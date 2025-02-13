Elektrikli Otomobil Şarj Ücretleri - Şubat 2025
Elektrikli araç şarj istasyonu ücretleri: Güncel fiyatlar, farklı şarj türleri (DC, AC) ve şarj ağı karşılaştırmaları. En uygun fiyatlı şarjı bulun!
Elektrikli otomobil kullanıcıları için şarj ücretleri büyük önem arz etmekte. Zira şarj ağı sağlayıcısı birçok firma Türkiye'de aktif hizmet vermekte ve fiyat tarifleri birbirinden farklı. Tüketiciler otomobillerini şarj etmeden önce ilgili firmaların internet sitelerini kontrol etmekte ve en uygun fiyatlı seçeneği belirleyerek bütçelerini korumaya odaklanıyorlar. Bu noktada pek çok farklı firmanın oluşu tüketicilerin kafalarını karıştırmakta. Bu yazımızda sizler için elektrikli otomobil şarj ücretleri listesini hazırladık. İşte detaylar...
Türkiye'de Hizmet Veren Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonları Firmaları
- ZES
- Trugo
- Eşarj
- Voltrun
- Sharz.net
- Plugger
- E-Power
- Greenmotion Türkiye
- Wat
- Otojet
- EkoŞarj
- Astor Enerji
- FixCharge
Türkiye'de şarj istasyonu hizmeti veren ve piyasaya giriş yapmaya hazırlanan birçok marka bulunmaktadır. Bu markalar arasında en çok yaygınlaşan ve bilinenler ise ZES, Trugo, Eşarj, Voltrun, Wat, Astor Enerji, FixCharge gibi markalardır. Türkiye'deki toplam elektrikli otomobil şarj istasyonu sayısı ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Kasım 2024 raporuna göre 9 bin 44 adet olarak açıklandı. Bu istasyonlarda ise toplamda 25 bin 96 adet şarj soketi bulunmakta.
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Elektrikli Otomobil Şarj Ücretleri - Şubat 2025
|Marka
|AC (₺)
|DC 30kWh (₺)
|DC 60kWh (₺)
|DC 90kWh (₺)
|DC 120kWh (₺)
|DC 180kWh (₺)
|DC >180kWh (₺)
|360enerji
|7
|8
|8
|8
|8
|8
|8
|Adze
|6.9
|9.6
|9.6
|9.6
|9.6
|9.6
|9.6
|Aksa
|6.99
|7.99
|7.99
|7.99
|8.99
|8.99
|8.99
|Aos
|8.25
|9.9
|9.9
|9.9
|9.9
|10.5
|10.9
|Arcona
|7.25
|9.39
|9.39
|9.39
|9.39
|9.39
|9.39
|Astor
|6.49
|8.99
|8.99
|8.99
|8.99
|8.99
|8.99
|Beefull
|8.59
|9.99
|9.99
|10.99
|10.99
|10.99
|10.99
|Borenco
|8.39
|9.99
|9.99
|9.99
|9.99
|9.99
|12.99
|D-Rect Charge
|6.5
|7.95
|7.95
|7.95
|7.95
|7.95
|7.95
|Dcharge
|7.99
|10.29
|10.29
|10.29
|10.29
|10.29
|10.29
|Econ
|8.49
|8.79
|8.79
|8.79
|8.79
|9.49
|9.99
|Efish
|8.16
|9.9
|9.9
|9.9
|9.9
|9.9
|9.9
|Emod
|7.75
|9.99
|9.99
|9.99
|9.99
|9.99
|9.99
|Enyakit
|9.8
|9.8
|9.8
|9.8
|9.8
|9.8
|9.8
|Epower
|7.5
|8.5
|8.5
|8.5
|8.5
|8.5
|8.5
|Epsis
|8.5
|9.5
|11.5
|11.5
|11.5
|11.5
|11.5
|Fastgo
|7.75
|8.5
|8.5
|8.5
|8.99
|8.99
|8.99
|FixCharge
|8.11
|9.36
|10.49
|11.24
|11.24
|11.24
|11.24
|Ispirli
|7.9
|8.9
|8.9
|9.98
|9.98
|9.98
|9.98
|Lumicle
|0
|8.99
|8.99
|8.99
|8.99
|8.99
|8.99
|Magicline
|6.6
|7.8
|7.8
|7.8
|7.8
|7.8
|7.8
|Meis
|8.9
|11.9
|11.9
|11.9
|11.9
|11.9
|11.9
|Miggo
|7.5
|8.9
|8.9
|8.9
|8.9
|8.9
|8.9
|Trugo
|8.49
|10.60
|10.60
|10.60
|10.60
|11.82
|11.82
|Zes
|8.99
|10.99
|10.99
|12.99
|12.99
|12.99
|12.99
Peki siz elektrikli otomobil şarj ücretleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...