Elektrikli otomobil kullanıcıları için şarj ücretleri büyük önem arz etmekte. Zira şarj ağı sağlayıcısı birçok firma Türkiye'de aktif hizmet vermekte ve fiyat tarifleri birbirinden farklı. Tüketiciler otomobillerini şarj etmeden önce ilgili firmaların internet sitelerini kontrol etmekte ve en uygun fiyatlı seçeneği belirleyerek bütçelerini korumaya odaklanıyorlar. Bu noktada pek çok farklı firmanın oluşu tüketicilerin kafalarını karıştırmakta. Bu yazımızda sizler için elektrikli otomobil şarj ücretleri listesini hazırladık. İşte detaylar...

Türkiye'de Hizmet Veren Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonları Firmaları

ZES

Trugo

Eşarj

Voltrun

Sharz.net

Plugger

E-Power

Greenmotion Türkiye

Wat

Otojet

EkoŞarj

Astor Enerji

FixCharge

Türkiye'de şarj istasyonu hizmeti veren ve piyasaya giriş yapmaya hazırlanan birçok marka bulunmaktadır. Bu markalar arasında en çok yaygınlaşan ve bilinenler ise ZES, Trugo, Eşarj, Voltrun, Wat, Astor Enerji, FixCharge gibi markalardır. Türkiye'deki toplam elektrikli otomobil şarj istasyonu sayısı ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Kasım 2024 raporuna göre 9 bin 44 adet olarak açıklandı. Bu istasyonlarda ise toplamda 25 bin 96 adet şarj soketi bulunmakta.

Elektrikli Otomobil Şarj Ücretleri - Şubat 2025

Marka AC (₺) DC 30kWh (₺) DC 60kWh (₺) DC 90kWh (₺) DC 120kWh (₺) DC 180kWh (₺) DC >180kWh (₺) 360enerji 7 8 8 8 8 8 8 Adze 6.9 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 Aksa 6.99 7.99 7.99 7.99 8.99 8.99 8.99 Aos 8.25 9.9 9.9 9.9 9.9 10.5 10.9 Arcona 7.25 9.39 9.39 9.39 9.39 9.39 9.39 Astor 6.49 8.99 8.99 8.99 8.99 8.99 8.99 Beefull 8.59 9.99 9.99 10.99 10.99 10.99 10.99 Borenco 8.39 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 12.99 D-Rect Charge 6.5 7.95 7.95 7.95 7.95 7.95 7.95 Dcharge 7.99 10.29 10.29 10.29 10.29 10.29 10.29 Econ 8.49 8.79 8.79 8.79 8.79 9.49 9.99 Efish 8.16 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 Emod 7.75 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 Enyakit 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 Epower 7.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 Epsis 8.5 9.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 Fastgo 7.75 8.5 8.5 8.5 8.99 8.99 8.99 FixCharge 8.11 9.36 10.49 11.24 11.24 11.24 11.24 Ispirli 7.9 8.9 8.9 9.98 9.98 9.98 9.98 Lumicle 0 8.99 8.99 8.99 8.99 8.99 8.99 Magicline 6.6 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 Meis 8.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 Miggo 7.5 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 Trugo 8.49 10.60 10.60 10.60 10.60 11.82 11.82 Zes 8.99 10.99 10.99 12.99 12.99 12.99 12.99

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