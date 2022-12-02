Başarısızlık Hikayeleri: En Başarısız Teknolojiler

Son birkaç yıl içerisinde teknoloji dünyasında teknik başarıların yanı sıra başarısızlıklar da öne çıkmaya başladı. Teknik başarısızlıktan kaynaklı çok sayıda teknoloji şirketi ve ürünleri tarihe karıştı. Biz de bu yazımızda sizlere şirketlerin büyük yatırımlar yaparak bel bağladıkları en başarısız teknolojiler hakkında rehber hazırladık.

En Başarısız Sosyal Ağlar

Teknolojinin ilerlemesiyle bazı sosyal ağlar insanların hayatında önemli bir yer edindi. Böylece günün çoğunluğunda sosyal platformlarda vakit geçirmek kaçınılmaz oldu. Facebook, Instagram gibi popüler sosyal ağların yanı sıra sektörde tutunamayanlar teknolojik yenilikler de oldu. İnsanların ilgisini çekmediği için sektörden silinen sosyal ağları şöyle sıralayabiliriz;

Google Plus

MySpace

1. Google Plus

Facebook ile rekabet edebilmek için Google kendine ait bir sosyal ağ ortaya çıkarmaya çalıştı. Markanın geliştirdiği Google Plus’ın, Facebook’u tahtından edeceği düşünülüyordu. Fakat Google Plus tam tersi olarak kendine inanan kitlesini hayal kırıklığına uğrattı.

Başarısız olmasının en büyük nedeni rakiplerini iyi analiz etmemesi oldu. Rakiplerini iyi bir şekilde analiz edip onlardan daha üstün nitelikler sunabilseydi başarılı olabilirdi. Facebook’a kıyasla iyi bir sürümü olmasına rağmen kullanıcılara hitap etmemesi Google Plus’ı geride tutan diğer bir etken oldu.

Çünkü kullanıcılar Facebook’ta etkinliklere katılarak devamlı etkileşim halinde oldular. Google Plus’ta kullanıcılar yalnızca bir başlıktan bahsedebiliyordu. Bu durum birçok sosyal ağ kullanıcısına sıkıcı geldi.

2. MySpace

2005 - 2008 yılları arasında MySpace çok popülerdi. Bu tarihlerde dünyanın en büyük sosyal ağı olarak görülen MySpace, birçok nedenden dolayı çöküşe geçti. MySpace’in çöküşünde Facebook’un olağanüstü derecede yükselişe geçmesinin etkisi çok büyük. 2010 yılında MySpace toparlanmaya çalışsa da başaramadı.

En Başarısız Akıllı Telefonlar

Akıllı telefonlar insan hayatının olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Fonksiyonel özelliklerinden dolayı insan hayatını önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Ancak akıllı telefonların bazılarından istenen verim alınamadığı için en başarısız akıllı telefonlar listemizde yer alıyor. Tarihe karışan akıllı telefonlar şu şekildedir;

Blackberry Storm

Samsung Galaxy Note 7

Windows Phone

Amazon Fire Phone

1. Blackberry Storm

iPhone akıllı telefon dünyasına giriş yapınca, o zamanların lideri Blackberry’nin de çökmesine neden oldu. Blackberry, dokunmatik ekran telefon fikrini reddetti. Android, iPhone gibi cihazların piyasaya sürülüp popülerleşmesiyle birlikte Blackberry kan kaybetmeye başladı.

Buna rağmen bir zamanların lider markası, klavyeli ve dokunmatik ekranlı telefon Blackberry Storm’u tanıttı. Dikkat çektiği halde tuhaf mekanizması başarısızdı. Blackberry başarısız tasarım ve teknik özelliklere sahip telefonu, yaklaşık 500 milyon dolar kayıpla değiştirdi.

Pazar payı düştüğü için marka, Blackberry Storm üretmeyi bıraktı.

2. Samsung Galaxy Note 7

En başarısız akıllı telefonlar listemize hatalı bataryalarından dolayı büyük tepkiler alan Samsung Galaxy Note 7’i ekleyebiliriz. Bataryası patladığı için firma tarafından üretimi durduruldu. Telefonların o zamanlarda sürekli alev alması ve patlaması, üretim durdurulmasındaki en büyük etken oldu.

3. Windows Phone

Microsoft’a ait Windows Phone, mobil uygulamacılardan hiç destek görmedi. Lumia el terminalleri iyi çalıştığı halde Android ve iOS’la rekabet edemediği için çok kısa süre sonra piyasadan çekilmek zorunda kaldı.

4. Amazon Fire Phone

Android ve iOS’un önüne geçemeyen bir diğer akıllı telefonsa Amazon Fire Phone’dur. Telefonun fiyatında indirim yapmalarına rağmen yine de insanların dikkatini çekemedi. Beklediği ilgiyi göremeyen Amazon Fire Phone, 2015’te piyasadan kaldırıldı.

En Büyük İşletim Sistemi Başarısızlıkları

Teknoloji dünyasına çok sayıda işletim sistemi katıldı. Bunların bazıları etkin şekilde kullanılıyorken bazılarıysa tam bir fiyaskoydu. Ağır işleyen, fonksiyonsuz işletim sistemleri;

Windows ME

Windows Vista

JavaOS

1. Windows ME

Windows 2000 piyasaya sürüldükten sonra Microsoft, Windows ME işletim sistemini geliştirdi. Fakat Windows ME; yavaş olması sebebiyle piyasada çok tutunamadı. Sorun sanılandan çok büyük olduğu için piyasaya sunulmasından 1 sene sonra raflardan kaldırıldı.

2. Windows Vista

Windows Vista, Windows’un günümüzde kullandığı masaüstü kullanıcı arayüzünü uygulayan ilk işletim sistemidir. Fakat Windows Vista’nın donanım ve uyumlulukla ilgili birçok problemi vardı. Windows’un son başarısızlığı olarak nitelendirilen Windows Vista yavaşlığıyla kendisinden istenilen performansı veremedi.

3. JavaOS

JAVA işletim sisteminin gömülü sistem olmasında IBM ile SUN bir fikir geliştirdi. JavaOS ilk ortaya çıktığında dahi "berbat" olarak nitelendirilmişti. JavaOS işletim siteminin hataları arasında en çok yavaş olması kullanıcılarını bezdirdi. Ağır eleştirilere maruz kalan JavaOS, piyasada yalnızca 3 yıl kalabildi.

En Büyük Akıllı Cihaz Başarısızlıkları

Akıllı cihazlar insan yaşamını kolaylaştırmada başarılı bir performans sergiler. Fonksiyonellikleriyle günlük yaşamımızdaki birçok işi kolayca halletmemizi sağlar. Ancak kötü teknik özelliğe ve tasarıma sahip telefonlarsa tam tersi izlenim bırakır. En büyük akıllı cihaz başarısızlıklarını şöyle sıralayabiliriz;

Google Glass

HD DVDs

1. Google Glass

2013 yılında Google tarafından Glass’ın tanıtımı yapıldı. “Explorer” programının üzerinden tanıtılan Google Glass, şeklinden ve yüksek fiyatı yüzünden insanlardan ilgi görmedi. Ayrıca Google, Glass’ı geliştirirken kullanıcıların yüzlerine kamera koymanın ne gibi gizlilik sonuçları olduğunu da düşünemedi. Büyük eleştiriler sonucunda 2015 yılında Glass’in üretimi durdu. Ancak ilerleyen zamanlarda Glass’ın yeni nesil sürümünü sunacağını açıkladı.

2. HD DVDs

Toshiba ve NEC 2002 yılında DVD’lerin yüksek kapasiteye sahip modelini geliştirdi. Sony de birçok elektronik şirketle ortak çalışmalar yaparak Blu-Ray’i piyasaya sundu. HD DVDs ve Blu-Ray arasında büyük rekabet ortaya çıktı.

Sony şirketinin çok sayıda medya ortaklıkları ve film stüdyoları olması Blu-Ray’in ortaya çıkmasını sağladı. Sony’in çabaları sonucunda Blu-Ray’in dikkat çekilir hale gelmesi şirketlerin HD DVDs üzerinden desteklerini çekmelerine neden oldu. Bu gelişmelerden sonra Toshiba 1 milyar doların üzerinde kayıp yaşadı.

Tüm bu marka ve teknolojik girişimlerinin yanı sıra Başarılı Markaların En Başarısız Ürünleri listemizi de göz atabilirsiniz.