Dünyanın En Kötü Tasarımına Sahip Arabaları

Arabaların insanların dikkatini çekip satışlarını artırmasında tasarımları çok önemlidir. Otomobil sektöründe hizmet veren firmalar müşteri isteklerini karşılamak adına arabaların dış tasarımlarında karakteristik çizgilere yoğunlaşır. Her insanın zevki farklı olduğu için doğal olarak herkesin beğeneceği tasarıma imza atmak neredeyse imkansızdır.

Fakat bazı arabaların dış tasarımları insanları görür görmez kendinden uzaklaştırıyor. Belirttiğimiz bu bilgiler doğrultusunda biz de sizler için dünyanın en kötü tasarıma sahip arabaları ile ilgili bir liste hazırladık. İşte detaylar!

Dünyanın En Kötü Tasarımına Sahip 10 Arabası

GM EV-1

Zundapp Janus

Ford Pinto

Pontiac Aztek

Reliant Robin

Fiat Multipla

Sebring-Vanguard CitiCar

Corbin Sparrow

Zagato Zele

Fuller Dymaxion

1. GM EV-1

Dünyanın en kötü tasarımına sahip 10 arabası listemize eklediğimiz GM EV-1 için felaket tabirini kullansak hiç de abartmış olmayız. GM EV-1, 1997 yılında üretilmiştir. Yalnızca kiralama bedeliyle satışı gerçekleşen bu arabanın elektrikli araç projesine 2022 yılında son verildi.

2. Zundapp Janus

Zundapp Janus farklı tasarımıyla piyasaya çıktıktan sonra insanların dikkatini çekmeyi başardı. Aracın arka ve ön camları kapı olarak kullanılıyor. Alman Zundapp firması tarafından geliştirilip piyasaya sunulan çok ses getirmişti.

3. Ford Pinto

Ford Pinto tasarımı görünümden çok tehlikeli durumlara yol açması sebebiyle dünyanın en kötü tasarımlı arabaları içinde yer alıyor. Bu arabanın tasarımında yapılan küçük bir hata maalesef sürücülerin güvenliğini tehlikeye atıyor. Yanlış tasarımdan dolayı araç, arka taraftan küçük bir darbe dahi alsa benzin deposu yırtılabiliyor.

4. Pontiac Aztek

Otomotiv sektörünün diğer kötü araba tasarımlarından biri de Pontiac Aztek’e sahip. Ünlü otomotiv gazetecilerinin eleştirisine maruz kalarak “gelmiş geçmiş en kötü araba” olarak nitelendirilmiştir. Fakat Pontiac Aztek kötü tasarıma sahip olmasına rağmen dünyanın en iyi dizilerinden Breaking Bad’te kullanılarak dikkat çekmiştir.

5. Reliant Robin

İngiliz kökenli Reliant Robin isimli araba, kötü tasarımıyla otomotiv otoriteleri tarafından çok eleştiri almıştır. Görünümünden dolayı “plastik domuz” şeklinde tabir edilmiştir. Tasarımındaki başarısızlık maalesef birçok insanın kaza yapmasına sebep olmuştur. Aerodinamik yapısından dolayı virajlarda takla atması ya da devrilmesi, eleştirilmesini haklı kılıyor.

6. Fiat Multipla

Ünlü otomobil markası Fiat, 1998 yılında Fiat Multipla’yı tasarlamıştır. Fiyat Multipla, piyasaya sunulduğunda acımasız eleştirilerin hedefi oldu. İtici görünümüyle beklenen ilgiyi görmeyince firma tarafından üretimi durduruldu.

7. Sebring-Vanguard CitiCar

En garip ve kötü tasarıma sahip araçlar arasına Sebring-Vanguard CitiCar’ı ekleyebiliriz. Sebring-Vanguard CitiCard; 1974-1977 yıllarında üretildi. Değişik görünümlü elektrikli otomobil, piyasaya sunulduğunda pek beğenilmedi.

8. Corbin Sparrow

Dünyanın en kötü arabaları kategorisine aldığımız Corbin Sparrow, 1990-2003 yılları içerisinde Corbin Motors tarafından üretildi. Tek kişilik olarak dizayn edilen bu araçta üç tekerlek bulunuyor. Elektrikli otomobil olan Corbin Sparrow, ördekbaşına benzer şekilde tasarlanmıştır.

9. Zagato Zele

İtalyan mercii Zagoto, 1974 yılında Zagoto Zele isimli arabayı tasarlamıştır. Zagoto Zele sadece 500 tane üretilmiştir. 500 kg ağırlıktan oluşan bu araç da kötü tasarımından dolayı eleştiriler almıştır.

10. Fuller Dymaxion

Dünyanın en kötü tasarıma sahip arabaları listemizin son sırasında Fuller Dymaxion yer alıyor. Fuller Dymaxion; Amerikalı girişimci R. Buckminster Fuller tarafından tasarlandı. Fuller Dymaxion aslında yüzen ve uçan otomobil olarak tasarlanmıştı. Fakat amaçtan çok farklı kötü bir tasarıma sahip oldu. Çünkü araba uçamayacak ağırlıktaydı. Ayrıca aracın tasarımı yüzmeye de elverişli olmadı.

Tasarımlarıyla bekleneni karşılamayan ve komik görünün arabaların yanı sıra Dünyanın En Popüler Araba Markaları Neler? diye merak ediyorsanız yazımızı mutlaka okumalısınız.