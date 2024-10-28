e-Devlet ile Adres Değişikliği Nasıl Yapılır?
Devlet dairelerinin kapısında saatlerce sıra beklemeden E-devlet üzerinden kolayca adres değişikliği yapabilirsiniz. İşte, E-Devlet'te adres değiştirme rehberi!
Eskiden adres değişikliği denildiğinde nüfus müdürlüğü, muhtarlık kapılarında sürünmek kaçınılmazdı. Şimdi ise her şeyin dijitalleştiği bu çağda ikamet adresini nüfus müdürlüğüne gitmeden değiştirmek mümkün hale geldi.
‘’Peki, e-devlet üzerinden adres değişikliği nasıl yaparım?’’ diye merak ediyorsanız, bu içerikte yerinizden kalkmadan, internetten adres değişikliği yapmak için izlemeniz gereken adımları sıraladık.
Öğrenci Belgenizi e-Devlet'ten Nasıl Alırsınız?
Asli suret niteliği taşıyan öğrenci belgenizi E-Devlet kapısından kolaylıkla alabilirsiniz.
E-Devlet Adres Değişikliği Nereden Yapılır?
İlk olarak mobil cihazınıza E-Devlet uygulamasını indirmekle işe başlayabilirsiniz. Dilerseniz, tarayıcı üzerinden de E-Devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. Giriş yapmak için mobil internet bankacılığı, e-devlet şifresi, elektronik imza, T.C. kimlik kartı gibi farklı yöntemlerden birini tercih edebilirsiniz.
Sisteme girdikten sonra arama kısmına ‘adres değişikliği bildirimi’ yazarak doğrudan ilgili menüye ulaşmanız mümkün. Dilerseniz ana sayfadan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne ulaşıp burada yapılabilen işlemler arasından da ‘adres değişikliği bildirimi’ seçimini yapabilirsiniz.
E-Devlet Adres Değişikliği Nasıl Yapılır?
- Yukarıda belirtilen menüye girdikten sona açılan ekranda ilk olarak kimin için işlem yapacağınızı seçmeniz isteniyor.
- Kendi adınıza işlem yapabileceğiniz gibi dilerseniz başkası adına adres değişikliği de yapmanız mümkün. Tabi burada söz ettiğimiz ‘başkası’ sadece aynı evi paylaştığınız aile fertlerinden biri olabilir. Onun dışında 3. Şahıslar adına işlem yapmanıza izin verilmiyor.
- Farklı bir kişi için işlem yapmak istiyorsanız ‘yeni kişi ekle’ kısmından gerekli bilgileri doldurmalısınız.
- İkinci adım olarak taşınma tarihi bildiriliyor. Gün / ay / yıl olarak istediğiniz tarihi seçip ‘devam et’ butonuna basarak ilerleyebilirsiniz.
- Gelen ekranda üç farklı seçenek sizi bekliyor olacak. Yerleşim yeri adresi, diğer adres ve her ikisi için de bildirme yapma seçeneklerinden size uygun olanı işaretleyin.
- Bu seçimin altındaki kutucuklardan il, ilçe, mahalle, cadde, bina no ve iç kapı no için gerekli kısımları doğru bir şekilde doldurun.
- Bu adımların ardından doğrulama ve tescil işlemlerini gerçekleştirip adres değişikliği bildirimini E-Devlet üzerinden kolayca yapabilirsiniz.