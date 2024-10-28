e-Devlet ile Adres Değişikliği Nasıl Yapılır?

Eskiden adres değişikliği denildiğinde nüfus müdürlüğü, muhtarlık kapılarında sürünmek kaçınılmazdı. Şimdi ise her şeyin dijitalleştiği bu çağda ikamet adresini nüfus müdürlüğüne gitmeden değiştirmek mümkün hale geldi.

‘’Peki, e-devlet üzerinden adres değişikliği nasıl yaparım?’’ diye merak ediyorsanız, bu içerikte yerinizden kalkmadan, internetten adres değişikliği yapmak için izlemeniz gereken adımları sıraladık.

E-Devlet Adres Değişikliği Nereden Yapılır?

İlk olarak mobil cihazınıza E-Devlet uygulamasını indirmekle işe başlayabilirsiniz. Dilerseniz, tarayıcı üzerinden de E-Devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. Giriş yapmak için mobil internet bankacılığı, e-devlet şifresi, elektronik imza, T.C. kimlik kartı gibi farklı yöntemlerden birini tercih edebilirsiniz.

Sisteme girdikten sonra arama kısmına ‘adres değişikliği bildirimi’ yazarak doğrudan ilgili menüye ulaşmanız mümkün. Dilerseniz ana sayfadan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne ulaşıp burada yapılabilen işlemler arasından da ‘adres değişikliği bildirimi’ seçimini yapabilirsiniz.

E-Devlet Adres Değişikliği Nasıl Yapılır?