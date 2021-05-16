Dünyanın En Popüler Araba Markaları Neler?

Dünyanın en popüler araba markaları, Automotive Touch Up'ın yaptığı bir araştırma sonucunda ortaya çıktı. 110 ülkeyi içeren araştırmanın içerisinde Türkiye'de en popüler araba markaları da yer aldı. Peki, dünyada ve Türkiye'de önde gelen araba markaları neler oldu?

Dünyanın En Popüler Araba Markaları Belli Oldu

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre Automotive Touch Up tarafından yapılan araştırmada 110 ülkeden 44'ünde en çok tercih edilen araba markası Toyota olduğu ortaya çıktı. Dünyanın en çok tercih edilen ikinci markası da 17 ülkede en çok araba satan Volkswagen oldu. Renault ve Hyundai 5 ülke ile üçüncü, Chevrolet ise 4 ülkede en çok araba satan marka olarak dördüncü oldu.

Popüler araba markalarına bölge bazlı bakılacak olursa Asya tarafında Toyota daha çok tercih edilirken Çin'de Volkswagen daha popüler bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Asya'da ağırlıklı olarak en çok tercih edilen isim olmayı başaran Toyota, Güney Afrika'da da popülerliğini koruyor. Orta Afrika ülkelerine ise araştırmada yer verilmedi.

Amerika tarafında kıtanın kuzeyindeki yerel üreticilerden General Motors ve Ford markaları öne çıkıyor. Güney Amerika'da ortaya daha karışık bir tablo çıkıyor. Müşteriler daha çok Renault, Toyota ve Volkswagen gibi farklı makaların arabalarını tercih ediyor. Meksika'nın en popüler otomobil markası ise Nissan olarak karşımıza çıkıyor.

Türkiye'de En Çok Tercih Edilen Araba Markası

Fiat, Türkiye'de öne çıkan otomobil markası olmaya devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre Fiyat 2020 yılında Türkiye pazarında 137 bin 325 araç satı. Fiat Egea Sedan da 2020 yılında 79 bin 556 satış gerçekleştirerek Türkiye'de en çok alınan araba oldu.

Dünyanın En Çok Tercih Ettiği Model

Automotive Touch Up, araştırmada en çok tercih edilen modellere de yer verdi. 14 ülkede Toyota Hilux, 6 ülkede Toyota Corolla ve yine 6 ülkede Toyota Land Cruiser en çok tercih edilen modeller oldu. Bunlara ek olarak Skoda Octavia da 6 ülkede en çok tercih edilen otomobil oldu.