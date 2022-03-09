Dünyanın En Pahalı Arabaları Modelleri

Dünyanın en pahalı arabaları neler? Bu sorunun yanıtını merak ediyorsanız hazırladığımız liste tam size göre. Listede milyonlarca dolar değerinde arabalar yer alıyor.

Günümüzde çok sayıda otomobil mevcut. Bu otomobillerin bir kısmı on binlerce dolarken bir kısmı ise milyonlarca dolar ücret ile satılıyor. Oldukça yüksek fiyat etiketine sahip olan araçlar, sahip olduğu donanım ve tasarımla da dikkatleri üzerinde topluyor.

Dünyanın En Pahalı Arabaları Neler?

Sıralama Otomobil Adı Fiyat 1 Rolls-Royce Boat Tail 28 milyon dolar 2 Bugatti La Voiture Noire 18,7 milyon dolar 3 Pagani Zonda HP Barchetta 17,6 milyon dolar 4 Rolls-Royce Sweptail 12,8 milyon dolar 5 Bugatti Centodieci 9 milyon dolar 6 Mercedes-Maybach Exelero 8 milyon dolar 7 Bugatti Divo 5,8 milyon dolar 8 Lamborghini Veneno 4,5 milyon dolar 9 Bugatti Chiron Super Sport 300+ 3,9 milyon dolar 10 Lamborghini Sian FKP 37 3,6 milyon dolar

1. Rolls-Royce Boat Tail

Yirmi sekiz milyon dolar fiyat etiketine sahip olan Rolls-Royce Boat Tail, ücretinin yanı sıra tasarımıyla da adından sık sık söz ettiriyor. İki farklı renk tonuna sahip olan otomobil, bu zamana kadar yalnızca üç tane üretildi. Otomobilde 563 beygir gücüne sahip çift turbo V12 motoru yer alıyor.

2. Bugatti La Voiture Noire

Dört adet turbo W16 motor ile birlikte gelen Bugatti La Voiture Noire, 1479 beygir güce sahip. 1600 Nm tork üreten otomobil, sahip olduğu tasarım ile etkilemeyi başarıyor. Bugatti tarafından üretilen araç, 420 km/s hıza ulaşabiliyor. Dolayısıyla araç, tasarımın yanı sıra performansıyla da büyük bir başarının altına imza atıyor.

3. Pagani Zonda HP Barchetta

Listenin üçüncü sırasında yer alan Pagani Zonda HP Barchetta, 17,6 milyon dolar fiyat etiketine sahip. Mavi renkli otomobilde küçük ön cam bulunuyor. Yalnızca üç adet üretilen araba 355 km/s hıza ulaşabiliyor.

4. Rolls-Royce Sweptail

12,8 milyon dolar fiyatı ile dudak uçuklatan Rolls-Royce Sweptail, en pahalı otomobiller listesinin dördüncü sırasında yer alıyor. Muhteşem bir görünüme sahip olan otomobil, 2017 yılının mayıs ayında piyasaya sürüldü.

5. Bugatti Centodieci

Modern tasarıma sahip olan Bugatti Centodieci, 9 milyon dolar fiyat etiketi ile listenin beşinci sırasında konumlanıyor. 1577 beygir gücüne sahip olan otomobilde dört turbo W-16 motor mevcut. Yalnızca 10 adet üretilen araba, Bugatti’nin 110. yıl dönümüne özel olarak yapıldı.

6. Mercedes-Maybach Exelero

2004 yılında geliştirilen Mercedes-Maybach Exelero, yalnızca 100 km/s hıza yalnızca 4,4 saniyede çıkabiliyor. 1020 Nm tork üreten otomobil çift turbo V12 motorla donatıldı. 350 km/s hıza ulaşan arabada 2660 kilogram ağırlığında.

7. Bugatti Divo

Dünyanın en pahalı otomobilleri listesinin yedinci sırasında yer alan Bugatti Divo, 5,8 milyon dolar fiyat etiketine sahip. 8.0L W-16 motor ile dikkatleri üzerinde toplayan otomobil 1500 beygir gücüne sahip. Etkileyici tasarımın yer aldığı Bugatti Divo, 100 km/s hıza sadece 2,4 saniyede çıkıyor.

8. Lamborghini Veneno

Geçtiğimiz yıllarda yalnızca 14 adet üretilen Lamborghini Veneno, 4,5 milyon dolar fiyat etiketi ile listenin sekizincci sırasında konumlandı. 6,5 L V12 motora sahip olan otomobilde 740 beygir gücü yer alıyor. 609 Nm tork üreten araba, bu zamana kadar üetilen en pahalı Lamborghini modellerinden bir tanesi.

9. Bugatti Chiron Super Sport 300+

Bugatti tarafından üretilen bir diğer araç Bugatti Chiron Super Sport 300+, listenin dokuzuncu sırasında bulunuyor. 3,9 milyon dolar fiyat etiketine sahip olan araç sadece 30 tane üretildi. 8 L W16 motor ile dikkat çeken araba, tasarımıyla da ön plana çıkıyor.

10. Lamborghini Sian FKP 37

Listenin son sırasında 3,6 milyon dolar fiyata sahip olan Lamborghini Sian FKP 37 yer alıyor. Oldukça etkileyici görünüm ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran otomobil, sadece 63 kişiye satıldı.