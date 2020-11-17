Akıllı Telefonlar Neden Patlar? Nasıl Önlenir? - Geriye dönük olarak baktığımızda birkaç yıllık periyotlarda patlayan akıllı telefon haberlerine maruz kalıyoruz. Aslında inanılmaz derecede nadir gerçekleşen bu olaylar, akıllı telefon kullanıcılarının ister istemez gerilmesine neden oluyor.

Peki ama bir akıllı telefonun patlamasının altında yatan temel sebepler nedir ve kullandığınız akıllı telefonun bir gün ansızın patlayıp patlamayacağından nasıl emin olabilirsiniz? Bu rehberimizde merak ettiğiniz tüm bu detaylara çok daha yakından göz atacağız.

Akıllı Telefon Neden Patlar?

Aslında baktığımızda akıllı telefon patlaması dediğimiz olay akıllı telefonun kendini imha etmesi değil, içerisinde yer alan bataryanın patlaması durumunu ifade eder.

Telefonunuzda yer alan Li-ion batarya alev aldığında ya da patladığında termal kaçak adı verilen bir olayın yaşandığını görüyoruz. Bu süreci anlamak özellikle ilgisiz birisi için biraz zor olabilir. Bu nedenle her şeyi kısaca, yoğun bilimsel jargonlardan uzak bir şekilde aktarmaya çalışacağız.

Lithium-ion bataryalar çok sayıda Li-ion hücresi içerir. Bu hücrelerin her birisinin kritik bir sıcaklığı vardır. Daha temel anlatmak gerekirse bunu bir kaynama noktası olarak da düşünebilirsiniz. Bir hücre harici ısı, aşırı şarj, hasar ya da üretim hataları nedeni ile kritik sıcaklığa ulaşırsa ekzotermik bir arıza yaşar. Yani hücre, bir ısı yaymaya başlar.

İşte tüm bu andan itibaren termal kaçak adı verilen sürece giriş yapmış oluyoruz. Eğer bir hücre ekzotermik bozulmaya yaşarsa ve ısı yayarsa, diğer tüm hücreler de bu sorundan etkilenir. Bu sürecin hızına bağlı olarak batarya alev alabilir ya da patlayabilir.

Akıllı Telefonunuzun Bataryası Patlayabilir mi?

Özellikle Galaxy Note 7 modellerinde denk geldiğimiz süreçte patlayan cihazların sayısı neredeyse yüz tane. Açık bir şekilde konuşursak Samsung bu modelden iki buçuk milyon tane gönderdi ve patlayan cihazların sayısı yüzde birden dahi az. Elbette Samsung'un tüm cihazları geri çağırması bu sayıların yükselmesini engelledi ancak patlamaların son derece nadir olduğu açık bir gerçek.

Yani açık bir üretim kusuru olmadığı sürece akıllı telefonunuzun bataryasının patlaması pek de mümkün değil. Yine de riskleri azaltmak adına neler yapabileceğinizi merak ediyorsanız, yazımızı okumaya devam edin. Sizler için bazı önlemleri bu listede sıraladık.

Akıllı Telefonun Patlaması Nasıl Önlenir?

Orijinal akıllı telefonlar kullanın. Sertifikalı şarj adaptörleri ve şarj kabloları kullanın. Yüksek sıcaklıklardan kaçının. Cihazınızı bükmeyin. Cihazınızı basınçtan uzak tutun. Aşırı şarjdan kaçının.

Tüm bu önlemleri alarak akıllı telefonunuzda kullanılan bataryanın alev alma ya da patlama riskini en aza indirgeyebilirsiniz. Peki siz bu rehberde yer alan bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada yer alan bilgiler işinize yaradı mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.