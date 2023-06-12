Elektrik Kesildiği Zaman Telefonunuzu Şarj Edebilmenin Yolları

Elektrikler kesildiğinde telefonunuzun şarjı yoksa veya elektrik kesintisi tahmininizden uzun sürdüyse ve bu sürede şarjınız bittiyse bazı pratik yöntemlerden yararlanarak cep telefonunuzu şarj edebileceğinizi biliyor muydunuz?

Hem günlük hayatın hem de iş dünyasının olmazsa olmazı haline gelen akıllı telefonların şarjı bazen tam da onlara en çok ihtiyaç duyduğumuz anda bitebiliyor. Önceden temkinli davranıp cihazınızı şarj etmediyseniz, ani bir elektrik kesintisiyle karşılaştığınızda telefonunuz şarjı bitip kapanabiliyor.

Böyle bir durumla karşılaştığınızda ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız, elektrik olmadığı anlarda hayat kurtaran ve telefonunuzu yeniden şarj edip kullanmanızı sağlayan başlıca yöntemleri sizler için bir araya getirdik!

Taşınabilir Şarj Cihazlarından Yararlanın

Taşınabilir şarj cihazları adeta bir güç bankası işlevi görüyor. ‘Powerbank’ olarak isimlendirilen bu cihazların adından da anlaşılacağı üzere, önceden şarj edilmesi ve içine güç depolanması gerekiyor. Eğer elinizin altında tamamen şarj edilmiş bir taşınabilir şarj cihazı varsa, elektrik kesintisi gibi durumlarda işiniz kolaylaşıyor.

Hızlı bir şekilde cep telefonunuzu taşınabilir şarj cihazıyla şarj edebilirsiniz. Taşınabilir cihazınızın şarjı yeterli değilse yakın çevrenizdeki dizüstü bilgisayarları da aynı şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu tarz durumlara karşı tedbirli olmak için günlük hayatta taşınabilir şarj cihazlarını daima tamamen dolu bir şekilde saklamaya özen gösterebilirsiniz.

Crank Şarj Cihazı Kullanın

Crank – USB şarj cihazları özellikle kamp yapanlar tarafından oldukça iyi biliniyor. Genellikle el feneri ve radyonun birleşmiş bir hali gibi gözüken bu cihazlarda bir adet USB girişi bulunuyor. Bu USB cihazını kullanarak acil durumlarda telefonunuzu veya buna benzer küçük cihazları şarj etme imkânınız oluyor.

Crank adı verilen cihazların bazıları küçük bir solar panel aracılığıyla enerji üretiyor. Bazılarında ise pil veya batarya bulunuyor. Ayrıca manuel olarak enerji elde edebiliyorsunuz. Bu cihazlarla telefonunuzun bataryasını tamamen doldurmanız mümkün olmasa da acil birkaç çağrı yapabilecek kadar şarj etme imkânına sahip olabilirsiniz.

Araç Şarj Kitlerinden Yararlanın

Otomobiliniz varsa araç içinde bulunan şarj cihazından yararlanmayı düşünebilirsiniz. Eğer bulunduğunuz yerde elektrik kesintisi uzun sürüyorsa veya acil bir işiniz varsa erişebildiğiniz bir otomobile geçip, telefonunuzu bir süre burada şarj ederek kullanabilirsiniz.

Kamp Ocağından Elektrik Enerjisi Üreterek Telefonunuzu Şarj Edin

Kamp yapanlar için özel olarak tasarlanan kamp ocaklarının bazılarında yüksek verimli kamp ateşi üretilirken eş zamanlı olarak ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştürebilen bir sistem bulunuyor. Bu sistem sayesinde elde edilen elektrik enerjisi, cihazlarınızı şarj etmenize olanak sağlıyor.

Aracınızda bir adet ‘campstove’ adı verilen bu ocaklardan bulunuyorsa, hızlı bir şekilde ateş yakıp cihazın ürettiği elektrik enerjisiyle telefonunuzu ve diğer elektronik cihazlarınızı şarj edebilirsiniz.

Telefonunuzun bu cihaz aracılığıyla şarj olması biraz uzun sürebilir. Ancak özellikle doğal afet gibi uzun süreli elektrik kesintisinin yaşanabileceği mahrumiyet durumlarında veya kamp ortamlarında bu sürenin beklediğinize değeceğinden emin olabilirsiniz.

9 Voltluk Pilden Enerji Üretin

9 Voltluk bir pil, cep telefonunuzu acil bir aramaya yetecek kadar şarj edebiliyor. Ancak pildeki enerjiyi telefonunuza aktarabilmeniz için birkaç malzemeye daha ihtiyacınız var. Bu malzemeleri şu şekilde sıralamak mümkün:

9 V pil

2 adet krokodil kablo

1 adet araç şarj kiti

Bir adet USB kablo

Yapılışı ise şu şekilde:

USB kablonun bir ucunu telefona diğer ucunu araç şarjına takıyoruz.

Krokodil kabloların birini 9V pilin – ucuna diğerini + ucuna takıyoruz.

Pilin – ucundan çıkan krokodil kabloyu araç şarjına takıp + ucunu şarj cihazının arabada çakmaklığa giren kısmına dokunduruyoruz.

Bu şekilde yaklaşık 2 saat gibi bir sürede yüzde 3-4 gibi bir şarj etme durumu söz konusu oluyor. Günlük hayatta kullanışlı bir çözüm olmasa da bu yöntem doğal afetlerde, doğada yalnız kaldığınız durumlarda hayat kurtaran bir yöntem olabilir.