Şehir Şehir Elektrikli Araç Şarj Noktaları [Ekim 2025]
Güncel verilere göre Türkiye’deki tüm elektrikli araç şarj istasyonu sayıları, şehir şehir dağılımı ve soket konum bilgilerini sizin için derledik.
Elektrikli otomobil piyasasında son dönemde büyük bir talep artışı var. Bu artışla birlikte elektrikli otomobil sahibi pek çok kişi aracını şarj etmek istediğinde uzun kuyruklarla karşılaşıyor. Ayrıca uzun yolculuklarda şarj rotasını doğru kurgulamayan kullanıcılar şarj ihtiyacı durumunda rotalarından sapma yapmak durumunda kalabiliyor.
Bu noktada yola çıkmadan önce şarj planlaması yapmak büyük bir önem arz ediyor. Peki Türkiye'de toplam kaç adet elektrikli şarj istasyonu var? Gideceğiniz şehirdeki elektrikli şarj istasyonlarını nasıl öğrenebilirsiniz? Bu içeriğimizde sizler için şehir şehir elektrikli otomobil şarj istasyonu sayısını listeledik. İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da kaç tane şarj istasyonu var gibi sorularınızın cevapları haberimizde...
Hangi Şehirde Kaç Tane Şarj İstasyonu Var? Tam Liste!
İstanbul elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 3512
Ankara elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 1530
Antalya elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 847
Bursa elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 630
İzmir elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 608
Muğla elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 420
Kocaeli elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 327
Konya elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 304
Balıkesir elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 279
Kayseri elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 270
Mersin elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 250
Aydın elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 191
Sakarya elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 190
Samsun elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 190
Denizli elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 190
Adana elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 189
Trabzon elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 182
Çanakkale elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 164
Afyonkarahisar elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 156
Tekirdağ elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 150
Diyarbakır elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 145
Eskişehir elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 143
Manisa elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 128
Gaziantep elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 113
Nevşehir elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 103
Bolu elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 99
Kütahya elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 78
Edirne elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 75
Yalova elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 68
Ordu elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 67
Şanlıurfa elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 66
Batman elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 65
Isparta elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 64
Çorum elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 63
Mardin elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 62
Erzurum elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 56
Düzce elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 56
Hatay elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 55
Kahramanmaraş elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 54
Zonguldak elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 52
Aksaray elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 52
Elazığ elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 51
Rize elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 50
Tokat elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 48
Kastamonu elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 48
Van elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 47
Amasya elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 46
Malatya elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 44
Kırklareli elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 41
Giresun elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 39
Burdur elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 38
Niğde elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 36
Kırıkkale elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 36
Bilecik elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 34
Yozgat elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 33
Osmaniye elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 30
Adıyaman elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 29
Karabük elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 29
Karaman elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 29
Sinop elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 25
Artvin elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 24
Muş elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 23
Bitlis elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 23
Gümüşhane elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 22
Bartın elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 19
Şırnak elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 19
Erzincan elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 18
Kırşehir elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 18
Bingöl elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 17
Ağrı elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 15
Kars elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 14
Siirt elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 13
Hakkari elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 13
Bayburt elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 12
Tunceli elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 11
Iğdır elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 10
Ardahan elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 8
Kilis elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 4
Uşak elektrikli araç şarj istasyonu sayısı: 32
Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Nerede? Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonu Konumu Nasıl Bulunur?
- Elektrikli araç sahiplerinin en çok merak ettiği bir diğer soru da “Benim şehrimde şarj istasyonu nerede?” oluyor.
Ekim 2025 verilerine göre Türkiye’de 81 ilin tamamında şarj istasyonları bulunuyor. Bu istasyonların sayısıyla birlikte konumlarına ulaşmak isterseniz Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı Elektrikli Araç Şarj İstasyonları listesinden görebilirsiniz.
Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Uygulamaları
Elektrikli araç şarj ücretlerini öğrenmek isterseniz buraya tıklayınız.