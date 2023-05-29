Sessiz ve Güçlü: Dyson Purifier Big+Quiet Hava Temizleyici Özellikleri ve Fiyatı

Teknolojik ev aletleri sektörünün lideri diyebileceğimiz Dyson’ı duymayan, bilmeyen yoktur. Her ne kadar birçok kişi süpürge modelleri ile tanıyor olsa da aslında Dyson’ın ürün gamı oldukça geniş.

Bu ürünler arasında saç şekillendiricilerden hava temizleyicilere, kablosuz süpürgelerden aydınlatma ürünlerine varıncaya kadar birçok farklı seçenek yer alıyor.

Hava temizleyicileri, Dyson’ın dünya çapında popüler hale gelmiş, kullanışlı ve gelişmiş ürün seçeneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Markanın mevcut hava temizleyicileri 2015 yılından beri oldukça seviliyor.

Ancak kullanıcılar artık daha büyük boyutlarda bir hava temizleyiciye ihtiyaç duyuyor. Bu ihtiyacı daha fazla cevapsız bırakmayan Dyson; büyük, güçlü ve sessiz bir hava temizleyicisi olan Purifier Big+Quiet ürününü kullanıcılarının beğenisine sunuyor.

Dyson Purifier Big+Quiet Hava Temizleyici Özellikleri

10 x 10 m2’ye kadar farklı genişliklerdeki odaların havasını arındırma yeteneğini sahip.

Koni aerodinamiği kullanarak en uzaktaki kirleticileri bile kapalı filtrelerden geçirecek bir sirkülasyon gücü kullanıyor.

Üçlü filtreleme sisteminin yer aldığı tamamen kapalı bir makine olması sayesinde ürün içine giren tüm kirleticiler üründe kalıyor.

Ultra ince parçacıkların %99.97’sini yakalayabiliyor.

Havadaki zararlı gazları ve kokuları gideriyor.

Formaldehiti kalıcı olarak yok ediyor.

En yüksek güç ayarında bile akustik olarak sessiz çalışmaya uygun olarak tasarlanmış.

İsim olarak Dyson Hepa Big+Quiet Formaldehyde ile karıştırabileceğiniz bir ürün olan Dyson Purifier Big+Quiet’ı büyük evlerde kullanıma uygun olarak tasarlanıyor. Hepa isimli model ise daha çok ofis ve profesyonel alanlara yönelik olarak tasarlanmış.

Purifier Big+Quiet model 56 desibelin altında kalan bir gürültüyle, siz yorulmadan evinizin veya odanızın havasını temizleyecek güçlü bir arıtıcı olarak piyasaya sürülüyor.

En sessiz ve en güçlü hava temizleyicilerden biri olarak karşımıza çıkan modelde Koni Aerodinamiği adı verilen özel bir yöntem kullanılıyor. Bu yöntem sayesinde saniyede 87 litre havayı işleyip 10 metreye kadar itebilen cihaz, Coanda etkisi ile diğer hava temizleyicilerin sunduğu hava akışının iki katından daha fazla bir akışın gerçekleşmesini sağlıyor.

Coanda etkisi daha önce Dyson Airwrap’te de kullanılmıştı. Big+Quiet hava temizleyicide de bu teknoloji sayesinde iki hava akımı yoğunlaştırılarak tek hava jetinde birleştiriliyor. Ardından arıtılan hava ise aynı mekân içinde uzak noktalara kadar itilebiliyor.

Dyson Purifier Big+Quiet’ın en önemli özelliklerinden birisi üçlü filtre sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Beş yıla kadar dayanıklılık sağlayan bu filtreler HEPA H13, K-Karbon ve Dyson Seçici Katalitik Oksidasyon Filtresi şeklinde isimlendiriliyor.

HEPA H13, partikül filtresi olarak işlev görüyor. Havada uçuşan partiküllerin %100’e yakınını yakalayan bu filtrenin yanı sıra K-Karbon filtre de gaz kitletici maddeleri ve havadaki NO2’yi diğer temizleyicilere oranla 3 kat daha etkili biçimde temizliyor.

SCO filtresi ise formaldehit adı verilen maddeyi ayrıştırarak su ve karbondioksit haline getiriyor. Ek olarak cihazda bulunan karbondioksit sensörü, Big+Quiet’ın yeterli düzeyde hava sirkülasyonu yapıp yapmadığını gösteriyor.

Diğer Dyson ürünlerinde olduğu gibi Purifier Big+Quiet da MyDyson uygulamasına bağlanarak yapılan işlem hakkında veri girişi yapıyor. Bu uygulama üzerinden Purifier Big+Quiet’ı kullanan kişiler hava kalitesini ve temizlik oranını anlık olarak takip edebiliyor.

Dyson Purifier Big+Quiet Hava Temizleyici Fiyatı

Dyson Purifier Big+Quiet Hava Temizleyici için şu an kesin bir fiyat bilgisine ulaşılamıyor. Ancak Dyson’ın diğer hava temizleyici modelleri arasında sıralanan Purifier Humidify+Cool ve Hot+Cool modelleri Türkiye’de 16.999 TL’den satışta.

Ayrıca yine purifier serisinde hot+cool ürünü 14.999 TL’ye listelenirken Purifier Cool Autoreact ürünü ise 12.999 TL’ye satılıyor.

Dyson Purifier Big+Quiet hava temizleyici hakkında bir fiyat tahmini yapmak veya bütçe olarak bir aralık belirlemek istiyorsanız bu verileri göz önünde bulundurabilirsiniz.