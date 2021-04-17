En Az Ram Yiyen İnternet Tarayıcıları

Bilgisayar kullanıcıları zaman zaman en az ram yiyen tarayıcı ihtiyacı duyabiliyor. Kullanıcıların işlemciyi yormayan hafif ve hızlı web tarayıcısı isteme nedenlerinin başında büyük, haddinden fazla kaynak tüketen tarayıcıların bilgisayarda donma (kasma) ve benzeri sorunlara yol açma potansiyele sahip olması geliyor.

2021 yılına geldiğimizde küçük, basit demeden birçok web tarayıcısının artık çapraz platform desteğine sahip olduğunu görüyoruz. Basit bir web tarayıcısı arıyorsanız artık Android, iOS, Windows, MacOS, Linux ve benzeri işletim sistemlerine göre bir web tarayıcısını aratmanıza gerek olmadığını belirtelim.

Peki, kullanıcılar tarafından pek bilinmemesine rağmen işlemciyi yormayan tarayıcı olmakta çok başarılı olan tarayıcılar listesinde hangi isimler yer alıyor? Bu sorunuzun yanıtsız kalmaması için hazırladığımız listeden size en uygun olan web tarayıcısını bulabilirsiniz.

En Az Ram Yiyen Tarayıcı Önerileri

Düşük sistemler için tarayıcı tavsiyeleri arıyorsanız sizin için hepsini bir listede topladık. Bu listede yer verdiğimiz en az ram harcayan tarayıcıların özelliklerini inceleyebilir ve hangi tarayıcının size göre olduğuna karar verebilirsiniz.

1. Vivaldi

Vivaldi, Chrome ve Firefox'tan geçenlerin rahatça soluklanabileceği ücretsiz bir web tarayıcısıdır. Bu tarayıcı, Chromium tabanlıdır ve Opera'nın eski CEO'sunun önderliğindeki bir ekibin iş birliği ile geliştirilmiştir.

Vivaldi'nin tarayıcının ne kadar bellek tüketeceğine kendisi karar vermek isteyen kullanıcılara göre bir tarayıcı olduğunu söylemek gerekiyor. Uygulama her ne kadar basit, az bellek tüketecek bir şekilde geliştirilmiş olsa da tarayıcıdaki faaliyetleriniz bazen aşırı olmasa da normalin biraz üzerinde ram tüketimine yol açabilir.

Tarayıcının görev yöneticisini "Araçlar > Görev Yöneticisi" yolunu takip ederek açabilir ve en çok kaynak tüketen uygulamaları görebilirsiniz. Görev yöneticisinde kaynağınızı en fazla tüketen uygulamaları sonlandırabilirsiniz.

Vivaldi'nin desteklediği işletim sistemleri Linux, Mac OS X, Windows 7 ve üstü ve Android ile sınırlıdır. Türkçe de dahil olmak üzere birçok dili destekler. Tarayıcının temeli Google Chrome'la aynı temele dayansa dahi ilginç bir şekilde onu mevcut seçenekler içerisinden öne çıkarabilecek birtakım özelliklere sahiptir.

Vivaldi Özellikleri

Vivaldi ile Chrome aynı temele dayandığı için Chrome'un web mağazasındaki uzantılar Vivaldi'de de kullanılabilir.

Yatay sekmeleri kullanmaktan hoşnut olmayanlar tarayıcıdaki sekmeleri dikey olarak görüntüleyebilir.

Kullanıcı dostu olmayan reklamlar engellenebilir.

Web sitelerinin kullanıcıları izlemek için kullandığı çerezler önlenebilir.

Birbirinden çeşitli temalardan herhangi biri kullanılabilir.

2. Opera

Opera, son birkaç yıl içinde Windows 10 kullanıcılarına en iyi hizmeti vermek için kendisini daha kullanıcı dostu hale getirecek özellikler üzerinde çalışan başka bir tarayıcıdır. Bu tarayıcı, Google Chrome gibi yüksek bellek tüketen bir tarayıcı yerine kullanabileceğiniz bir web tarayıcısıdır.

Bu tarayıcının en iyi yanlarından biri, ne kadar uzantı yüklerseniz yükleyin, bilgisayarınızı diğer popüler tarayıcılar gibi yormamasıdır. En az ram yiyen tarayıcı olarak bilinen Opera, kullanıcısının bellekten tasarruf etmesini sağlar. Tarayıcının belleği çok fazla etkilememesi ise bilgisayarınızın gözle görülebilecek bir hız kazanmasını sağlar.

3. Brave

Yeni bir taraya geçmekteki amacı en az ram yiyen tarayıcı kullanmak olan kişiler ayrıca kendisini güvende tutacak bir tarayıcı kullanmak istiyorsa incelenmesi gereken tarayıcı Brave'den başkası değildir. Brave'i iOS, Mac OS, Windows, Linux ve Android işletim sistemlerinden herhangi birini kullanıyorsanız cihazınıza indirebilirsiniz.

Brave, kullanıcılara Google Chrome'dan 3 kat daha hızlı bir göz atma deneyimi sunmasının yanı sıra kullanıcı güvenliğini de üst düzeyde tutar. Tarayıcının kullanıcılara sunduğu gizlilik kalkanının avantajları şunlardır:

İzleyicileri engeller ve internette anonim kalmanızı sağlar.

Kripto para madenciliği gibi amaçlarla bilgisayarı kullanmaya çalışan siteleri engeller.

Güvensiz bağlantılar daima ikincil tercihtir. Tarayıcı varsayılan olarak güvenli bağlantı kurma eğilimindedir.

Sitelerin çerezler aracılığı ile kullanıcının site dışındaki faaliyetleri izlemesini engeller.

Zararlı, kullanıcı dostu olmayan reklamları engeller.

4. Pure Browser

Pure Browser, Android için hafif, hızlı, boyutu düşük, küçük ve basit bir web tarayıcısı arayan kullanıcıların indiği ilk durak olarak biliniyor. Bu tarayıcı, son derece sade tasarımı ve kullanıcılara sunduğu bazı önemli özelliklerle çoğu Android kullanıcısının vazgeçilmez web tarayıcılarından biri olmayı başarıyor.

Pure Browser Özellikleri

Boyutu düşüktür. Bu, onun en az ram yiyen tarayıcı tavsiyeleri listesinde önemli bir yere koyuyor.

tavsiyeleri listesinde önemli bir yere koyuyor. Reklam engelleyicisi vardır.

Tarayıcı üzerinden izlenen bir video indirilebilir.

Birçok tarayıcı gibi ekran görüntüsü alma, sayfada bulma, yer imleri, sayfayı başka dile çevirme gibi özelliklere sahiptir.

Gece moduna sahiptir. Kullanıcılar geceleri ışık sorunundan kurtulabilir.

5. Via Browser

Android kullanıcısı olarak 2021'nin en hafif, en hızlı tarayıcısını arıyorsanız Pure Browser'dan sonra gidebileceğiniz başka bir tarayıcı da Via'dır. Bu tarayıcı sayesinde web siteleri arasında dolaşırken telefonun donması gibi sorunlarla karşılaşma olasılığınız oldukça düşüktür.

Via Browser Özellikleri