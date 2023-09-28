Emoji Kitchen APK'da, birçok emojiyi birleştirerek ortaya eşi benzeri olmayan emojiler çıkarın ve farklı mücadele modlarında zamana karşı yarışın.

Berkcan Aktürk - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Eğer çok mesajlaşan biriyseniz emojiler de mesajlaşma sürenizde çokça geçiyor demektir. Eğer benzersiz emojileri kullanmayı seviyorsanız, Emoji Kitchen APK tam da size göre. Aslında bir emoji eşleştirme oyunu olan Emoji Kitchen'da, iki veya üç emojiyi birleştirerek, benzersiz türde yeni şeyler ortaya koyabilirsiniz.

Bu uygulamanın iki farklı modu bulunuyor. Aslında oyunla karışık bir şekilde karşımıza çıkan Emoji Kitchen'da, hem bir emoji yaratma modu, hem de emojilerinizle mücadele edebildiğiniz bir challenge modu bulunuyor. İstediğiniz her şekilde emoji oluşturabiliyorsunuz. İsterseniz bir aslana gözlük takın, isterseniz de ülkelere özel emojiler oluşturun.

Emoji Kitchen APK İndir

Kolay kontrolleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile birlikte, eğlenceli dakikalar yaşayabilirsiniz. Yaptığınız harika emojieri sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak, diğer insanların da görmesini sağlayabilirsiniz. Siz de Emoji Kitchen APK indirerek, benzersiz harika emojiler üretebilirsiniz.

Mücadele modunda zamana karşı yarışarak, yeni tarzınızı konuşturabilir ve yeni emojilerin kilidini açabilirsiniz. Oynadıkça ve seviye atladıkça yeni emojilerin kilidini açacaksınız. Kullanabileceğiniz envanterinizin kapasitesini arttırın ve ortaya eşi benzeri olmayan emojiler çıkarın.