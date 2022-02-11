Motor Ehliyeti Nasıl Alınır, Kaç Yaşında Alınır?

Motor ehliyeti almak için ne gerekiyor, sınıfları neler, nereden alınır? Bu ve bunun gibi soruları göz önünde bulundurarak motosiklet kullanmak için hediye alacaklara yol gösterecek detaylı bir rehber hazırladık.

Bu makaleden hem ilk kez motosiklet ehliyeti alacaklar hem de mevcut ehliyetini yükseltmek isteyenler yararlanabilecektir.

Motor Ehliyeti Nasıl Alınır?

Motosiklet ehliyeti almak için öncelikle belirli kriterlerin karşılandığından emin olmak gerekir. Türkiye'de ehliyet almak için sürücü adayından karşılaması beklenen bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlardan biri de ehliyet için gerekli yaşı doldurmuş olmaktır.

Şartları karşıladığından emin olan sürücü adayları ise sırası ile teorik ve uygulama aşamalarından geçmesi gerekiyor. Motosiklet sürebilmek için ehliyet sahibi olmak isteyenler ilk olarak MEB'e (Millî Eğitim Bakanlığı) bağlı olan özel sürücü kursuna başvuru yapmalıdır. Bu başvuruda sürücü adayından şunları teslim etmesi istenir:

Kimlik fotokopisi

Sürücü belgesi varsa fotokopisi

Sağlık raporu

Öğrenci belgesi ya da varsa mezuniyet diploması

Adli sicil kaydı

Son 6 ay içinde çekilmiş iki biyometrik fotoğraf

18 yaşını doldurmamış olanlar için veli muvafakatnamesi

MEB'e bağlı sürücü kurslarında özel eğitim alan sürücü adaylarından daha sonra hem yazılı hem de uygulamalı sınava girmesi istenecektir. Bu sınavların tarihi ise Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

Motor Ehliyeti Sınıfları

M sınıfı ehliyet

A sınıfı ehliyet

A1 sınıfı ehliyet

A2 sınıfı ehliyet

B1 sınıfı ehliyet

Motosiklet ehliyeti sınıfları bu şekildedir. Peki, hangisine sahip olanlar hangilerini kullanabilir? Gelin, bu sorunun cevabını yukarıda yer alan ehliyetleri tek tek ele alarak öğrenelim.

1. M Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır?

M sınıfı sürücü belgesine sahip olan kişiler, moped olarak adlandırılan araçları kullanabilmektedir. Bu ehliyeti alabilmek için 16 yaşını tamamlamış olmak gerekir.

2. A Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır?

A sınıfı ehliyete sahip olan sürücüler, motosiklet grubuna dahil olan bütün araçları sürebilmektedir. Dolayısıyla bu kişiler M, A1 ve A2 sınıfı ehliyete sahip olan kişilerin kullanabildiği tüm araçları kullanma hakkına sahiptir. Bu ehliyeti alacak olanlardan 24 yaşını tamamlamış olması istenmektedir.

3. A1 Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır?

A1 sınıfı ehliyet sahipleri, gücü 11 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,1'i geçmeyen, iki tekerlekli motosikletleri kullanabilir. A1 sınıfı ehliyet sahibi olabilmek için adayın 16 yaşını doldurmuş olması gerekir.

4. A2 Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır?

A2 sınıfı ehliyet sahipleri, gücü 11-35 kilovat aralığında olup gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçmeyen tüm iki tekerlekli motosikletleri kullanabilir. Bu ehliyeti almak isteyen kişilerden 18 yaşını doldurmuş olması beklenmektedir.

5. B1 Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır?

B1 sınıfı ehliyet sahipleri, ağırlığı 400 kg'ı geçmeyen, 15 kW motor gücüne sahip 4 tekerlekli motosikletleri sürebilir. Bu ehliyeti almak isteyen kişilerin 16 yaşını doldurmuş olması gerekir.

Motor Ehliyeti Kaç Yaşında Alınır?

M, A1 ve B1 sınıfı ehliyet için 16 yaşını,

A2 sınıfı ehliyet için 18 yaşını,

A sınıfı ehliyet için 24 yaşını doldurmuş olmak gerekir.

M, A1 ve B1 sınıfı ehliyet almak isteyen vatandaşlar, 16 yaşını doldurmuşsa ehliyet alabilir. A2 sınıfı ehliyet için 18 yaşını doldurmak, A sınıfı ehliyet içinse en az 24 yaşında olmak gerekir.

Motosiklet Ehliyeti Almak İçin Şartlar Nelerdir?

M ve A1 sınıfı ehliyet almak isteyen kişilerin 16 yaşını doldurmuş olması gerekir.

A2 sınıfı ehliyet almak isteyenlerden 18 yaşını doldurması beklenir.

A sınıfı ehliyet alacak vatandaşlar en az 24 yaşında olmalıdır.

18 yaşını doldurmamış sürücü adayları, veli/vasi muvafakatnamesi teslim etmelidir.

Ehliyet almasına engel olabilecek suçları işlememiş olmalıdır.

Motosiklet Ehliyeti Nereden Alınır?

Motosiklet ehliyeti almak için öncelikle MEB'e bağlı sürücü kurslarına başvuru yapması gerekir. Sürücü kurslarında gerekli eğitimi aldıktan sonra belirlenen yer ve tarihte yazılı olarak bir sınava girilir. İkinci aşamada ise sınavda başarılı olanlardan belirlenen tarihte parkur alanında ve trafiğe açık alanda motosiklet kullanması istenir.

Teorik ve uygulama aşamasını başarılı şekilde geçerek ehliyet almaya hak kazanan kişiler, bir sürenin sonunda ödemesini yapıp trafik şubeden ehliyetini teslim alabilir.

Motor Ehliyeti Fiyatları

Ehliyet Sınıfı Harç Ücreti M Sınıfı Ehliyet 1.863 TL B1 Sınıfı Ehliyet 1.863 TL A Sınıfı Ehliyet 370 TL A1 Sınıfı Ehliyet 370 TL A2 Sınıfı Ehliyet 370 TL

Yukarıdaki tablo, 2022 yılının motosiklet ehliyetlerinin harç ücreti baz alınarak hazırlanmıştır. Motosiklet ehliyeti fiyatları zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.

Motor ehliyeti nasıl alınır, sınıfları ve şartları nelerdir, kaç yaşında alınır, 2022 güncel ehliyet fiyatları ne kadar gibi merak edilen pek çok soruyu bu makalede yanıtladık. Kafanıza takılan soruları aşağıdaki yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın.