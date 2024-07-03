%100 Elektrikli Hyundai Inster Özellikleri ve Fiyatı

Hyundai, tamamen elektrikli otomobiller arasına yeni bir model ekliyor. Hyundai Inster, %100 elektrikli olma özelliği ile dikkatleri üstüne toplamayı başardı. Otomotiv sektörü ile yakından ilgilenenler ve elektrikli araç almayı düşünenler bu aracın özelliklerini merak ediyor.

İçeriğin devamında %100 elektrikli Hyundai Inster hakkında merak edilenleri açıklıyor, aracın teknik özelliklerini detaylandırıyoruz. İşte, Hyundai’nin yeni full elektrikli otomobili Hyundai Inster’ün özellikleri ve fiyatı!

Hyundai Inster Özellikleri

Hyundai Inster’in adı samimi ve yenilikçi anlamına gelen intimate ve innovative sözcüklerinden yola çıkarak belirlenmiş. Bu araçta sunulan teknik özelliklerden bahsedecek olursak, dikkat çeken detaylar şu şekilde sıralanıyor:

Kore pazarında aktif satışı süren Hyundai imzalı Casper adlı modeli taban alan araçta şehir içi taşımacılığa odaklanılıyor.

Araç boyutları 3825 mm uzunluk, 1610 mm genişlik ve 1575 mm yükseklik olarak belirtilmiş. Aks mesafesi ise 2580 mm olarak bizi karşılıyor.

Casper ile oldukça benzer bir görünüme sahip olan araç, tamamen elektrikli bir motora ev sahipliği yapıyor.

Ön tarafta siyah bir çerçeve içinde yer alan ince LED aydınlatmalar dikkat çekiyor. Aracın alt tampon kısmında kullanılan gri detaylar ve diğer bölümlerdeki siyah dokunuşlar tasarımın bütüncül bir görünüme kavuşmasını sağlıyor.

Yan taraftan bakıldığında 15 ya da 17 inçlik jantların kullanıldığı görülüyor.

İç mekâna bakacak olursak, kullanışlı ve geniş bir yaşam alanına sahip olduğunu söylemek mümkün.

Döşeme rengi için farklı seçenekler sunuluyor.

Ön konsolda bir adet 10.25 inçlik multimedya ekranına yer verilmiş. Bunun yanında orta konsolda bir adet kablosuz telefon şarj birimi bulunuyor.

Araç içi görünümü zenginleştiren 64 renkli ambiyans aydınlatma özelliği dikkat çekiyor.

Ön koltuklarda ısıtma, otomatik klima kontrolü, sürüş asistan teknolojileri aracın diğer önemli özellikleri arasında sıralanıyor.

Orta konsolda telefon şarjının yanı sıra iki adet bardaklık bulunduğunu görüyoruz. İlerleyen süreçte burada ekstra bir kişilik oturma alanı oluşturulabileceği belirtiliyor.

Araçta bulunan tüm koltuklar ileriye doğru katlanabiliyor.

Arka koltuklar öne ve arkaya kaydırılarak bagaj hacmi ve iç mekândaki yaşam alanı isteğe göre uyarlanabiliyor.

Standart duruşu ile 280 litre olan bagaj hacmi koltuklar uygun seviyeye getirildiğinde 351 litreye yükseliyor.

Uzun ve standart menzil seçenekleri sunan otomobilin standart versiyonunda 71 kW güç üretebilen 147 Nm torkluk elektrikli motor yer alacak.

Bu motor 42 kWsa’lik batarya ile desteklenecek.

Standart versiyonun menzil mesafesi 300 km olacak.

Uzun menzilli versiyonda ise motor gücü 84.5 kW’a yükselecek. Batarya kapasitesi ise 49 kWsa olacak. Bu modelin menzil değeri ise 355 km’ye yükselecek.

120 kW DC hızlı şarjla şarj edilebilen aracın bataryası için %10’dan %80 doluluk oranına ulaşma süresi 30 dakika olarak belirtiliyor.

Büyük bataryanın dolum süresi 4,5 saat, küçük olanın ise 4 saat olabiliyor. Bunun için 11 kWlık hızlı şarj özelliğine uygun dolum yapılması yeterli.

Araçta V2L özelliği de mevcut.

Hyundai Inster Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Aracın satış fiyatına yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Resmi olarak tanıtımı gerçekleşen araç A segment otomobiller sınıfında yer alıyor. Hyundai’nin en ucuz elektrikli aracı olacağı söylenen otomobil yakın bir tarihte Kore başta olmak üzere çeşitli pazarlarda satışa sunulacak.

2025 yılında ise Türkiye pazarına giriş yapması bekleniyor.