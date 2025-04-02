WhatsApp Web'de Video İndirme Nasıl Yapılır?

WhatsApp Web video indirme özelliği, kullanıcıların anlık mesajlaşma uygulaması üzerinden paylaşılan videoları güvenle ve hızlıca bilgisayarlarına indirmelerine olanak tanıyor. Böylece ekstra bir program indirmeye gerek kalmıyor.

Üstelik bu işlem sadece birkaç adımda tamamlanabiliyor. Peki, WhatsApp Web'de video nasıl indirilir? Bu rehberde çoğu kişi tarafından merak edilen soruları yanıtlayacağız. Ayrıca WhatsApp Web'de video inmiyor ise nelerin yapılması gerektiğini de açıklayacağız.

WhatsApp Web'de Video İndirme Adımları

WhatsApp Web 'i açın.

'i açın. İndirmek istediğiniz videonun olduğu sohbet penceresini görüntüleyin.

Videnun üzerindeki ok simgesine tıklayın.

"İndir" seçeneğini seçin.

Açılan pencereden videonun ismini ve nereye kaydedileceğini belirleyin.

Son olarak "Kaydet" buutonuna tıklayın.

Ayrıca videoya tıklayıp sağ üst köşede yer alan indirme butonuna basarak da videoyu indirebilirsiniz.

WhatsApp Web'e Nasıl Giriş Yapılır?

WhatsApp Web'in sitesini ziyaret edin.

Telefondan WhatsApp uygulamasını açın.

açın. "Bağlı cihazlar" seçeneğini seçin.

"Cihaz bağla" butonuna basın.

WhatsApp Web'in sitesindeki karekodu okutun.

WhatsApp Web cihaz bağla işlemi tamamlanacaktır.

Whatsapp Web'de Video İnmiyor, Çözüm Yolları Neler?

İnternet bağlantınızı kontrol edin.

WhatsApp Web'i kapatıp açın.

Bilgisayarın depolama alanını kontrol edin.

Tarayıcınızı güncelleyin.

Tarayıcı önbelleğini ve çerezleri temizleyin.

Farklı web tarayıcısı deneyin.

İnternet Bağlantınızı Kontrol Edin

Yavaş bir internet bağlantısı, indirme işleminin başarısız olmasına neden olabilir. İnternet hız testi yaparak bağlantı kalitesinin ne durumda olduğunu kolayca öğrenebilirsiniz. Bağlantıda problem görünüyorsa modemin güç butonuna basarak kapatın. Yaklaşık 10 saniye bekledikten sonra güç butonuna yeniden basarak modemi açın.

WhatsApp Web'i Kapatıp Açın

Bazen basit bir yeniden başlatma birçok sorunu çözebilir. Bilgisayardan WhatsApp Web'in web sitesinder yer alan üç nokta simgesine tıklayın ve "Çıkış yap" seçeneğini seçin. Daha sonra Whatsapp Web'in web sitesini kapatıp tekrar girin.

Bilgisayarın Depolama Alanını Kontrol Edin

Bilgisayarda yeterli miktarda boş alan yoksa indirme işlemi başarısız olur. Bu nedenle Dosya Gezgini'ni açın ve ardından solda bulunan "Bu Bilgisayar" sekmesine tıklayın. Açılan pencereden kullanılabilir alan miktarını öğrenebilirsiniz.

Depolama kısmında yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yaparak kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Tarayıcınızı Güncelleyin

Kullandığınız web tarayıcısının (Chrome, Firefox, Safari vb.) güncel olduğundan emin olun. Eski sürümler bazı web siteleriyle uyumsuzluk yaşayabilir. Örneğin Chrome kullanıyorsanız sağ üst köşedeki dikey üç nokta simgesine tıklayıp "Yardım" seçeneğini seçin. "Google Chrome hakkında" yazısına tıklayarak tarayıcının güncel olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Tarayıcı Önbelleğini ve Çerezleri Temizleyin

Google Chrome kullanıyorsanız Ctrl tuşuna basılı tutarak H tuşuna basın. Geçmiş sayfası görüntülenecek. Soldaki "Tarama verilerini sil" seçeneğini seçin. Zaman aralığını belirleyip "Tarama geçmişi", "Çerezler ve diğer site verileri" ve "Önbelleğe alınan resimler ve dosyalar" seçeneklerini seçin. Son olarak "Verileri sil" butonuna basın.

Farklı Web Tarayıcısı Deneyin

Yukarıda yer alan yöntemleri uyguladığınız hâlde sorun devam ediyorsa farklı bir web tarayıcısı kullanarak video indirmeyi deneyebilirsiniz. Belki de kullandığınız tarayıcıda geçici bir sorun vardır.