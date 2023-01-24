Hyundai Fiyat Listesi - 2023

Herkesin severek kullandığı araç markası Hyundai, geçmişten günümüze birçok defa evrim geçirdi. Fakat bazı modeller kalbimizde yer edindi. Kullanıcılar sıklıkla bu modellerin yenilerine bakmakta. Hyundai fiyat listesi burada önemli bir yol izliyor. Peki, kısa bir bilgilendirmenin ardından Hyundai fiyat listesi ne durumda? Gelin, yakından bakalım.

Hyundai Fiyat Listesi

Hyundai i10

Hyundai i20

Hyundai ELANTRA

Hyundai i20 N

Hyundai BAYON

Hyundai KONA

Hyundai TUCSON

Hyundai SANTA FE Hibrit

Hyundai KONA Elektrik

Hyundai IONIQ 5

Hyundai STARIA

Hyundai H-100 KAMYONET

Hyundai i10

2022 Model

1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel 335.000 TL

1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT 355.000 TL

1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT 366.000 TL

1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT 382.000 TL

2023 Model

1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel 344.000 TL

1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT 365.000 TL

1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT 377.000 TL

1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT 420.000 TL

Hyundai i20

2022 Model

1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Manuel 424.000 TL

1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Otomatik 457.000 TL

1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik 465.000 TL

1.4 MPI 100 PS Style Plus Benzin Otomatik 520.000 TL

1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik 536.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT 525.000 TL

2023 Model

1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Manuel 437.000 TL

1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Otomatik 471.000 TL

1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik 508.000 TL

1.4 MPI 100 PS Style Plus Benzin Otomatik 536.000 TL

1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik 552.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT 541.000 TL

Hyundai ELANTRA

2022 Model

1.6 MPI 123 PS StyleBenzinManuel645.000 TL

1.6 MPI 123 PS Style ComfortBenzinCVT696.000 TL

1.6 MPI 123 PS SmartBenzinCVT757.000 TL

Hyundai i20 N

2022 Model

1.6 T-GDI 204 PS Benzin Manuel 802.000 TL

2023 Model

1.6 T-GDI 204 PS Benzin Manuel 826.000 TL

Hyundai BAYON

2022 Model

1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Manuel 452.000 TL

1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Otomatik 511.000 TL

1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik 533.000 TL

1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik 559.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT 611.000 TL

2023 Model

1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Manuel 465.000 TL

1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Otomatik 527.000 TL

1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik 549.000 TL

1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik 609.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT 629.000 TL

Hyundai KONA

2022 Model

1.0 T-GDI 120 PS Style Benzin DCT 710.000 TL 705.000 TL

Hyundai TUCSON

2022 Model

1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Comfort Benzin DCT 952.000 TL

1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus Benzin DCT 1.019.000 TL

1.6 T-GDI 180 PS 4x4 N-Line Benzin DCT 1.234.000 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x2 Prime Dizel DCT 996.000 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x2 Elite Dizel DCT 1.117.000 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus Dizel DCT 1.235.000 TL

1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus Hibrit Hibrit Otomatik 1.440.000 TL

Hyundai SANTA FE Hibrit

2022 Model

1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Progressive Hibrit Otomatik 1.910.000 TL

Hyundai KONA Elektrik

2022 Model

100 kW Progressive Elektrik Otomatik 910.000 TL

150 kW Progressive Elektrik Otomatik 1.319.000 TL

Hyundai IONIQ 5

2022 Model

125 kW 4x2 Progressive Elektrik Otomatik 1.739.000 TL

225 kW 4x4 Progressive Elektrik Otomatik 2.155.200 TL

Hyundai STARIA

2022 Model

2.2 CRDI 177 PS Prime Dizel Otomatik 857.000 TL

2.2 CRDI 177 PS Elite 4x4 Dizel Otomatik 987.000 TL

Hyundai H-100 KAMYONET

2022 Model

2.5 CRDI 130 PS Standart Kasalı Klimalı Dizel Manuel 419.500 TL

Bu içeriğimizde Hyundai fiyat listesini sizler için derledik. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Peugeot fiyat listesi ne durumda? Meraklıları yazımıza göz atabilir.