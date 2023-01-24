Hyundai Fiyat Listesi - 2023
Tüm Hyundai fiyat listesini sizler için derledik. Gelin, güncel Hyundai fiyat listesine bakalım.
Herkesin severek kullandığı araç markası Hyundai, geçmişten günümüze birçok defa evrim geçirdi. Fakat bazı modeller kalbimizde yer edindi. Kullanıcılar sıklıkla bu modellerin yenilerine bakmakta. Hyundai fiyat listesi burada önemli bir yol izliyor. Peki, kısa bir bilgilendirmenin ardından Hyundai fiyat listesi ne durumda? Gelin, yakından bakalım.
Hyundai Fiyat Listesi
- Hyundai i10
- Hyundai i20
- Hyundai ELANTRA
- Hyundai i20 N
- Hyundai BAYON
- Hyundai KONA
- Hyundai TUCSON
- Hyundai SANTA FE Hibrit
- Hyundai KONA Elektrik
- Hyundai IONIQ 5
- Hyundai STARIA
- Hyundai H-100 KAMYONET
Hyundai i10
-
1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel 335.000 TL
- 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT 355.000 TL
- 1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT 366.000 TL
- 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT 382.000 TL
2023 Model
- 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel 344.000 TL
- 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT 365.000 TL
- 1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT 377.000 TL
- 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT 420.000 TL
Opel Fiyat Listesi - 2023
Opel Corsa, Opel Astra gibi sevilen modelleri bulunan Opel araç markası birbirinden farklı tasarımlarla yeni araçları devamlı olarak karşımıza çıkarıyor.
Hyundai i20
-
1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Manuel 424.000 TL
- 1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Otomatik 457.000 TL
- 1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik 465.000 TL
- 1.4 MPI 100 PS Style Plus Benzin Otomatik 520.000 TL
- 1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik 536.000 TL
- 1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT 525.000 TL
2023 Model
- 1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Manuel 437.000 TL
- 1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Otomatik 471.000 TL
- 1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik 508.000 TL
- 1.4 MPI 100 PS Style Plus Benzin Otomatik 536.000 TL
- 1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik 552.000 TL
- 1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT 541.000 TL
Hyundai ELANTRA
2022 Model
- 1.6 MPI 123 PS StyleBenzinManuel645.000 TL
- 1.6 MPI 123 PS Style ComfortBenzinCVT696.000 TL
- 1.6 MPI 123 PS SmartBenzinCVT757.000 TL
Hyundai i20 N
2022 Model
- 1.6 T-GDI 204 PS Benzin Manuel 802.000 TL
2023 Model
- 1.6 T-GDI 204 PS Benzin Manuel 826.000 TL
Hyundai BAYON
2022 Model
- 1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Manuel 452.000 TL
- 1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Otomatik 511.000 TL
- 1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik 533.000 TL
- 1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik 559.000 TL
- 1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT 611.000 TL
2023 Model
- 1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Manuel 465.000 TL
- 1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Otomatik 527.000 TL
- 1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik 549.000 TL
- 1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik 609.000 TL
- 1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT 629.000 TL
Hyundai KONA
2022 Model
- 1.0 T-GDI 120 PS Style Benzin DCT 710.000 TL 705.000 TL
Hyundai TUCSON
2022 Model
- 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Comfort Benzin DCT 952.000 TL
- 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus Benzin DCT 1.019.000 TL
- 1.6 T-GDI 180 PS 4x4 N-Line Benzin DCT 1.234.000 TL
- 1.6 CRDI 136 PS 4x2 Prime Dizel DCT 996.000 TL
- 1.6 CRDI 136 PS 4x2 Elite Dizel DCT 1.117.000 TL
- 1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus Dizel DCT 1.235.000 TL
- 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus Hibrit Hibrit Otomatik 1.440.000 TL
Hyundai SANTA FE Hibrit
2022 Model
- 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Progressive Hibrit Otomatik 1.910.000 TL
Hyundai KONA Elektrik
2022 Model
- 100 kW Progressive Elektrik Otomatik 910.000 TL
- 150 kW Progressive Elektrik Otomatik 1.319.000 TL
Hyundai IONIQ 5
2022 Model
- 125 kW 4x2 Progressive Elektrik Otomatik 1.739.000 TL
- 225 kW 4x4 Progressive Elektrik Otomatik 2.155.200 TL
Hyundai STARIA
2022 Model
- 2.2 CRDI 177 PS Prime Dizel Otomatik 857.000 TL
- 2.2 CRDI 177 PS Elite 4x4 Dizel Otomatik 987.000 TL
Hyundai H-100 KAMYONET
2022 Model
- 2.5 CRDI 130 PS Standart Kasalı Klimalı Dizel Manuel 419.500 TL
Fiat Fiyat Listesi - 2023
Fiat fiyat listesi, İtalya merkezli otomobil üreticisi tarafından piyasaya sürülen araba modelini satın almak isteyen kişiler tarafından oldukça merak ediliyor.
Bu içeriğimizde Hyundai fiyat listesini sizler için derledik. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Peugeot fiyat listesi ne durumda? Meraklıları yazımıza göz atabilir.
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