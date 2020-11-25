Evinizdeki Elektronik Ürünleri Nasıl 'Akıllı' Hale Getirirsiniz?

Sabahları kahve yapmak sizin için bir külfet mi? Televizyonunuzun siz uyuduktan sonra belirli bir saatte kapanmasını mı istiyorsunuz? Gece lambanız akşam olduğunda kendi kendine açılsa çok iyi olmaz mı? Bu rehberimizde evinizdeki elektronik ürünleri nasıl akıllı hale getirebileceğinize daha yakından göz atacağız.

Elektronik Ürünleri Akıllı Ürün Haline Getirme!

Günümüzde akıllı ev teknolojileri oldukça popüler hale geldi ancak bu ürünlerden birisini satın almak için genellikle, akılsızına kıyasla, daha fazla miktarda para ödemeniz gerekiyor. Bu, zaten yeni bir ürün alacaksanız mantıklı ve kayda değer bir ücret farkı olabilir ancak evinizde halihazırda kullandığınız bir ürün varsa neden yenisini alasınız ki?

Eğer evinizdeki ürünlerin tıpkı bir akıllı ürün gibi davranmasını istiyorsanız, akıllı priz modellerinden yardım alarak başlayabilirsiniz. Bu sayede prize takılı olan ürünlere otomasyon görevleri kurabilir ve onları dilediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Peki ama akıllı priz hangi alanlarda öne çıkıyor?

- Otomasyon: Hemen her akıllı priz, çeşitli otomasyon görevlerine uyum sağlayabilir. Bu sayede elektrik akımının sabah sekizde otomatik olarak açılmasını ve beş dakika sonra kapanmasını sağlayabilirsiniz. Bu sayede su ısıtıcı mutfakta kendi kendine su ısıtmaya başlamış olacaktır. Benzer şekilde elektrik akımının gece on iki sularında kesilmesini sağlayabilir ve uyurken televizyonun açık kalmasının önüne geçebilirsiniz.

- Uzaktan Kontrol: Sabah geç kaldığınızda ve evden acele ile çıktığınızda, geride açık bir şeyler bırakıp bırakmadığınızı merak edebilirsiniz. Akıllı prizlerin sunduğu uzaktan kontrol işlevi sayesinde evde değilken bile ürünlerinizi yönetebilir, onları uzaktan açabilir ya da uzaktan kapatabilirsiniz.

- Enerji Kullanımı Takibi: Bazı akıllı prizler hangi cihazın ne kadar elektrik tükettiğini görüntülemenize olanak sunar. Bu sayede enerji tüketimlerini izleyebilirsiniz. Ayrıca bir ürün aniden daha fazla güç çekmeye başlarsa bu durumda size bildirim gönderen çeşitli prizler de var.

- Akım Koruması: Pek çok akıllı priz ani elektrik kesintilerine ve elektrik dalgalanmalarına karşı cihazlarını koruyabilecek çeşitli iç bileşenler ile gelir. Bu da normal bir priz ile kıyaslandığında daha yüksek seviyede güvenlik sağlandığı anlamına geliyor.

Peki siz bu rehberde yer alan bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz evinizde akıllı priz kullanıyor musunuz ve sundukları performanstan memnun musunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.