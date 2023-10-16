Emojileri Birleştirme Uygulaması: Emoji Kitchen Nedir? Nasıl Kullanılır?

ABD’li teknoloji şirketi Google, önceki yıllarda Gboard klavye uygulamasına Emoji Kitchen özelliğini ekledi. Bu özellik sayesinde kullanıcılar iki farklı emojiyi birleştirebiliyor.

Çok yakın bir zamanda bu özelliğin Google Arama’ya entegre edildiği duyuruldu. Böylelikle özelliğe iPhone cihazlarda olduğu gibi Android dışındaki cihazlardan ve web üzerinden de ulaşılabilecek.

Emoji Kitchen Nasıl Kullanılır?

Google Arama’ya entegre edilen Emoji Kitchen, kullanıcılarına kendi çıkartmalarını oluşturma olanağı artık sunacak. Kullanıcılar kullandıkları çıkartmalarını cihazlarına kaydedip sohbetlerde de gönderebilecekler.

Emoji Kitchen kullanım şekilleri şöyle sıralanabilir:

1. Android’de Gboard’un Kullanımı ile Emoji Kombinasyonları Oluşturma

Android cihaza öncelikle Gboard ücretsiz yüklenmelidir. Yükleme işleminin ardından Gboard’un varsayın klavye olup olmadığı kontrol edilip herhangi bir mesajlaşma uygulamasına girilmelidir.

Mesajlaşma uygulamasının klavyesinde yer alan “emoji” simgesine tıklanmalıdır. Klavyeye iki, üç emoji eklendikten sonra Gboard tarafından bir kombinasyon gösterilecek. Kullanıcılar kendilerine göre emoji kombinasyonu oluşturduktan sonra karşıya gönderebilir.

2. Emojilerin Web ve Masaüstünde Birleştirilmesi (Linux, Windows, macOS)

Emoji Kitchen uygulamasının Linux, Windows, macOS’ta kullanımı için şu adımlar takip edilmelidir;

Masaüstü bilgisayardan Chrome ya da diğer web tarayıcılarından herhangi biri açılmalıdır.

Arama motoru üzerinden “Emoji Kitchen” ile ilgili arama yapılmalıdır.

Arama motorunun en üst kısmında uygulama görüntülenecek.

“Yemek Pişirmeye Başla” butonuna tıklanmalıdır.

“Emoji Kombinasyonu” seçildikten sonra benzersiz emojiler oluşturulabilir.

3. Emoji Kitchen’in Android ve iOS’ta Kullanılması

Google Chrome ya da diğer tarayıcılardan herhangi biri açılmalıdır. Daha sonra “Google Arama” alanına gelinerek arama çubuğu üzerine uygulamanın ismi yazılıp “Enter” tuşuna basılmalıdır.

İlk arama sonucunda ekrana “Yemek pişirmeye başla” sekmesi gelecek. Bu sekmeye tıklanarak diğer adıma geçilmelidir. İki emoji seçimi yapılıp onlar birleştirilmelidir.

Burada rastgele emoji kullanmak için “Rastgele” butonuna tıklayabilirsiniz. Emojiler uygulama ile oluşturulduktan sonra kopyalanıp her yerde kullanılabilir.

Kullanıcılar uygulamayı kullanarak rastgele emojiler seçip altyazı, metin vb. mesajlarda emojileri kullanabilirler. Uygulama sayesinde kullanıcılar kendilerine özel emojiler oluşturabilirler.