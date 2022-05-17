Dünyanın En Pahalı 10 Telefonu (2022)

Piyasada sıkça bilinen en pahalı akıllı telefonlar genellikle Apple ya da Samsung'un çıkardığı telefonlar olur ancak bu piyasanın biraz da gösteriş tarafı var tabi. Petrol kralları gibi servetinin neredeyse sonu olmayan kişilerle aynı telefonları kullanmıyoruz. En azından aynı telefonları kullanıyor olsak bile onların telefonlarında altın, elmas gibi kaplamalar bulunuyor ve elbette bu telefonlar o kişilere özel olarak üretiliyor ya da dünyada sayılı birkaç kişi için satışa çıkıyor. Bu telefonlar da onları dünyanın en pahalı telefonları haline getiriyor. Biz de bu listemizde dünyanın en pahalı 10 telefonunu derledik.

Dünyanın En Pahalı 10 Telefonu

Diamond Crypto Smartphone

iPhone 3G King’s Button

Goldstriker iPhone 3GS Supreme

iPhone 4 Diamond Rose

iPhone 4S Elite Gold

Black Diamond iPhone

Caviar iPhone 13 Pro Victory Pure Gold

Savelli Black Insane

iPhone Princess Plus

Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond

Diamond Crypto Smartphone / 1,3 milyon $

Avusturyalı tasarımcı Peter Aloisson; piyasaya sürüldüğünde dünyanın en pahalı telefonu unvanını da elinde bulunduran Diamond Crypto’yu tasarladı. Bu arada telefon platinden; pembe altın logolu ve ana düğmeli ve yan tarafında yüksek kaliteli Macassar Abanozdan yapılmış ahşap panelden oluşuyor. Nitekim telefon, adını iki temel özelliğinden alıyor; 10’u çok nadir bulunan mavi elmas da dahil olmak üzere; 50 elmasla süslü. Üstelik tüm verileri tamamen güvende tutmak için özel olarak geliştirilmiş bir şifreleme teknolojisi de var.

iPhone 3G King’s Button / 2,5 milyon $

Aloisson’un bir başka tasarımı ve belki de bugüne kadarki en tanınmış eseri olan King’s Button; tamamı 18 ayar sarı, beyaz ve pembe altın karışımına sahip. Beyaz altın, telefonun kenarları boyunca uzanan bir şerit şeklini alıyor ve 138 elmastan oluşuyor. Bu telefonu gerçekten öne çıkaran şey, elbette, ana sayfa düğmesinin yerini alan 6,6 karatlık bir elmas şeklini alan ‘Kral Düğmesi’ diyebiliriz.

Goldstriker iPhone 3GS Supreme / 3,2 milyon $

Goldstriker, Kings Button ile birçok benzerliği paylaşıyor, ancak bu benzerlikleri farklı bir seviyeye taşıyor. İngiliz tasarımcı Stuart Hughes tarafından tasarlanan cihaz; 22 ayar altın; telefonun kenarlarına işlenmiş; 136 elmas ve Apple logosunu oluşturan; 53 elmas ile göz kamaştırıyor. Ana sayfa düğmesinin yerini yine bir elmas alıyor, ancak bu 7.1 karat. Üstelik telefon tek parça granitten meydana gelmiş. Ayrıca deri ve keşmir altınıyla süslenmiş bir kutu içinde geliyor.

iPhone 4 Diamond Rose / 8 milyon $

Stuart Hughes eseri olan telefondan dünyada sadece iki tane var. Her biri ısmarlama bir parçadan oluşuyor. Telefon, toplam 100 karat için 500 elmas artı Apple logosunda 53 elmas ile gül kıvrımından meydana gelmiş. Önceki iki girişte olduğu gibi, bu telefonda ana sayfa düğmesi yerine bir elmas var, ancak 7.4 karatlık pembe bir elmas ile adeta düşman çatlatıyor. Aynı zamanda Goldstriker gibi bir granit sunum kutusuyla geliyor.

iPhone 4S Elite Gold / 9,4 milyon $

Dudak uçuklatan bir başka pahalı telefonla listemize devam ediyoruz. Stuart Hughes belki de lüks iPhone severlerin favorisi. Çünkü bu onun en pahalı telefonlar listesindeki üçüncü parçası ve en üst noktanın sadece bir adım gerisinde. Bu muhteşem telefon; toplam 100 karat, kenarlarında 500 elmas ile el yapımı ve özelleştirilmiş.

Black Diamond iPhone / $15 milyon

Telefonun çevresi 600 beyaz elmasla kaplı ve arkasında Apple logosunu oluşturan 53 tane daha elmas bulunuyor. Telefon 15 milyon dolar değerinde ve bu değerin 14,5 milyon doları merkezdeki siyah elmastan geliyor.

Caviar iPhone 13 Pro Victory Pure Gold / $44.720

Telefonun dışı iPhone 13 Pro'da 170 gram 18 ayar altından, Pro Max'te ise 205 gram (havyar başına) yapılmıştır. Altın, yüzlerce pırlanta ile kaplamak yerine sanatsal bir tasarımla işlenmiştir. Tabii ki, 8 tane elmasa da sahip.

Savelli Black Insane / $115.000

Yaklaşık 115.000$ maliyetle Black Insane, paslanmaz çelik ve siyah seramikten yapılmıştır. Telefon, 75 beyaz elmasla ve timsah derisiyle kaplanmıştır.

iPhone Princess Plus / $176,000

Telefon, 138'i prenses kesim olan 318 ayrı ayrı kesilmiş elmastan oluşan bir bordürle çevrili. Elmaslar toplam 17.75 karat ağırlığında ve 18 karat beyaz altın bir kabuğa yerleştirilmiş. Bu listedeki diğer lüks iPhone'lardan farklı olarak, ana anahtarın yerini alan büyük bir elmas bulunmuyor.

Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond / $48,500,000

Falcon Supernova önden normal bir iPhone gibi görünüyor. Ancak, telefon altınla kaplanmış bir şekilde. Telefonu çevirene kadar gerçekte neler olduğunu anlayamayabilirsiniz. Ancak telefonun arkasında büyük tek bir elmas yer alıyor.