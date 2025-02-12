Bir otomobil satın alırken şüphesiz o otomobilin yürütme maliyetlerini de düşünüyoruz. Zira artan yakıt, yedek parça fiyatları ve dahası otomobil kullanmayı giderek güçleştiriyor. Bu noktada kullanıcılar sorunsuz otomobiller tercih etmek istiyor. Çünkü hiçbir tüketici her ay sanayiye gidip yüklü miktarlarda masraf yapmak istemiyor. Peki en az arıza yapan otomobil markaları hangileri? İşte karşınızda yolu sanayiye düşmeyenlerin yani en arıza yapan otomobiller listesi...

Sanayiye Yolları Düşmüyor: En Az Arıza Yapan Otomobiller Listesi

Mazda Toyota Acura Hyundai Honda Lexus BMW Porsche Chevrolet Buick

Yaptığımız liste Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren ve bağımsız bir araştırma test enstitüsü olan CarMD araştırmalarına dayanmaktadır. CarMD tarafından yayınlanan verilere göre en az arıza yapan, en az tamir gören 10 otomobil markasının sıralaması bu şekilde oldu. Sıralamada genel olarak bir Japon baskınlığı gözlenirken 2 adet Alman markasının da listede yer aldığı görüldü.

Mazda

Japon otomobil markası Mazda her ne kadar geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarından çıkmış olsa da hala en çok sevilen markalar arasında yerini alıyor. Dönemine göre ilginç opsiyon özellikleri ve sağlamlığıyla ön plana çıkan Mazda, listenin de birinci sırasını alarak en az arıza yapan otomobil markası unvanının sahibi oldu. Bu konuda yapılan diğer araştırmalarda da hep birinci sıranın sahibi olan marka aslında unvanının hakkını sonuna kadar veriyor diyebiliriz.

Toyota

Dünya genelinde pek çok farklı pazarda yer alan Toyota listenin 2. sırasının sahibi oldu. Amerika pazarından Avrupa pazarına kadar uzanan geniş satış ağıyla birlikte pek çok farklı segmentte otomobil üreten marka özellikle motor sağlamlığı ile ön plana çıkmakta. Spor otomobil noktasında eskisi kadar kendini ön plana çıkaramayan marka görev otomobili, aile otomobili gibi konularda adının hakkını veriyor diyebiliriz.

Acura

Gran Turismo gibi oyun serilerinde çokça karşımıza çıkan Acura markası Türkiye'de her ne kadar fazla bilinmese de Avrupa ve Amerika pazarında oldukça seviliyor. Sorunsuz otomobiller listesinin de 3. sırasının sahibi olan Acura, 1986 yılından beri ABD, Kanada ve Hong Kong için ürettiği lüks otomobilleri ile öne çıkmaktadır. Genellikle otomobil gurmeleri tarafından bilinen ve takip edilen marka diğer Japon lüks otomobil üreticisi Lexus'un da en büyük rakipleri arasındadır.

Hyundai

Son dönemlerde elektrikli otomobilleriyle adından sıkça söz ettiren Koreli üretici Hyundai'de listenin ilk 10 sırasında kendine yer buldu. Türkiye'de de fabrikası bulunan markanın Made in Turkey damgalı otomobilleri Avrupa pazarına satılmakta. Aslında birkaç ay öncesinde yaşanan şanzıman sorunları listedeki sırasını biraz oynatsa da bahsi geçen sorunları çözen marka tekrardan emin adımlarla en sorunsuzlar listesindeki yerini korudu.

Honda

İster SUV ister sedan olsun Türkiye'de en çok sevilen markalardan biriyle devam ediyoruz. Listedeki Japon dominesinin bir diğer temsilcisi olan Honda beşinci sıradan kendine yer buluyor. Özellikle Türkiye'de Civic modeli ile nam salan Honda, düşük bakım ve onarım maliyetleriyle müşterilerini memnun ediyor. 2020 yılındaki üretim sorunlarını bir kenara koyduğumuzda bugüne kadar belirgin bir kronik sorun görülmedi.

Listenin kalanı ise belirttiğimiz gibi Lexus, BMW, Porsche, Chevrolet ve Buick şeklinde devam ediyor. Amerikan markalarının listenin sonlarında kendine yer bulmuş olmasının yanında otomobil krallığı Almanya'dan sadece 2 markanın listede yer almış olması oldukça şaşırtıcı. Buna ek olarak Tesla gibi sadece elektrikli otomobillere odaklanan markaların listede yer almıyor olması da dikkat çekici. Peki siz en az sorun çıkartan otomobiller hakkında ne düşünüyorsunuz?