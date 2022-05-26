En iyi Aamir Khan filmleri neler sorusunun yanıtını arayan kişiler için birbirinden başarılı yapımların yer aldığı bir liste hazırladık. Hazırladığımız listeyi inceleyebilir ve yeni filmler keşfedebilirsiniz.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Aamir Khan, bu zamana kadar çok sayıda filmde yer aldı. Peki, 57 yaşındaki oyuncunun yer aldığı en iyi yapımlar neler? İşte 4 kez Ulusal Film Ödülü ve 7 kez Filmfare Ödülü’ne layık görülen oyuncunun en başarılı filmleri!

En İyi Aamir Khan Filmleri Listesi

Ghajini

Dangal

Dhoom 3

Fanaa

Taare Zameen Par

PK

Talaash

Dil Chahta Hai

Secret Superstar

3 Idiots

Yukarıda Aamir Khan’ın yer aldığı en başarılı 10 film yer alıyor. Listede yer alan yapımların detayların aaşağıdan göz atabilirsiniz.

1. Ghajini

IMDb Puanı: 7,3

Oyuncular: Aamir Khan, Asin Thottumkal, Jiah Khan ve dahası

Kısa süreli hafıza kaybı yaşayan Sanjay Singhania, sevgilisinin intikamını almaya çalışır. 2008 yılında vizyona giren film aksiyon, dram ve gizem ögelerine sahip. Yönetmenliğini A. R. Murugadoss'un üstlendiği yapım 3 saat 6 dakika uzunluğunda.

2. Dangal

IMDb Puanı: 8,3

Yaş Sınırı: 7+

Oyuncular: Aamir Khan, Sakshi Tanwar, Fatima Sana Shaikh ve dahası

Eski güreşçi Mahavir Singh Phogat, kariyeri boyunca altın madalya kazanamamıştır. Ülkesinin altın madalya kazanmasını isteyen Phogat, kızlarının güreş konusunda yetenekli olduğunu keşfeder ve bunun üzerine onları eğitir.

2016 yılında vizyona giren film aksiyon, biyografi ve dram ögelerine sahip. 2 saat 40 dakika uzunluğundaki başarılı filmi Netflix isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz.

3. Dhoom 3

IMDb Puanı: 5,3

Oyuncular: Aamir Khan, Katrina Kaif, Abhishek Bachchan ve dahası

Aksiyon, suç ve gerilim ögelerine sahip olan Dhoom 3'te akrobasi konusunda eğitim alan Sahir Khan, babasının intikamını almaya çalışır. Yönetmenliğini Vijay Krishna Acharya'nın üstlendiği yapım 2013 yılında vizyona girdi.

4. Fanaa

IMDb Puanı: 7,1

Oyuncular: Aamir Khan, Kajol, Rishi Kapoor ve dahası

2006 yılında vizyona giren Fanaa isimli yapımda görme engeli olan Zooni, tur rehberi Rehan ile tanışır ve ona âşık olur. Aksiyon, dram ve romantik ögelerine sahip olan film 2 saat 48 dakika uzunluğunda.

5. Taare Zameen Par

IMDb Puanı: 8,3

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Aamir Khan, Darsheel Safary, Tanay Chheda ve dahası

Yönetmenliğini Aamir Khan'ın üstlendiği Taare Zameen Par isimli yapımda harfleri ve sayıları algılamada sorun yaşayan Ishaan isimli bir çocuk yatılı okula gönderilir. Hayal gücü oldukça yüksek olan Ishaan, yatılı okulda bir resim öğretmeni ile karşılaşır. Resim öğretmeni, çocucğun hayatını değiştirir.

2007 yılında vizyona giren Taare Zameen Par dram ve aile ögelerine sahip. 2 saat 42 dakika uzunluğundaki filmi Netflix isimli popüler dijital yayın platformu üzerinden izleyebilirsiniz.

6. PK

IMDb Puanı: 8,1

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Aamir Khan, Anuskha Sharma, Sanjay Dutt ve dahası

PK isimli bir uzaylı, uzay gemisi ile iletişim kurmak için kullanabileceği cihazı kaybeder ve bunun sonucunda Dünya'da mahsur kalır. Komedi, bilim kurgu ve dram ögelerine sahip olan yapım 2014 yılında vizyona girdi. 2 saat 25 dakika uzunluğundaki filmi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

7. Talaash

IMDb Puanı: 7,2

Oyuncular: Aamir Khan, Kareena Kapoor, Rani Mukerji ve dahası

2012 yılında vizyona giren Talaash, Surjan Shekhawat isimli dedektifin hikâyesini konu alıyor. Suç, dram ve gizem ögelerine sahip olan film, 3,4 milyon dolar bütçe ile çekildi. 28 milyon dolar hasılat elde eden yapım 2 saat 19 dakika uzunluğunda. Başarılı filmi Netflix adlı dijital yayın platformu üzerinden izleyebilirsiniz.

8. Dil Chahta Hai

IMDb Puanı: 8,1

Yaş Sınırı: G

Oyuncular: Aamir Khan, Saif Ali Khan, Akshaye Khanna ve dahası

Dil Chahta Hai (Kalbin Arzusu), üniversiteden yeni mezun olan Akash, Sameer ve Siddharth isimli üç arkadaşın hikâyesini konu alıyor. 2001 yılında vizyona giren film komedi, dram ve romantik ögelerini içeriyor. 3 saat 4 dakika uzunluğundaki başarılı yapımı popüler dijital yayın hizmeti Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

9. Secret Superstar

IMDb Puanı: 7,8

Oyuncular: Zaira Wasim, Meher Vij, Aamir Khan ve dahası

Aile içerisinde şiddete maruz kalan Insia isimli genç kız, şarkıcı olmak ister ancak babası bu karara karşı çıkar. Insia, kimliğini gizleyerek internet üzerinden bir video yayımlar. Paylaşılan video kısa sürede internette yayılır.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Advait Chandan'ın üstlendiği Secret Superstar (Süperstar) 2017 yılında vizyona girdi. 2 saat 29 dakika uzunluğundaki başarılı filmi popüler dijital yayın hizmeti Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

10. 3 Idiots

IMDb Puanı: 8,4

Yaş Sınırı: PG-13

Oyuncular: Aamir Khan, Kareena Kapoor, Madhavan ve dahası

Komedi ve dram ögelerine sahip olan 3 Idiots, bir üniversitenin mühendislik bölümünde eğitim gören üç arkadaşın hikâyesini konu alıyor. 2009 yılında vizyona giren yapım ayrıca eğitim sistemini de eleştiriyor.

Bu yazıda dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan Aamir Khan isimli başarılı oyuncunun yer aldığı en iyi 10 filmi bir arada topladık. Peki, sizin en çok beğendiğiniz film hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.