En İyi Hava Temizleyiciler

Hava temizleyiciler; kişinin kaliteli nefes almasını sağlar. Solunan havayı temizleyerek kişinin yaşam kalitesini artırır. Sigara kokusu başta olmak üzere tüm kötü kokuları yok ederek ortamı daha sağlıklı hale getirir.

Ev ve ofis gibi pek çok yaşam alanında kullanılabilir. Hava kirliliğinin arttığı günümüzde, insan yaşamı için hava temizleyiciler önemli hale geliyor. Alerjik havayı temizlemesinin yanı sıra bu fonksiyonel cihazlar; soğutma, nemlendirme ve ısıtma işlemleri içinde kullanılıyor.

En İyi 10 Hava Temizleyici

Dyson Pure Humidify + Cool Hava Temizleyici

Philips Amf220/15 Hava Temizleyici

Xiaomi Mi Air Purifier 4 Hava Temizleyici

Arçelik Atp 55300 Havamis Hava Temizleyici

Fakir Vigor Plus İyonik Hava Temizleyici

Daikin MC70L Hava Temizleyici

UFO 02 Beyaz Hava Temizleyici

1. Dyson Pure Humidify + Cool Hava Temizleyiciler

Küçük partiküller başta olmak üzere havadaki gazları yakalayarak temizleme işlemini gerçekleştirir. Kış ve yaz aylarında kullanıma uygundur. Dyson Pure Humidify hava temizleyici havayı; serinletir ve nemlendirir.

Cihaz ultraviyole temizleme teknolojisiyle çalışıyor. Ultraviyole temizleme teknolojisiyle partiküller daha hızlı yok edilir. Partiküller, yalıtımlı filtrasyonla temizlenir.

2. Philips Amf220/15 Hava Temizleyici

Philips Amf220/15 havayı temizlemenin yanı sıra serinleme ve ısınma için de kullanılabilir. Philips hava temizleyici; HEPA filtre teknolojisiyle çalışıyor. Ortamda yer alan bakterileri hızlıca yok ediyor. Uzaktan kumandasıyla 42 metrekare alanın havası kontrol altına alınıyor. Hava kalite sensörü sayesinde kullanıcı ortamın havasıyla ilgili bilgi sahibi oluyor.

3. Xiaomi Mi Air Purifier 4 Hava Temizleyici

En iyi hava temizleme cihazı çeşitleri arasında yer alan Xiaomi Mi Air Purifier 4; 20 metrekarelik alanı 10 dakika içerisinde temizliyor. Xiaomi Mi Air Purifier 4 hava temizleyici; akıllı kontrol özellikli olarak dizayn edilmiştir. OLED ekranlı cihaz, kompakt tasarımlıdır. Böylelikle istenilen her yere kolayca taşınabilir.

4. Arçelik Atp 55300 Havamis Hava Temizleyici

Alerjenlere karşı Arçelik Havamis hava temizleyici tam koruma sağlar. Odanın nem oranını dengeler. Odadaki polen, toz, tüy vb. tüm partikülleri yok ederek sağlıklı ortam oluşturur.

Özellikle evcil hayvanı olan kişilere tüylerden etkilenmemeleri için önerebiliriz. Alerji, astım gibi rahatlıkları olanlar için ideal bir kullanım imaknı sunar. Arçelik Atp 55300 Havamis hava temizleyici; gece lambası, bluetooth hoparlör ve gece modundan oluşuyor.

5. Fakir Vigor Plus İyonik Hava Temizleyici

Ev aletleri denildiğinde ilk akla gelen markalardan olan Fakir, hava temizleyici cihazlarıyla da kullanıcılarından tam not alıyor. Fakir Vigor Plus İyonik hava temizleyici; güçlü sensörü ve otomasyona dayalı donanımıyla tasarlanmıştır. Cihazda 5 filtreli iyonik özellik vardır. Bu özellik sayesinde ortamın havası sürekli analiz edilir. Ortamda toz ya da koku arttığı zaman hemen devreye girer.

6. Daikin MC70L Hava Temizleyici

Havadaki tüm zararlı oluşumları hızlı şekilde Daikin hava temizleyici yok eder. Cihazın dikkat çeken özellikleri arasında dB ses seviyesinde çalışması yer alıyor. Motor hızını kontrol edebilen bir cihazdır. Böylelikle enerji tasarrufu da sağlar.

7. UFO 02 Beyaz Hava Temizleyici

8 tane özel filtreden oluşan UFO 02 Beyaz Hava Temizleyici, aynı zamanda 3 kademeli güç kullanımına sahiptir. Sinek kovucu özellikli olarak da tasarlanan UFO 02 Beyaz Hava Temizleyici; UV ışıklarıyla çalışmaktadır.

Cihaz; küf, bakteri ve virüsleri yok eden UV lambadan tasarlanmıştır. Ortamda yüksek derecede negatif iyon konsantrasyonu oluşturup havanın temizlenmesini sağlar.

Sizlerle yaşam alanlarınızın kalitesini artıracak en iyi hava temizleyiciler listeni paylaştık. Buna ek olarak En İyi Akıllı Ev Aletleri Nelerdir? yazımızı da okuyabilirsiniz.