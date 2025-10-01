Şehir Şehir Elektrikli Araç Şarj Noktaları [Ekim 2025]

Elektrikli otomobil piyasasında son dönemde büyük bir talep artışı var. Bu artışla birlikte elektrikli otomobil sahibi pek çok kişi aracını şarj etmek istediğinde uzun kuyruklarla karşılaşıyor. Ayrıca uzun yolculuklarda şarj rotasını doğru kurgulamayan kullanıcılar şarj ihtiyacı durumunda rotalarından sapma yapmak durumunda kalabiliyor.

Bu noktada yola çıkmadan önce şarj planlaması yapmak büyük bir önem arz ediyor. Peki Türkiye'de toplam kaç adet elektrikli şarj istasyonu var? Gideceğiniz şehirdeki elektrikli şarj istasyonlarını nasıl öğrenebilirsiniz? Bu içeriğimizde sizler için şehir şehir elektrikli otomobil şarj istasyonu sayısını listeledik. İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da kaç tane şarj istasyonu var gibi sorularınızın cevapları haberimizde...

Hangi Şehirde Kaç Tane Şarj İstasyonu Var? Tam Liste!

İstanbul elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 3512

Ankara elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 1530

Antalya elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 847

Bursa elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 630

İzmir elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 608

Muğla elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 420

Kocaeli elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 327

Konya elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 304

Balıkesir elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 279

Kayseri elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 270

Mersin elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 250

Aydın elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 191

Sakarya elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 190

Samsun elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 190

Denizli elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 190

Adana elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 189

Trabzon elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 182

Çanakkale elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 164

Afyonkarahisar elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 156

Tekirdağ elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 150

Diyarbakır elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 145

Eskişehir elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 143

Manisa elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 128

Gaziantep elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 113

Nevşehir elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 103

Bolu elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 99

Kütahya elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 78

Edirne elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 75

Yalova elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 68

Ordu elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 67

Şanlıurfa elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 66

Batman elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 65

Isparta elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 64

Çorum elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 63

Mardin elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 62

Erzurum elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 56

Düzce elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 56

Hatay elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 55

Kahramanmaraş elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 54

Zonguldak elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 52

Aksaray elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 52

Elazığ elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 51

Rize elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 50

Tokat elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 48

Kastamonu elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 48

Van elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 47

Amasya elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 46

Malatya elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 44

Kırklareli elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 41

Giresun elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 39

Burdur elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 38

Niğde elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 36

Kırıkkale elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 36

Bilecik elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 34

Yozgat elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 33

Osmaniye elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 30

Adıyaman elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 29

Karabük elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 29

Karaman elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 29

Sinop elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 25

Artvin elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 24

Muş elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 23

Bitlis elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 23

Gümüşhane elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 22

Bartın elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 19

Şırnak elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 19

Erzincan elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 18

Kırşehir elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 18

Bingöl elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 17

Ağrı elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 15

Kars elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 14

Siirt elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 13

Hakkari elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 13

Bayburt elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 12

Tunceli elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 11

Iğdır elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 10

Ardahan elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 8

Kilis elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 4

Uşak elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 32

Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Nerede? Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonu Konumu Nasıl Bulunur?

Elektrikli araç sahiplerinin en çok merak ettiği bir diğer soru da “Benim şehrimde şarj istasyonu nerede?” oluyor.

Ekim 2025 verilerine göre Türkiye’de 81 ilin tamamında şarj istasyonları bulunuyor. Bu istasyonların sayısıyla birlikte konumlarına ulaşmak isterseniz Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı Elektrikli Araç Şarj İstasyonları listesinden görebilirsiniz.

Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Uygulamaları

Elektrikli araç şarj ücretlerini öğrenmek isterseniz buraya tıklayınız.