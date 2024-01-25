Elektrikli SUV Otomobil: VinFast VF3 Özellikleri ve Fiyatı

Vietnam’ım yerli elektrikli otomobil markası yeni modeliyle elektrikli araç piyasasına bomba gibi düştü. VinFast’in piyasaya sürmeye hazırlandığı bu araç Vietnam’ın ardından Kuzey Amerika pazarına da giriş yapıyor.

Geometrik ve köşeli tasarımıyla dikkat çeken araç küçük boyutuyla sevimli bir görünüme sahip. Teknik özellikleri ve fiyatı ise araç ile ilgili merak edilen konuların başında geliyor. İşte, VinFast VF 3’ün özellikleri ve fiyatı!

VinFast VF3 Özellikleri

Aracın dış tasarımına baktığımızda komple siyah plastik tampon ve yanındaki sahte hava girişleri dikkat çekiyor. Ön kısımda altıgen bir panel bulunuyor. Panjur detayı, farlar ve aracın logosu ile uyum sağlayan krom incelikler bu panelin içinde yer alıyor.

Gövde uzunluğu 3190 mm olan araçta beş kollu siyah jantlar kullanılıyor. Bu jantların boyutu 16 inç. Aracın genişliği ise 1679 mm.

VF3, dış tasarım itibariyle Suzuki Jimny’e benzetiliyor. Boyut olarak Jimny’den 45 cm daha kısa. Teknolojik özellikleri ve kompakt tasarımı ile Vietnam’ın milli otomobili olmaya aday olarak gösteriliyor.

Ön tampondaki baskın siyah kaplamayı yan yüzeyde aynalar ve kapı kolları tamamlıyor. Tavanda ve A sütunlarda da siyah bütünlüğü sürdürülmüş. Arka tasarımda küçük boyutlardaki stop lambaları ve krom detayları ile dikkat çekiyor.

Dört kişilik bir araç olan VF 3’ün iç tasarımına baktığımızda ön konsolun kumaş türevi bir materyal ile kaplandığını görüyoruz. Direksiyon simidi iki kollu olup arka tarafında minik bir dijital gösterge paneli bulunuyor.

Dikkat çeken bir diğer detay ise ince havalandırma ızgaraları olarak karşımıza çıkıyor. Aracın batarya ve motor özellikleri ile ilgili resmi bir açıklama henüz yok. Andorid Auto ve Apple CarPlay ile senkronize olabilen araçta 10 inçlik multimedya ekranı yer alıyor.

Mini eSUV olarak tanımlanan bu otomobilde arka koltukların tamamen katlanabilir özelliklere sahip olduğu ve aracın full şarj ile 200 km gibi bir menzil sunacağı belirtiliyor. Koltuklar katlandığında ortaya çıkan depolama alanının hacmi ise 550 litre olarak hesaplanıyor.

Şehir içi kullanımda küçük boyutları ile park sorununun önüne geçebilecek bir model. Kolay manevra avantajı sunacağı için günlük hayatta pratik ve kolay bir kullanım sağlayacaktır.

VinFast VF3 Fiyatı

VinFast VF 3’ün orta sınıf bir mini e-SUV olduğunu söyleyebiliriz. İlk olarak yerli pazarda piyasaya sürülen bu modelin bir sonraki hedefi Kuzey Amerika olsa da farklı coğrafyalara açılması da muhtemel.

Aracın fiyatı ile ilgili beklenti ise maksimum 20.000 dolar olması yönünde. Bu rakamın altında bir çıkış fiyatı sunabileceği düşünülüyor.