktı. Sınırlı sayıda üretilen modelin üretimine 2021'de başlandı. Başlangıç fiyatı 3 milyon 900 bin dolar olan bu arabayı satın almak o kadar da kolay değil. Bununla birlikte her gün sürülecek bir araba olmadığını da ayrıca belirtmek gerekiyor.

Hız canavarı Super Sport 300+ zaten ilk olarak 2019 yılında seçkin Bugatti sahiplerine tanıtıldı. Şirketin 110. yıl dönümünü kutlamak için Chiron'un özel bir sürümü olarak geliştirildi. 300 mp/h hızı biraz geçerek rekor kıran araca dayanıyor.

Dört milyon dolara yakın bir fiyat isteyen bu araç oldukça pahalı. Bu kadar pahalı olması ise büyük bir olasılıkla şu anda dünyadaki en hızlı araba olmasından kaynaklanıyor olabilir.

Bugatti Chiron Super Sport 300+ gibi rekor kıran bir arabaya sahip olma fırsatın hayatta sadece bir ya da iki kez gelmesi, onu yollarda görülen çoğu otomobilin üzerinde bir konuma yerleştiriyor.

Bu durum ileride değişir de hızlı arabalar sıradan hâle gelir mi bilinmez ama o zamana kadar bu tür araçların hız tutkunlarının gönlünde bir tahta sahip olacağı aşikâr.

Aracın genel özellikleri de akıllara durgunluk verecek seviyede. İç kısmın da oldukça rahat olduğu söylenebilir.

2. SSC Tuatara

Chiron Super Sport 300+'ın peşinden gidebilmek için onun seviyesine yakın bir arabaya ihtiyacınız var. Bu arabanın da hızı ile dudak uçuklatan SSC Tuatara olduğunu söyleyebiliriz.

Tuatara, SSC North American'ın 2000'lerin sonundan bu yana geliştirdiği bir araba. Geride kalan yıllarda arabanın 532 km/h hıza ulaştığı iddia edildi. Daha sonra bu iddianın çok da aslı olmadığı öğrenildi.

SSC North American, 2021 yılında Instagram'da paylaştığı gönderide 2020 yılında iddia edilen hıza ulaşılamadığını açıkladı. Arabanın ulaşabildiği en yüksek hız ise 455 km/h. Bu, ne yazık ki iddia edilen hızın yanından bile geçmiyor.

3. Koenigsegg Agera RS

Dünyanın en hızlı arabaları listesinin önemli isimlerinden biri de Koenigsegg Agera RS. Araba, Bugatti Chiron Super Sport 300+ 300 mp/h sınırını aşmadan önce 447 km/h hıza ulaşarak dünyanın en hızlı araçlarından biri olarak dudak uçuklatmıştı.

4. Hennessey Venom GT

Koenigsegg en yüksek hız rekorunu kırdığında Hennessey'nin de 434 km/h ile en yüksek hız ile elinde tuttuğu unvanını kaybetmiş oldu. Hennessey Venom GT, 1.244 beygir gücüne sahip bir süper otomobil olarak 2014 yılında ortaya çıkmıştı.

Araç aynı zamanda seri üretim otomobiller kategorisine dahil edilemeyecek kadar az üretimli bir araçtı. Bu da zamanında oldukça tartışılmıştı.

5. Bugatti Veyron Super Sport

Hennessey ve Koenigsegg'in bu alanda üretime geçmesinden önce Bugatti'nin dünya çapındaki en hızlı araçlar kategorisini ele geçirdiği söylenebilir.

Veyron Super Sport, 431 km/h hıza ulaşarak büyük bir başarının altına imza atmıştı. Tabii ki bu başarı uzun bir süre boyunca onunla birlikte kalmadı. Günün birinde unvanını yarışa başka rakiplerin de katılması ile kaybetti.

Zamanın en hızlı arabası olarak kabul edilen Veyron Super Sport, 431 km/h hıza ulaşarak dünyanın dört bir yanındaki otomobil tutkunlarını ve uzmanları hayran bırakmıştı.

Peki, siz bu listede yer alan arabalar hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizin favori hız canavarınız hangisi? Bu aracı, bu araç ve genel olarak listedeki araçlar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın.