En İyi 5 Video Düzenleme Programı (Windows)

Bilgisayarınızdan video düzenlemek için kullanışlı ve yetenekli bir program arıyorsanız, oldukça fazla sayıda alternatif ile karşılaşmış olabilirsiniz. Sizler için hazırladığımız bu listemizde en iyi 5 video düzenleme programı ile karşınızdayız. Peki Windows cihazınızda kullanabileceğiniz en iyi video düzenleme programları hangileri?

Windows için En İyi 5 Video Düzenleme Programı

iMyFone Filme

Adobe Premiere Pro

CyberLink PowerDirector 365

Vegas Pro

DaVinci Resolve

1- iMyFone Filme

iMyFone Filme, video düzenleme programlarının karmaşık yapısına bir çözüm olarak işlevsel ve kullanışlı bir program olarak listemizin ilk sırasında yer alıyor. Tüm kullanıcıların kolayca kullanabileceği ölçüde basit bir yapıya sahip olan Filme, aynı zamanda oldukça işlevsel özelliklere ev sahipliği yapıyor. Üstelik yüksek çözünürlüklü videolarınız için iyi bir 4K video düzenleme yazılımı olarak öne çıkıyor.

4K videolara yönelik destek sunan Filme, profesyonel video düzenleme programına yakışır şekilde maske ve yeşil ekran işlevlerine de olanak sunuyor. Böylece yeşil perde kullanarak videolardaki arka planınızı hayal gücünüz çerçevesinde dilediğiniz şekilde özelleştirebilirsiniz.

Programa giriş yaptığınız anda beş farklı kutucuktan oluşan bir menü karşınıza çıkıyor. Buna ek olarak hemen sağ taraftaki alandan daha önceden düzenlemiş olduğunuz ya da şu an düzenlemeye devam ettiğiniz projeleri görüntüleyebiliyor, tek tıkla onlara erişebiliyorsunuz.

Editing Mode kullanıcıların profesyonel içerikler oluşturabileceği kapsamlı düzenleme modunu açıyor. Auto Create ile çekmiş olduğunuz videoyu yükleyerek size sunulan onlarca farklı şablon üzerinden yalnızca birkaç dakika içerisinde profesyonel görüntüler elde edebiliyorsunuz.

Text to Video ile metinleri, Slides to Video ile de sunumları bir video haline getirebiliyorsunuz. Bu iki işlev öğrenciler, eğitmenler ve sunum yapacak kişiler için biçilmiş kaftan detaylar olarak öne çıkıyor. Ayrıca Screen Recorder ile başka bir programa ihtiyaç duymaksızın video kaydı alabilir, aldığınız kayıtları direkt olarak Filme üzerinden düzenleyerek yayına hazır hale getirebilirsiniz.

iMyFone Filme Video Editor, oluşturduğunuz videoyu çok daha şık hale getirmek için kullanabileceğiniz yüzlerce yazı tipi, element, geçiş, efekt, filtre ve ses sunuyor. Ayrıca yüzün üzerindeki stok kaynak ile statik arka planlar, dinamik arka planlar, introlar, outrolar ve geçiş klipleri kullanıcılara sağlanıyor.

Başlangıçta söylemiş olduğum gibi video düzenleme programları genellikle karmaşıktır ve kullanıcıların onlara hakim olması gerçekten de uzun vakitler alır. Filme ise temel düzenleme işlevlerinin (içe aktarma, birleştirme, kırpma, bölme, ağır çekim vb.) tamamını kolay bir arayüzde buluşturuyor ve başlangıç düzeyindeki kullanıcılar için hazırlanmış öğretici içerikler sağlıyor. Üstelik çıktısını aldığınız videoları tek tıkla Facebook, Twitter ve YouTube gibi platformlara aktarabilmenize olanak sağlıyor.

Bunların ötesinde benim en beğendiğim özelliklerinden birisi de telefonunuzdan kablolu ya da kablosuz olarak direkt aktarım yapabiliyor olmanız. Bu sayede videolarınızı ya da fotoğraflarınızı kablolu ya da kablosuz olarak direkt olarak uygulamaya aktarabiliyorsunuz. Çekimleri akıllı telefonları ile yapan kullanıcılar açısından ideal olan bu özellik, hem Android hem de iOS cihazlar ile çalışabiliyor.

Ben hem kablolu hem de kablosuz olarak yaptığım transferlerden oldukça memnun kaldım ve telefonumla çektiğim içerikleri video düzenleme programına hızlı bir şekilde aktarabildim. Video düzenleme programlarını sık sık kullanıyorsanız, sizler için zaman tasarrufu sağlayacak bir işlev olduğunu açıkça söyleyebilirim.

2- Adobe Premiere Pro

Kapsamlı düzenleme işlevlerine sahip olan Adobe Premiere Pro, listemizin ikinci sırasında yer alıyor. Profesyonel kullanıcılar için sunduğu gelişmiş özellikler ile rakiplerinden sıyrılmayı başaran Premiere Pro, yeni başlayan kullanıcılar için oldukça karmaşık bir yapıya sahip.

4K, 8K ve VR gibi formatları destekleyen program, kırpma ve düzenleme araçları ile kullanıcılara yüksek hassasiyetli kontrol sunuyor. Ayrıca tıpkı iMyFone Filme'de olduğu gibi çok sayıda dosya uzantısını ve biçimini aktif olarak kullanabilmenize imkan tanıyor.

3- Cyberlink PowerDirector 365

Profesyonel özellikleri gündelik kullanıcıların düzeyine indirgemeyi başaran CyberLink PowerDirector 365, basit bir arayüz ve hızlı işleme yetenekleri ile öne çıkıyor. Sunduğu efektler, çoklu kamera düzenleme desteği ve hareket takibi gibi detaylarla öne çıkan yazılım, ekran kaydı alabilmenize da olanak sunuyor.

4- Vegas Pro

Renk derecelendirme araçlarının harika yapısı ile tanınan Vegas Pro, gerçek anlamda profesyonel kullanıcıları hedefleyen bir video düzenleme programı. Gereksinimleri karşılayan bir sistemde iyi bir işleme performansı sağlayan yazılım, iç içe zaman çizelgesi desteği ile de öne çıkıyor.

5- DaVinci Resolve

Oldukça güçlü yapıda bir profesyonel video prodüksiyon programı olan DaVinci Resolve, profesyonellere hitap eden anahtar kare oluşturma, renk derecelendime ve ses araçlarını bünyesinde barındırıyor. Buna karşın çok fazla sistem kaynağı gerektiren bu program, listedeki pek çok program gibi oldukça karmaşık bir yapıya sahip.

Sonuç

Bu listemizde şu sıralar kullanabileceğiniz en iyi video düzenleme programlarına yakından göz attık. Her biri kendi içerisinde belirli avantajlara ve dezavantajlara sahip olsa da iMyFone Filme, tüm kullanıcıları hedefleyen harika arayüzü ve temel işlevleri ile listemizin ilk sırasında yer alıyor.

Video düzenleme programlarının karmaşık arayüzünden sakınmak istiyor ancak temel işlevlerinden vazgeçmek istemiyorsanız, iMyFone Filme sizin için en iyi tercih olabilir. iMyFone Filme yazılımında üç ay ücretsiz lisans ve bir yıllık lisansta %70 indirim kazanmak için buradaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.